So soll der Platz vor dem neuen Rathaus in Dresden heißen

Da, wo Matsch den Boden bedeckt, Container mit Lehm gefüllt werden und schwere Baufahrzeuge über den Platz rumpeln, da entsteht eine der ersten Adressen von Dresden: Nicht am Ferdinandplatz wird das neue Verwaltungszentrum der Stadtverwaltung seinen Sitz haben, sondern an einem noch namenlosen Platz. Der Rathausneubau mit 1300 Mitarbeitern wird den Namen des Platzes als Postanschrift erhalten.

„Das ist Bürgerschaft vom Besten“

Die FDP-Fraktion im Stadtrat hat jetzt einen Vorstoß unternommen für einen Namen: „Gebrüder-Arnhold-Platz soll die Fläche zwischen Karstadt-Warenhaus und Verwaltungszentrum heißen. Max Arnhold (1845 bis 1908) und Georg Arnhold (1859 bis 1926) waren Begründer des Privatbankhauses Gebrüder Arnhold, das seinen Sitz an der Waisenhausstraße hatte, erläutert FDP-Stadtrat Holger Hase. Die Arnholds hätten nicht nur Geschäfte in Dresden gemacht, sondern sich eingebracht in die Entwicklung der Stadt. „Das ist Bürgerschaft vom Besten“, beschreibt Hase das Engagement der Familie Arnhold für Dresden, das bleibende Spuren hinterlassen habe – ob am vom Bankhaus zu drei Vierteln finanzierten Georg-Arnhold-Bad oder beim Bau des Deutschen Hygiene-Museums.

Die Gebrüder Arnhold seien sozial engagiert gewesen und hätten mehrere Stiftungen errichtet. „Es ist schade, dass dieses Mäzenatentum durch zwei Diktaturen zerstört wurde und auch nach 1990 keine Fortsetzung gefunden hat“, bedauert Hase, dass es Persönlichkeiten wie die Arnholds, die der Stadt etwas zurückgegeben hätten aus ihrer Geschäftstätigkeit, mehr geben würde in Dresden. Die Benennung des Platzes vor dem Neuen Verwaltungszentrum ehre die Familie Arnhold an einem zentralen Platz in der Innenstadt, so Hase.

Antrag mit dem Oberbürgermeister abgestimmt

Die FDP-Fraktion habe den Antrag mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) eingesetzt, der das jüdische Leben und die jüdische Kultur zu einem seiner Schwerpunkte erklärt hatte. Es gehe nicht nur darum, das schreckliche Ende der Geschichte mit Vertreibung und Tod zu erzählen, so Hase, sondern auch auf die Spuren zu verweisen, die Dresden jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu verdanken habe.

Der Stadtrat soll am 12. Mai über den Antrag entscheiden. Zuvor wird der Vorschlag im Stadtbezirksbeirat Altstadt sowie im Kulturausschuss und im Bauausschuss debattiert.

Von Thomas Baumann-Hartwig