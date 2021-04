So soll die Lingnerstadt in Dresden aussehen

Dresden

Ein lebendiges, attraktives Stadtquartier soll es werden, verspricht Stefan Witjes, Vorstand des Immobilienentwicklers Gateway Real Estate AG. Das Unternehmen ist nach der Immovation AG und der Gerchgroup AG die dritte Besitzerin des Projektes an der St. Petersburger Straße, das bis zu 3000 Wohnungen und Büroräume, Verkaufs- und Gastronomieflächen verspricht.

Bauanträge kommen im Herbst

Gateway scheint die Eigentümerin zu sein, die den Bau in Angriff nimmt. Witjes stellte am Freitag mit dem Architekten Gregor Fuchshuber die ersten architektonischen Ideen in der Gestaltungskommission vor. Der Projektentwickler verfolgt ehrgeizige Ziele: Die Bauanträge sollen im Herbst eingereicht werden. Zeitgleich könnten die Erschließungs- und Tiefbauarbeiten auf dem Areal beginnen, für das dank eines Bebauungsplans bereits Baurecht besteht.

Baufeld 1 bis 4 heißen die Grundstücke unternehmensintern, bis zu 1000 Wohnungen könnten hier entstehen. Fuchshuber hat Baufeld 2 als ersten Schritt durchgearbeitet und präsentierte den Kommissionsmitgliedern Holzhäuser. „Wir verfolgen eine Hybridtechnologie“, erklärte er. Der nachhaltige Baustoff werde bei Decken und Fassaden zum Einsatz kommen, während Treppenhäuser und Aufgänge mit Stahlbeton errichtet würden.

Aufgelockerte Architektur

„Das ist der Wohnungsbau der Zukunft“, erklärte der Architekt den Einsatz der Holzmodule, in den Tiefgaragen der siebengeschossigen Gebäude würden Ladesäulen für Elektrofahrzeuge und Stellplätze für Carsharing angeboten. Fuchshuber verspricht eine aufgelockerte Architektur, mehrere Büros würden sich in die Gestaltung der einzelnen Häuser teilen.

Kritik von der Politik

„Es wird investorengerecht geschliffen“, kritisierte Linke-Bauexperte Tilo Wirtz die Pläne. Kleinteilige, abwechslungsreiche Architektur habe sich der Stadtrat gewünscht – „Jetzt bekommen wir großflächige Fassaden.“ Eine Befürchtung, die SPD-Baupolitiker Stefan Engel teilte: „Wir bekommen zu große Formen.“

Was wird mit Palais Oppenheim?

Der Grünen-Bauexperte Thomas Löser lobte den Ansatz des Investors, nachhaltige Baustoffe zu verwenden. Dafür würden im Freistaat künftig auch Fördermittel fließen. Gelder, die das Unternehmen dann in den Wiederaufbau des Palais Oppenheim oder die Reaktivierung der Robotron-Kantine investieren könne, so Löser.

Gateway ist mäßig begeistert

Das Palais Oppenheim spielt in den Überlegungen von Gaetway noch keine Rolle, sagte Witjes. Diese Thematik habe in den Gesprächen mit der Stadtverwaltung noch keine Rolle gespielt. „Wir sind über die Wünsche nicht wirklich begeistert, sind aber für Abstimmungen offen“, bekannte er. Und gab zu bedenken, dass die Pläne, im Palais ein Museum einzurichten, durchaus mit dem Charakter eines Wohngebiets kollidieren könnten. „Wir haben hier Menschen, die am Wochenende ihre Ruhe haben wollen und den Besucherverkehr als störend empfinden könnten.“

Investor steht für Gespräche bereit

Das Palais Oppenheim stand bis 1945 an der Bürgerwiese, ehe es von Bomben zerstört wurde. Der Stadtrat hat sich 2018 zum Wiederaufbau bekannt, das Gebäude ist als möglicher Standort für ein jüdisches Museum im Gespräch. „Wir stehen jederzeit für Gespräche zur Verfügung“, erklärte Witjes reichlich schmallippig.

Mehr Grün für weniger Stellplätze

Jürg Sulzer, Vorsitzender der Gestaltungskommmission, zog ein versöhnliches Fazit. Der Investor sei frühzeitig mit seinen Plänen in die Gestaltungskommission gekommen, das sei zu begrüßen. „Passen Sie auf, das nicht alle Häuser gleich aussehen“, gab er dem Projektentwickler mit auf den Weg. Vielleicht, so Sulzer, sei es möglich, die Zahl der Stellplätze zugunsten von mehr Grün zu verringern. Beim Palais Oppenheim sollte der Gesprächsfaden nicht abreißen. „Die Pläne sollten konstruktiv weiterverfolgt werden“, so Sulzer.

Von Thomas Baumann-Hartwig