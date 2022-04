Dresden

In der Landeshauptstadt wird es im nächsten Jahr in der Kinderbetreuung vermutlich 700 Plätze mehr geben als von Eltern nachgefragt werden. Das geht aus den Planungszahlen der Stadt für das Schuljahr 2022/23 hervor, die im sogenannten Fachplan Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege enthalten sind.

Die Daten sind allerdings vor Beginn des Ukraine-Krieges und dem damit verbundenen Flüchtlingszustrom zusammengestellt worden. Sie sollen nach umfangreichen Beratungen in allen Stadtbezirksbei- und Ortschaftsräten sowie den Stadtratsausschüssen und dem Jugendhilfeausschuss im September im Stadtrat beschlossen werden.

Letzte Bevölkerungsprognose von 2020

Basis für die Planungen sind die aktuellen Bevölkerungsprognosen, die bis 2030 einen Rückgang der Zahl der Kinder im Kita-Alter ausgehen und danach wieder einen leichten sukzessiven Anstieg voraussagen. Die Erwartungen sind zuletzt durch die Prognosen von 2020 bestätigt worden. Der Rückgang sei in der Altersgruppe der unter 3-jährigen Kinder bereits eingetreten.

Die Stadt rechnet derzeit mit einem Rückgang der Geburten um jährlich 600 Kinder gegenüber dem jeweiligen Vorjahr bis zum Jahr 2035. Das entspräche bis 2030 einem Rückgang von bis zu 11 Prozent jährlich. Diese Entwicklung resultiere aus dem Geburtenknick Anfang der 1990er Jahre.

Chancen für Qualitätsoffensive

Nach und während dem deutlichen quantitativen Kita-Ausbau in den Jahren 2008 bis 2017 konnten die letzten Jahre zu einer „systematischen und sehr offensiven Qualitätsentwicklung“ in der Landeshauptstadt Dresden genutzt werden, heißt es aus der Verwaltung.

In der Vergangenheit ist die Stadt bereits von der Schaffung zusätzlicher Kapazitäten abgerückt. Nun kündigt die Verwaltung weitere Schritte an: „Die Landeshauptstadt wird diese Phase zum Identifizieren der Handlungsbedarfe für eine mittel- und langfristige und nachhaltige Standortpolitik nutzen und diese für Familien und Träger transparent machen“, heißt es feinstem Fachjargon.

Separates Standortkonzept geplant

In einem „separat zu entwickelnden Standortentwicklungskonzept“ seien neben den gebotenen Maßnahmen zur Bestandssicherung, einem bedarfsgerechten Vorhalten von Auslagerungskapazitäten, Standortoptimierungen und strukturelle Anpassungen im Rahmen der Qualitätsentwicklung zu vereinen.

Wie Bildungsbürgermeister Jan Donhauser im Bildungsausschuss erklärte, soll das Konzept nicht wie im Fachplan vorgesehen jetzt im Frühjahr vorgelegt werden. Es soll voraussichtlich auf Anfang 2023 verschoben werden, um eine weitere Bevölkerungsprognose abzuwarten und auch die Auswirkungen des Flüchtlingszustroms aus der Ukraine zu beobachten.

Nachfragequote der Eltern auf hohem Niveau

Die Nachfrage der Eltern bewegt sich dabei auf einem unverändert hohen Niveau. In der Krippe (unter 3 Jahre) liegt sie bei 60 Prozent, bei den unter siebenjährigen Kindern bei 98 Prozent. Damit seien die Wert im Vergleich zu den letzten fünf Jahren um einen Prozentpunkt gestiegen. Die Stadt könne ein „bedarfsgerechtes Angebot“ in allen Altersbereichen bereitstellen.

Die etwa 700 Plätze über dem Bedarf entsprechen etwa zwei Prozent des Gesamtangebots. Den Bedarf beziffert die Stadt auf 31926 Plätze und das Angebot auf 32579 Plätze für Kinder zwischen 0 Jahren und dem Schuleintritt. Für das Jahr 2021/22 bezifferte die Stadt den Bedarf noch auf insgesamt 32637 Plätze.

