So soll die Kläranlage in Dresden nicht mehr stinken

Autofahrer empfängt auf der Autobahn 4 atemberaubende Architektur und ein würziger Duft. Beides hat miteinander zu tun. Die beiden Fauleier am Kaditzer Elbufer und die Gerüche. In den riesigen Betoneiern wird Faulgas aus dem Klärschlamm gewonnen – eine saubere Energiequelle. Alles andere als sauber ist dagegen der Schlamm. Es riecht streng.

Bei Autofahrern bleibt kein lang anhaltender Eindruck. Bei den Anwohnern der Kläranlage in Kaditz schon. Die Stadtentwässerung Dresden (SEDD) muss sich regelmäßig mit Beschwerden auseinandersetzen. Weil es stinkt. In den kühleren Monaten ist das Problem nicht so akut. „Wir hatten in den vergangenen drei Monaten drei Beschwerden“, sagt Torsten Fiedler, Sprecher der SEDD. „Manchmal waren es aber auch sieben Anrufe in einem Monat.

Rohr des Anstoßes: Hier fließt der Klärschlamm beim Verladen durch. Das riecht. Quelle: Anja Schneider

Nun ist es wenig verwunderlich, dass es an einem Ort streng riecht, an den die Ausscheidungen mehrerer Hunderttausend Menschen angespült werden. Aber es gibt Möglichkeiten, die Nasen der Anwohner zu schonen. „Wir haben sehr genau untersucht, wo die Gerüche herkommen“, sagt Kirsten Bollrich, Projektleiterin bei der SEDD. Die Antwort: Besonders die Schlammverladung riecht.

Abwasserströme über die Jahre größer geworden

Dort wird der entwässerte Klärschlamm aus zwei riesigen Silos auf Lkw’s geschüttet. Wem das Abpumpen einer Klärgrube einmal in die Nase gefahren ist, der kann nachempfinden, wie es dort riecht. Zwar gibt es Abluftanlagen, die das olfaktorische Inferno etwas moderater gestalten sollen. Aber: „Wir haben festgestellt, dass eine Anlage nicht wirksam arbeitet und eine weitere zu gering dimensioniert ist“, erklärt Bollrich.

Die Schlammverladung erhält eine Dunstabzugshaube und neue Abluftanlagen. Die Bauarbeiten laufen schon. Quelle: Anja Schneider

Die Abwasserströme sind über die Jahre größer geworden, da Dresden gewachsen ist und andere Kommunen Abwasser nach Kaditz senden. Die Gerüche haben sich verändert, seit die Faulung in Betrieb gegangen ist. Die SEDD reagiert und baut eine Anlage komplett neu. Die andere wird so fit gemacht, dass auch sie wirksam gegen Gerüche arbeiten kann. Die Methode für bessere Luft heißt Photoionisationsverfahren, so Fachfrau Bollrich.

Weniger Chemie, aber mehr Geruch

2,7 Millionen Euro lässt sich die SEDD den Kampf gegen den Gestank kosten. Bis September sollen die aufgerüstete und die neue Anlage laufen. „Dann wird der Wirkungsgrad getestet“, so die Projektleiterin. Sollten die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sein, hat das Projektteam noch einen zweiten Ausbauschritt im Köcher. Dann wird die Abluft durch einen zweiten Filter geleitet.

Dass die Gerüche zugenommen haben, liegt auch an der Vorerwärmung des Klärschlamms, erklärt Fiedler. Mehr Temperatur ist gut für den Faulungsprozess, das Entwässerungsverhalten verbessert sich. „Dadurch sparen wir chemische Hilfsmittel.“ Weniger Chemie, aber mehr Geruch – besonders bei der Schlammverladung. Das soll sich mit einer neuen Anlage ändern. Diese wird jetzt komplett eingehaust und erhält eine riesige Dunstabzugshaube. Dann dringt nicht mehr nach außen, was im Moment noch über das Gelände der Kläranlage wabert. Zumal die Öffnungen der Schlammsilos verschlossen werden, so dass auch dort keine Gerüche mehr nach außen treten.

Heißt: Im Herbst ist es vorbei mit den Gerüchen in Kaditz. Spätestens. Und wenn es dann immer noch riecht? „Wir haben Optionen und können nachsteuern“, kündigt Bollrich an.

Von Thomas Baumann-Hartwig