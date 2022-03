Dresden

Die Schule ist ein großer Fortschritt. „Sie sind rausgekommen und haben wieder gelacht“, beschreibt Elena Romanushko die Erfahrung mit ihren Kindern in den ersten Tagen. Lachen fällt der Familie schwer in dieser Zeit. Seit 5. März ist sie in Dresden. Auf der Flucht vor dem vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angezettelten Krieg waren sie zuvor zwei Tage in der Ukraine unterwegs, dann noch tagelang mit dem Zug durch Polen bis nach Dresden.

„Die Bahn war so voller Menschen, es war kein Platz zum Sitzen.“ Die Kinder haben auf dem Boden geschlafen. Den ersten Tag in Dresden konnten Elena Romanushko, ihr Sohn Daniel und Tochter Dascha in einem Hotel übernachten. Dann nahm sich die Initiative Brücken schaffen ihrer an.

Altes Netzwerk funktioniert

„Das Netzwerk entstand 2015/16, ist bis heute aktiv und betreut unter anderem auch diese Familie“, erläutert Anja Apel die Entwicklung. Zunächst sollten Brücken gebaut werden zwischen den Menschen, die Flüchtlinge aufnehmen wollten und denen, die das kritisch sahen. Später entwickelte sich das Netzwerk Nord daraus, das sich inzwischen auch um Senioren, Schulstandorte und anderes kümmert. Mittlerweile sind die Flüchtlinge wieder in den Fokus gerückt. „Es gibt täglich Interesse an Quartieren“, erzählt Apel.

Zum Netzwerk gehört auch die Grünen-Stadträtin Ulrike Caspary. In einem kleinen Ferienhäuschen ihrer Familie sind Dascha, Daniel und Elena Romanushko erstmal un­tergekommen.

Apel, Stadträtin der Linken, ist Lehrerin an der Freien Alternativschule Dresden (FAS) an der Stauffenbergallee. Nach Absprache mit dem Team hat sie die Kinder an die Schule gebracht. „Wir haben noch viel mehr Anfragen“, schildert Apel die Situation. Doch die FAS hat auch nur begrenzte Kapazitäten und ohnehin schon eine lange Warteliste.

Entgegenkommen der Schule

Die ukrainische Familie muss kein Schul- und kein Essengeld zahlen. Inzwischen gibt es individuellen Deutschunterricht. Dafür hat Apel eine langjährige Kollegin gewonnen. Angela Finsterbusch, Englisch- und Russischlehrerin, ist zwar im Ruhestand, an diesem Dienstag hat sie trotzdem die erste Stunde für die Flüchtlinge gehalten. Mit ihren Übersetzungen und einem Gemisch aus Englisch und Russisch geht es mit kleinen Schritten los und auch durch das Interview für diesen Beitrag.

Gelegentlich huscht doch ein Lächeln über die Gesichter der Flüchtlinge. Aber es ist deutlich spürbar, wie viel Kraft das kostet. Zu schwer wiegen die Gedanken an die Heimat, wo der Ehemann und Vater mit dem ältesten Sohn und Bruder zurückgeblieben ist. „Mein Mann will nicht weg, er will in unserem Land helfen“, sagte Elena Romanushko. Er fährt Flüchtlinge aus dem Raum Kiew, wo die Familien lebt, an die ukrainische Grenze, der älteste Sohn organisiert die Fahrten. Männer im Alter zwischen 18 und 60 dürfen das Land derzeit nicht verlassen.

Mühsamer Kontakt in die Heimat

Mühsam wird per Telefon Kontakt gehalten, dringen schlimme Geschichten nach Deutschland. Von der nahen Front ist da die Rede, vom Bombenhagel, der innerhalb weniger Stunden auch zur Entscheidung zur Flucht führte. Von russischen Soldaten wird berichtet, die auf alles schießen. Von Toten auch im Bekanntenkreis ist die Rede. „Die Menschen stellen sich den Panzern entgegen mit nichts.“

„Mein Mann erzählt mir wahrscheinlich nicht alles, er will mich schonen“, glaubt die 45-jährige Elena Romanushko. Sie ist Ärztin, hat die vergangenen fünf Jahre in einer Poliklinik gearbeitet, die heute in Deutschland als Ärztehäuser bekannt sind. Per Telefon hält sie auch den Kontakt zu Patienten aufrecht. Sie lässt sich Diagnosedaten aufs Handy schicken, analysiert sie und gibt ihre Empfehlungen. Wenn sie eine Lösung für die Sprachbarriere hätte, würde sie auch hier in Dresden als Ärztin arbeiten. Bedarf für eine Magen-Darm-Spezialistin dürfte bei Tausenden ukrainischen Flüchtlingen vorhanden sein.

Unfassbare Situation für das 21. Jahrhundert

Das würde womöglich auch der Mutter der drei Kinder dabei helfen, mit der unfassbaren Situation umzugehen. Sie habe sich niemals vorstellen können, dass es einmal dazu kommt. „Ich kann es bis heute nicht glauben“, sagt sie. Ihr Sohn nickt dazu: „Unglaublich.“ „Es ist nicht zu verstehen, dass dies im 21. Jahrhundert möglich ist“, sagt seine Mutter noch.

Die Tochter einer Freundin studiert in Dresden und hat ihr geraten, auch hierher zu kommen. Die junge Frau hat sie am Bahnhof abgeholt. Inzwischen haben sie mehr von der Stadt kennengelernt. Mehrfach sind sie im Mathematisch-Physikalischen Salon der Staatlichen Kunstsammlungen gewesen.

Naturwissenschaften sind Daniels Leidenschaft. Er ist fast 14 und geht in die achte Klasse. „Sein Stand in Mathe ist weitaus besser“, meint Lehrerin Apel. Vielleicht wäre er im Manos besser aufgehoben, fügt sie noch hinzu. Sie will beim Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium (Manos), bekannt für seine vertiefte mathematisch-naturwissenschaftliche Ausbildung, einmal nachfragen, was für Daniel möglich ist.

Nur ein sehnlicher Wunsch

Seine kleine Schwester sorgt in der Lerngruppe für Wirbel. „Sie hat bei allen anderen einen kräftigen Impuls zum Englischsprechen ausgelöst“, berichtet Apel. Die Schule sei „cool“ habe die Achtjährige gesagt. „Sie fühlt sich wohl“, meint ihre Mutter. „Hier fallen keine Bomben, da ist alles gut.“ Dascha möchte einmal Trainerin für Sportgymnastik werden, dafür übt sie auch hier in Dresden schon wieder. Mit Sport hat Daniel nicht so viel am Hut. Er freut sich mehr über das Keyboard, das ihm die Netzwerker aus dem Dresdner Norden beschafft haben, damit er weiter Klavierspielen kann.

Bislang wird die komplette Versorgung der Familie durch die Menschen um sie herum gestemmt. „Wir teilen uns hinein“, erklärt Anja Apel auch zu den finanziellen Fragen und zuckt mit den Schultern – wie soll es sonst gehen, heißt das ungefähr. Andere Quellen gibt es bislang noch nicht. Dabei ist jedem klar, dass der Aufenthalt in Dresden noch lange dauern könnte. Der sehnlichste Wunsch der Familie ist ein anderer. Dascha kann da für alle sprechen: „Ich möchte nach Hause.“

Von Ingolf Pleil