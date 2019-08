Dresden

Am Sonnabend wurde in vielen Familien die Schuleinführung des Nachwuchses gefeiert. Auch für die Älteren beginnt wieder der Schulalltag. Die DNN analysieren die Situation zum Auftakt des Schuljahres.

Wie viele Kinder starten in den Unterricht?

In Dresden beginnt für 5043 Kinder der „Ernst des Lebens“, wie es immer etwas bedrohlich heißt. Das sind 124 ABC-Schützen mehr als im Jahr davor. Insgesamt starten an Grundschulen 19 611 Kinder, das sind knapp 500 mehr als im Jahr davor. An den Oberschulen gehen 10 987 Mädchen und Jungen ins Rennen, im Vorjahr waren es 10 893 Schüler. An Gymnasien werden ab Montag in Dresden 14 549 junge Menschen unterrichtet, vor einem Jahr waren es 14 157. Damit sind an allen Schularten die Schülerzahlen gestiegen, lediglich an den Förderschulen starten mit 1821 Kindern weniger als im vergangenen Schuljahr (1903), geht aus den Zahlen des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub) hervor.

Welche neuen Bildungseinrichtungen gibt es?

Dresden startet mit fünf neuen Schulen. Das sind die beiden Gymnasien LEO (benannt nach der Planungsregion Linkselbisch-Ost) und Gorbitz. Außerdem starten die Grund- und die Oberschule des Schulversuchs „Universitätsschule“ sowie die 148. Grundschule. Schulleiterin Angelika Guder lädt interessierte Eltern zum Informationsabend am Dienstag, 20. August, um 18 Uhr in die 153. Grundschule, Fröbelstraße 1, in Friedrichstadt ein. Dresden hat etwa 130 öffentliche Schulen. Mit der Ausreizung der Klassenobergrenze wird vielfach versucht, Kapazitätsengpässe zu bewältigen.

Die Büros der Schulleitung im Pestalozzi-Gymnasium Quelle: Dietrich Flechtner

Havarie in den Ferien Böse Überraschung für Schulleiter Falk Barthel: Mitten in den Ferien platzte ein Wasserrohr. Die Havarie passierte ausgerechnet im Chemiekabinett im vierten Geschoss. Vermutlich mindestens zwei Tage plätscherte das Wasser durchs Haus. Vier Klassenräume und die Büros der Schulleitung nahmen Schaden. Inzwischen sind die Unterrichtsräume wieder hergestellt. „Wenn wir ein Klassenzimmer nicht nutzen könnten, müsste Unterricht ausfallen“, erklärte Schulleiter Barthel. Mit 730 Schülern sei die Schule an ihrer absoluten Kapazitätsgrenze. In den Klassenzimmern kommen in den Herbstferien noch die Maler. In den Schulleitungsbüros muss noch neuer Fußboden verlegt werden. Ein Trostpflaster brachte zufällig am Freitag Kultusminister Christian Piwarz. Er übergab einen Fördermittelbescheid von 522 000 Euro für die Sanierung der Außen- und Sportanlagen. Der Belag des Sportfeldes ist nach 15 Jahren verschlissen, hat aber vor allem unter dem ausgedehnten Wurzelwerk von benachbarten Pappeln gelitten. Die Bäume sind inzwischen gefällt und unter anderem durch Eichen ersetzt. Für die großen Kastanien, die mit der Miniermotte belastet sind, gibt es nun einen Lösungsversuch mit Hormonfallen, gefällt werden dürfen sie nicht. Insgesamt investiert die Stadt 875 000 Euro in die Arbeiten, die ab Dezember beginnen und im Juli 2020 abgeschlossen sein sollen.

Wo starten die Gymnasien ?

Das LEO startet in einem alten DDR-Schulgebäude am Berthelsdorfer Weg. In einigen Jahren soll es an der Margonarena seinen endgültigen Standort finden. Dort muss aber erst noch ein neues Gebäude errichtet werden. Das dauert aber noch eine Weile, zunächst soll es einen städtebaulichen Wettbewerb geben. Klar ist, dass die Schule auf der derzeitigen Werferanlage des Sportgeländes entstehen soll. Eine neue Werferanlage gibt es dann an der Stelle, wo derzeit noch die Außenstelle des Beruflichen Schulzentrums „Prof. Zeigner“ beherbergt ist. Der alte Bau wird abgerissen, sobald die Berufsschule ihr neugebautes und saniertes Domizil an der Melanchthon- und Tieckstraße vollständig nutzen kann. Das Gymnasium Gorbitz startet am Leutewitzer Ring, muss sich das Gelände aber zunächst noch mit dem BSZ für Wirtschaft „ Franz-Ludwig Gehe“ teilen, das ausziehen soll, wenn es einen Neubau an der Boxberger Straße erhalten hat.

Wo befindet sich die Grundschule ?

Die 148. Grundschule startet mit knapp 50 Schülern an der Fröbelstraße 1 im Gebäude der 153. Grundschule. Wenn alles planmäßig läuft, zieht die Schule dann zum Schuljahr 2020/21 an die Lößnitzstraße im Hechtviertel. Dort entsteht gerade ein neues Gebäude, das sich noch im Rohbau befindet.

Welche weiteren Schulen können nicht an ihrem Stammsitz starten?

