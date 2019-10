So soll die Dresdner Innenstadt grüner werden

Dresden

Die Innenstadt wird grüner, zumindest etwas. Das hat der Stadtrat jetzt einstimmig beschlossen. Der Antrag zum Beschluss ist ei­ne gemeinsame Initiative von Bündnis 90/Die Grünen und der SPD. „Der öffentliche Raum in der Innenstadt rund um den Altmarkt wirkt oft trostlos. Es fehlen Bäume, Bänke, Trinkbrunnen und Kunst im öffentlichen Raum“, erklärte Thomas Lö­ser, baupolitischer Sprecher der Grünen.

Weniger Parkplätze, mehr Bäume

Innerstädtische Gassen mit dem bezeichnenden Namen An der Mauer oder Schreibergasse seien „granitisiert“, so Löser, in diesen Straßenzügen würden Granitplatten dominieren. „Das müssen wir mit Grün und Kunst im öffentlichen Raum auflockern.“ Aber auch Kreuzstraße, Schulgasse oder Seestraße seien keine Musterbeispiele für innerstädtische Straßen mit hoher Aufenthaltsqualität.

Gerade bei der Kreuzstraße ge­he es darum, Varianten für ei­ne Neuordnung zu prüfen. „Wir wünschen uns hier weniger Parkplätze und mehr Bäume“, formuliert Löser eine Forderung an die Verwaltung. Auch auf dem Altmarkt sollten zusätzliche Bäume gepflanzt werden. „Wir erhoffen uns von der Verwaltung konkrete Vorschläge bis Ende Sommer 2020, damit wir die Maßnahmen finanziell in den nächsten Doppelhaushalt einordnen können.“

Gießpatenschaften möglich

An Orten, an denen keine Bäume gepflanzt werden können, soll die Verwaltung den Kontakt zu Hauseigentümern, Ge­werbetreibenden und Gastronomen suchen und ein Verfahren für das Aufstellen von privaten Pflanzschalen oder Kübelbäumen entwickeln. Es könnten auch Gießpatenschaften für öffentliche Pflanzungen mit Händlern und Gewerbetreibenden entwickelt werden.

Für den Altmarkt hat die Verwaltung ihre Hausaufgaben bereits erledigt. An der Westseite entlang der Seestraße sollen zwölf Trompetenbäume gepflanzt werden, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) in seiner Vorlage zur Sanierung des Altmarkts. Die Einordnung der Baumreihe sei von der Verwaltung unter Berücksichtigung des Marktkonzeptes und erforderlichen Rettungswegen erar­beitet worden, so Hilbert.

