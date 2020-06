So soll der Promenadenring Süd in Dresden aus dem Knick kommen

Dresden

Manchmal sind sie sich dann doch noch einig: Grüne, Linke und SPD haben einen interfraktionellen Antrag eingereicht. Angesichts gelegentlicher interfraktioneller Verwerfungen der früheren Kooperationspartner keine Selbstverständlichkeit. Der Promenadenring Süd mitten im Zentrum zwischen Seestraße und Schulgasse soll fortgesetzt werden, erläutert Grünen-Stadtrat Johannes Lichdi.

Promenadenring Süd? War da nicht mal was? Richtig: Im Januar 2019 war es, da ließen CDU, FDP und Bürgerfraktion im Bauausschuss die Pläne der Stadtverwaltung scheitern.

Anzeige

Die Stadträte Tilo Wirtz, Johannes Lichdi und Stefan Engel (von links) fordern in einem interfraktionellen Antrag: Der Knick soll weg. Quelle: Dietrich Flechtner

Weitere DNN+ Artikel

„Es war immer unser Ziel, den Promenadenring voranzutreiben“, erklärt Lichdi den neuen Vorstoß. „Wir sind davon überzeugt, dass die von der Verwaltung vorgelegten Pläne richtig sind.“ Die geschwungene Einfahrt vom Dr.-Külz-Ring zu den Hotels und zum Stand der Stadtrundfahrt-Busse gegenüber vom Seetor soll verschwinden. Der Platz soll indes genutzt werden, die am Rathausvorplatz beginnenden Baumreihen zu schließen. „Der Knick muss weg“, fordert Lichdi.

Linke-Verkehrsexperte Tilo Wirtz sieht es genauso: „Diese Einfahrt unterbricht den Promenadenring und sorgt für eine städtebaulich unsortierte Situation.“ Das kleine Asphaltband zerstöre die Idee einer durchgängigen Baumreihe. Für die neuen Bäume ist Grün-Rot-Rot sogar bereit, ein Stück Grünfläche vor der Sparkasse zu opfern. Dort soll der Gehweg so verbreitert werden, dass die Busse und die Autos der Hotelgäste bequem von der Schulstraße in die neu entstehende Gasse einbiegen können.

Lesen Sie auch

„Wir müssen den Andienungsverkehr für das Hotel und den Lieferverkehr aufrechterhalten“, sagt SPD-Verkehrsexperte Stefan Engel. Dafür und für Gehwege stünden gut und gerne zwölf Meter zur Verfügung. „Vielleicht lässt sich das noch farblich ansprechend gestalten, so dass dieser innerstädtische Raum enorm aufgewertet werden kann.“

Perspektivisch, so Lichdi, könnte der Stand für die Stadtrundfahrten an eine andere Stelle verlegt werden. „Aber die Konzession läuft noch langfristig, so dass das im Moment noch keine Option ist.“ Rund 1,13 Millionen Euro hätte die Umgestaltung der Fläche am Dr.-Külz-Ring 2018 gekostet – Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) soll nach dem Willen der Antragsteller die Mittel für den Haushalt 2021/2022 einplanen.

Von Thomas Baumann-Hartwig