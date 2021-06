So sieht der Zeitplan für die Digitalisierung der Schulen in Dresden aus

Dresden

Manche Schulen stehen schon gut da, vor allem die Neubauten. In anderen sieht es noch ganz trüb aus. Hier bleiben Corona-Tablets für bedürftige Kinder ungenutzt liegen, dort müssen sich Schüler im Unterricht einen Rechner teilen. Das ist nicht erst seit der Covid-Pandemie unangenehm. Die Digitalisierung der Schulen erregt die Gemüter.

In Dresden soll der Prozess jetzt Fahrt aufnehmen. Die Stadt-Tochter Stesad hat im Bildungsausschuss am Dienstagabend erstmals ihre Strategie für die Aufrüstung der städtischen Schulen vorgelegt. „Die Stesad geht sehr professionell an die Sache heran und wir können sicher sein, dass es klappt“, freut sich Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU), dass die auch schon im Schulbau engagierte Gesellschaft sich mittlerweile mit der technischen Zukunft der Schulen befasst.

27 Millionen Euro aus dem Digitalpakt

Seit 2019 gibt es den Digitalpakt von Bund und Ländern. Über das Milliarden-Paket fließen 250 Millionen Euro nach Sachsen, rund 27 Millionen Euro gehen an Dresden. Vor fast auf den Tag genau zwei Jahren informierten Ministerpräsident Michael Kretschmer und Kultusminister Christian Piwarz (beide CDU) am 3. Juni etwa 600 Bürgermeister, Landräte und Schulleiter im Dresdner Kongresszentrum über das Projekt.

Gefördert werden vorrangig die digitale Infrastruktur in Schulen, wie Verkabelung, Schulserver oder WLAN-Netzwerke. Aber auch die Anschaffung von interaktiven Tafeln, Displays oder von Laptops, Notebooks und Tablets wird unterstützt. Zunächst mussten Schulen Medienentwicklungskonzepte erstellen, dann die Stadt Förderanträge bis Mitte 2020 beim Land. Da hatte die Coronapandemie Sachsen schon fest im Griff. Das hat die zwingende Notwendigkeit für eine schnelle Digitalisierung noch unterstrichen. Das Land verlängerte aufgrund der Viruslage die Antragsfrist für die Kommunen um drei Monate. Ende 2020 beauftragte der Stadtrat die Stesad mit dem Projekt. Der Verwaltung fehlten dafür die personellen Ressourcen, über die die Stesad jedoch verfüge, hieß es in der Beschlussvorlage aus dem Donhauser-Bereich für den Stadtrat.

„Ich habe Verständnis für die Ungeduld in vielen Schulen, aber jetzt bin ich froh, dass wir die finanziellen Mittel haben und es vorangeht“, räumt Donhauser ein. Bis 2024 laufe der Digitalpakt. Für die engere Verknüpfung mit der Praxis ist inzwischen auch ein Schulleiterbeirat gebildet worden. „Wir wollen die Schulen direkt beteiligen, um zu erfahren, was wirklich notwendig ist.“

Technik und bauliche Voraussetzungen

Nach den derzeitigen Plänen geht es unter anderem um die Beschaffung von 5500 Tablets, 2000 interaktive Anzeigen, 1800 Notebooks, aber auch 100 Robotiksets. Die Anschaffung der Technik ist das eine, wobei sich auch da die Frage stellt, wer in ein paar Jahren die Neuanschaffung finanziert. Donhauser sieht darin eine Frage für Bund und Länder. Sein Vorgänger Hartmut Vorjohann (CDU) hatte in seiner Amtszeit schon festgestellt, dass diese Kosten nicht alle bei den Kommunen landen dürften. Inzwischen ist er Sachsens Finanzminister.

Das andere – neben dem Technikerwerb – ist aber vor allem die Schaffung der baulichen Voraussetzung in den Schulen. Da geht es um die WLAN-Anschlüsse und um den Breitbandausbau für schnelles Internet, da wird es vor allem in Regionen wie dem Schönfelder Hochland interessant. Letztlich gehört auch die Weiterbildung der Lehrkräfte dazu, doch die sind Angestellte des Landes.

Donhause: „Wir sind auf einem guten Weg“

Reichlich 17 Millionen Euro sind für den „passiven Ausbau“, also die bauliche Situation an den Schulen vorgesehen, rund 10,6 Millionen Euro für die Geräteausstattung. Der passive Ausbau der ersten Schulen soll in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Hier haben die alten DDR-Schulen einen kleinen Vorteil. Bei ihnen wird begonnen, weil die Typ-Dresden-Gebäude weitgehend baugleich sind und sich so Planungs- und Bauschritte übertragen lassen. Zum ersten Arbeitspaket in diesem Jahr gehören sieben Schulen, in zwei weiteren Paketen kommen in den nächsten zwei Jahren jeweils sechs dazu.

Fast parallel will die Stesad dann aber auch in den Ausbau der Altbauten einsteigen. Hier sind häufig ganz individuelle Lösungen notwendig, weil sich die Gebäude stark unterscheiden. Aufbau, Erweiterung oder Verbesserung der passiven Netzwerkstruktur sind an 69 Schulen von der Stesad vorgese­hen.

Welche Überraschungen sich da noch ergeben, bleibt abzuwarten. Donhauser ist sich dessen bewusst, und schließt nicht aus, dass in den kommenden Jahren der Stadtrat möglicherweise über zusätzliche Investitionsgelder entscheiden muss. Jetzt stimmt ihn das Vorgehen der Stesad ersteinmal optimistisch: „Wir sind auf einem guten Weg.“

Von Ingolf Pleil