Aufgrund von Bauarbeiten sind folgende weiteren Schulen ausgelagert: 15. Grundschule ( Gesamtsanierung Schulgebäude), 117. Grundschule (Energetische Sanierung Schulgebäude), 19. Grundschule (Energetische Sanierung Schulgebäude), Gymnasium Plauen ( Gesamtsanierung Schulgebäude), 44. Grundschule ( Gesamtsanierung und Erweiterung Schulgebäude), Gymnasium Dreikönigschule ( Gesamtsanierung Schulgebäude), Gymnasium Klotzsche (Neubau Schulgebäude), 84. Grundschule ( Gesamtsanierung und Erweiterung Schulgebäude).

Welche Schulen können ihren Stammsitz wieder nutzen?

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind das die 47. Grundschule (Inbetriebnahme Erweiterungsbau Mockritzer Straße) sowie das Gymnasium Pieschen und die 145. Oberschule, die den Campus in Pieschen (Gehestraße) in Besitz nehmen, wo bis zuletzt um die Inbetriebnahme gekämpft wird. Teilweise gehen die Bauarbeiten noch mindestens bis zu den Herbstferien weiter.

Hat die Unischule ihr endgültiges Domizil?

Der Schulversuch, der aus einer Grundschule und einer Oberschule besteht, beginnt am Montag auf der Cämmerswalder Straße 41. Sie startet in beiden Bereich mit insgesamt etwa 200 Schülern. Beide Schultypen sollen mindestens dreizügig laufen, um die damit verbundenen Schülerzahlen einmal aufnehmen zu können, muss der Standort erweitert werden.

Sind die Voraussetzungen geschaffen für die Unischule?

Zwar gibt es in der Elternschaft Verwunderung darüber, dass es beispielsweise keine Außenanlage zum Spielen gibt. Die Stadt als Schulträger des gemeinsamen Projekts mit der TU Dresden erklärt jedoch auf Anfrage: Auch die Universitätsschule muss nicht auf Spielgeräte verzichten. Es wird ein Sandkasten zum Spielen hergerichtet und es werden Tischtennisplatten aufgestellt. Für die sportliche Betätigung steht eine Calisthenics-Anlage zur Verfügung.

Verzögerungen gibt es bei der technischen Ausrüstung mit Laptops für jeden Schüler. Die Stadt teilte dazu mit, dass die Techniker der Landeshauptstadt dabei sind, alle Geräte betriebsbereit vorzubereiten. Ob dies noch bis zum Schulbeginn abgeschlossen werden kann, galt in der Antwort vom Freitag als „schwer abschätzbar“. Konkret dauere das „Betanken“ der Tablets mit einer speziell entwickelten Software noch ein Weile, weil sie dieses sogenannte „Image“ aufgrund „später Zuarbeiten seitens der Schulen und aufgrund der Inbetriebnahme des WLANs mit Beginn dieser Woche erst am Dienstagnachmittag fertigstellen konnten.“

Kultusminister Christian Piwarz (CDU) übergab am Freitag einen Fördermittelbescheid am Pestalozzi-Gymnasium Quelle: Dietrich Flechtner

Reichen die Lehrer?

Der Freistaat hat sehr viele Lehrer landesweit eingestellt. Das größte Interesse der Absolventen gilt dabei den Großstädten Dresden und Leipzig. Konkrete Zahlen allein für die Landeshauptstadt legte der Freistaat nicht vor. Im Bereich des Dresdner Lasub-Regionalstandorts, der auch für die Kreise Meißen und Sächsische Schweiz – Osterzgebirge zuständig ist, wurden 215 Lehrer gesucht, 180 konnten bislang eingestellt werden. Für Grundschulen und Gymnasien stellte das Land mehr Lehrer ein als geplant, weniger als geplant sind es bei Oberschulen (minus 22) und Förderschulen (minus 23).

Noch laufen die Einstellungsverfahren, die in den letzten Wochen auch von Misstönen begleitet waren. Bleiben dann noch Lücken, greift der Freistaat zu Abordnungen und auf das Sonderprogramm „Unterrichtsversorgung“ zurück, über das unter anderem im Ruhestand befindliche Lehrer befristet reaktiviert werden. Auch für Seiteneinsteiger gibt es im Herbst wieder eine Bewerbungsrunde.

Wie entwickelt sich der Unterrichtsausfall?

Laut Kultusminister Christian Piwarz ist der Grundbereich der Unterrichtsversorgung „weitgehend abgesichert“. Es gebe eine gewisse Flexibilität im System, um den Ausfall eines Lehrers zu kompensieren. Aber er könne „noch lange keine Entwarnung geben“. Es werde aber konsequent das aufgearbeitet, was „in der Vergangenheit nicht funktioniert hat“. Der außerplanmäßige Ausfall durch Krankheit und ähnliches habe im vergangenen Jahr im Landesdurchschnitt bei etwa fünf Prozent gelegen. „Das wird sich auch im kommenden Jahr auf ähnlichem Niveau bewegen.“ Beim planmäßigen Ausfall, der wegen des grundsätzlichen Fehlens eines Lehrers entsteht, liege der Freistaat bei etwa einem Prozent. Dieser Wert sollte „keinesfalls ansteigen und nach Möglichkeit absinken“, erklärte der Minister.

Von Ingolf Pleil