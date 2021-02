So sind die Kitas in Dresden am Tag eins nach dem Lockdown gestartet

Dresden

Problemloser Start in den Dresdner Kindertagesstätten: Nach der erneuten Schließung der Einrichtungen Mitte Dezember 2020 sind die Kitas am Montag ruhig in den eingeschränkten Regelbetrieb übergegangen, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit. Aufgrund der Erfahrungen vom Lockdown im Frühjahr letzten Jahres seien die Kindertageseinrichtungen bestens auf den Wechsel in den eingeschränkten Regelbetrieb vorbereitet gewesen. „Daher sind die Rückmeldungen aus den städtischen Kitas fast durchgängig positiv und zeigen einen für die besonderen Umstände doch reibungslosen Ablauf. Bei den Kindern überwog eindeutig die Freude auf den neuen Kindergartentag“, so die Sprecherin.

Die Wiedereröffnung im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb finde in festen Gruppen und mit festen Bezugspersonen in festgelegten Räumen oder Bereichen statt. Da die Kinder in festen Gruppen mit festem Personal betreut würden, sei der eingeschränkte Regelbetrieb sehr personalaufwendig. „Gruppenübergreifende Früh- und Spätdienste lassen die Vorgaben nicht zu. Es kann daher sowohl in Kitas also auch in Horten unabhängig von der Trägerschaft zu einer Einschränkung der Öffnungszeiten kommen“, so die Auskunft der Stadtverwaltung.

Von tbh