Engpässe in einzelnen Stadtteilen

In einzelnen Stadtteilen kommt es trotzdem noch zu Engpässen. In den Stadtbezirken Altstadt und Plauen könnte im nächsten Schuljahr nicht in allen Bereichen der Bedarf gedeckt werden, so dass die „angrenzenden Stadträume mit ihrem Platzangebot die überdurchschnittliche Nachfrage auch im kommenden Schuljahr kompensieren müssen“. In den beiden Stadtbezirken sei erst im Planungsjahr 2024/25 mit einer Entspannung zu rechnen. Das von der Stadt angestrebte Angebot einer „wohnortnahen Betreuung“ konnte damit nicht immer umgesetzt werden.

In den Horten liegt die Belegungsquote bei 95 Prozent der Dresdner Grundschüler. Die Stadt will auch im nächsten Jahr weiter an dem Ziel arbeiten, die Kapazitäten schrittweise an die Maximalkapazität der Grund- und Förderschulen anzupassen.

54,8 Prozent der Kitas bei freien Trägern

Im September 2021 bestanden in Dresden 374 Kindertageseinrichtungen, mit 204 Standorten wurden 54,8 Prozent von freien Trägern betrieben. Zu diesem Zeitpunkt bestand ein Angebot von mehr als 33000 Plätzen in Kindereinrichtungen und der Kindertagespflege für Kinder zwischen 0 bis unter 7 Jahren. Hinzukommen etwas mehr als 20000 Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klasse, die einen Hort besuchten. Das entspricht bei 21390 Kindern in Grundschulen einer Betreuungsquote von 95 Prozent.

In den Jahren 2020 und 2021 habe die Coronapandemie die Kinderbetreuung in Dresden massiv beeinflusst. „Für die Fachkräfte in den Einrichtungen und für die Familien waren wechselnde Vorgaben und sich fast monatlich ändernde Regelwerke teilweise schwer nachvollziehbar und die Umsetzung eine Herausforderung“, heißt es in der Analyse des Planungsjahres 2020/21.

Förderung für Kinder auch in der Pandemie

Die Förderung der sprachlichen, sozio-emotionalen und motorischen Entwicklung nahm auch in Pandemiezeiten den höchsten Stellenwert im Kita-Alltag ein. Aufgaben wie die Vorschularbeit, die Zusammenarbeit mit Eltern oder die interkulturelle Pädagogik waren in der zweiten Pandemiewelle (Dezember 2020 bis Februar 2021) besonders von Einschränkungen betroffen.

Insgesamt mahnt die Stadt zu „einer besonderen Sensibilität beim Umgang mit den Daten“. So hatte es in den zwei Jahren vor der Bevölkerungsprognose 2020 „abrupt rückläufige Geburten“ gegeben. Wie sich das im Zug der Coronapandemie fortsetzt, sei nur unsicher abzuschätzen. Neben den Unsicherheiten rund um die Geburtenrate sei auch unklar, ob sich der Trend aus den letzten Jahren, wonach Neubaubezüge nicht so eingetreten sind wie erwartet, fortsetzt. Unklar sei auch, ob Neubauvorhaben wie geplant umgesetzt würden.

Jährliche Überprüfung des Standortkonzepts

Für die „konkreten Standortoptimierungsmaßnahmen“ werde die Bevölkerungsprognose im Herbst 2022 „bedeutsam sein“. Laut Fachplan sollte schon jetzt im Frühjahr eine Standortentwicklungsplanung bis 2035 vorgelegt werden, um „für alle Beteiligten ein höchstes Maß an Transparenz“ zu ermöglichen.

Die Planung soll jährlich überprüft und aktualisiert werden. Nun wird sie gleich um ein Jahr verschoben.

