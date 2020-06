Dresden

Dort, wo einst die Damen, die etwas auf sich halten, edle Mode anprobierten, befinden sich heute Büroräume. Im Eckhaus An der Dreikönigskirche 10, früher Domizil der Boutique von Gabriele Häfner, hat sich die Dresdner Niederlassung des Immobilienunternehmens Immvest Wolf GmbH etabliert. Ohne groß von sich Reden zu machen. „Wir lassen unsere Projekte sprechen“, sagt Niederlassungsleiter Steffen Funk.

In zweieinhalb Jahren auf zehn Mitarbeiter gewachsen

Das erste nach 1990 in Dresden errichtete Wohnhochhaus in der Comeniusstraße 4 am Straßburger Platz ist eines dieser Projekte – 36 Meter hoch ist der 14-Geschosser, der dieses Jahr fertig wurde. Seit zweieinhalb Jahren operiert Immvest Wolf im Dresdner Raum und ist bereits auf zehn Mitarbeiter angewachsen. Weitere werden folgen, kündigt Funk an: „Wir suchen Bau- und Projektleiter, aber auch Vermietungsexperten.“



Vier Projekte befinden sich gegenwärtig im Bau – die Reicker Straße 33 mit rund 72 Wohnungen, die Leipziger Straße 70-72 mit 31 Wohneinheiten und zwei Gewerbeeinheiten sowie Vorhaben an der Tharandter Straße und der Blasewitzer Straße. Das, so Funk, ist aber erst der Anfang. „Wir haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren viele Projekte entwickelt.“

Baugenehmigung für Dürerstraße liegt vor

Die Baugenehmigung für den Neubau in der Dürerstraße 32 am Kreisel – die dort stehenden Baracken hat Immvest Wolf bereits abreißen lassen – liegt vor. 200 Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten sind auf dem 5428 Quadratmeter großen Grundstück vorgesehen, noch im Juni startet der Bau. Am Omsewitzer Ring, direkt neben dem Einkaufszentrum Sachsenforum, rückt der Baustart auch näher. Hier entstehen 53 Wohnungen mit 5067 Quadratmetern Wohnfläche.

Für das größte Vorhaben von Immvest Wolf fehlt noch ein Stadtratsbeschluss. Am 16. Juli haben die Stadträte über den „Bebauungsplan 392, Dresden-Neustadt Nr. 40, Alberstadt Ost – Stauffenbergallee/Marienallee zu entscheiden. 650 Wohnungen sollen entlang der Stauffenbergallee und der Marienallee entstehen, ein Großteil davon baut Immvest Wolf. „24.000 Quadratmeter Wohnfläche“, erklärt der Niederlassungsleiter. „Wir haben einen guten Mix von Zwei- bis Fünf-Raum-Wohnungen.“ Heißt: Um die 300 Wohnungen werden es werden in der ehemaligen Militärstadt.

Im August soll der Bau des neuen Quartiers beginnen

Dreieinhalb von sechs Baufeldern gehören dem Immobilienunternehmen, das Erschließungsträger ist und auch die Straßen in dem neuen Quartier bauen wird. „Wenn der Stadtrat den Satzungsbeschluss verabschiedet, werden wir im August mit dem Bau einer Stützwand und von Straßen beginnen“, kündigt Funk an, der mit drei Jahren Bauzeit rechnet.

Es wird nicht das letzte Vorhaben des Immobilienunternehmens in Dresden bleiben, das auch an der Clara-Zetkin-Straße ein Wohngebäude errichten wird. Einen Teil der Projekte verkauft Immvest Wolf an Anleger. „Wir sind aber auch Bestandshalter mit etwa 5000 Wohnungen“, so Funk. Dafür gibt es eine eigene Hausverwaltung im Unternehmen, die Bestände in Dresden werden aber fremdverwaltet.

Immvest Wolf wurde vor 27 Jahren von Tarik Wolf in der Kleinstadt Delitzsch bei Leipzig gegründet und hat mit dem Ankauf und der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden begonnen. Heute operiert das Unternehmen im mitteldeutschen Raum und hat Bestände in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Erfurt, Magdeburg oder Halle aufgebaut.

