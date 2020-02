So sieht der Alltag einer Dresdner Tatortreinigerin aus

Dresden

Am Waschbeckenrand und in der Dusche klebt getrocknetes Blut. Vivien Strehlow kniet über der roten Lache auf dem Badezimmerboden. Sie trägt einen weißen Schutzanzug und eine Atemschutzmaske. Um die Flecken zu lösen, verteilt sie Desinfektionsmittel großflächig auf den hellen Fliesen.

Strehlow ist Tatortreinigerin. Wo die Arbeit der Kriminalpolizei aufhört, beginnt die ihre. Und obwohl das schaurige Suizid-Szenario in ihrem Bürobad nachgestellt ist, kommt es einem echten Tatort doch verblüffend nah. „Ich richte Räume so her, wie sie vor einem Gewaltverbrechen oder einem Unfall aussahen“, erklärt die staatlich geprüfte Desinfektorin. „So, als wäre nie etwas Schlimmes passiert.“

Beruf ist mehr Berufung

Zusammen mit ihrem Mann Tino Fremdling betreibt Strehlow die Firma TF-Gebäudeservice. Das Dresdner Unternehmen existiert seit 2014. Im vorletzten Jahr hat es sich auf den Bereich Tatortreinigung spezialisiert – wobei die Bezeichnung etwas irreführend ist: Nur zehn Prozent der Orte, die das Ehepaar besucht, sind tatsächlich Schauplatz eines Gewaltverbrechens gewesen.

Auch Suizide, Messiewohnungen und „Animal Hording“ – die Haltung Dutzender Tiere auf engstem Raum – rufen das Duo auf den Plan. Oft besichtigt das Paar zudem Wohnungen älterer Menschen, die von Angehörigen unbemerkt eines natürlichen Todes gestorben sind.

Tatortreiniger ist vielmehr Berufung denn Beruf. Schließlich müsse man einiges dafür mitbringen, erklärt Strehlow. Fachkenntnisse im Umgang mit Chemie werden vorausgesetzt, überdies müssen Tatortreiniger empathiefähig sein: „Die Angehörigen sind meist traumatisiert. Wir führen Gespräche und versuchen, ihnen zu helfen.“

„Vielmehr Berufung denn Beruf“ – Tatortreinigerin Vivien Strehlow Quelle: Anja Schneider

Natürlich ist der Job auch nichts für Zartbesaitete: Die 36-Jährige hat mit extremen Fällen, vor allem aber mit extremen Gerüchen zu tun. Fäkalien, Gewebereste, Ungeziefer und Blut muss Vivien Strehlow mit Einwegpapier aufnehmen und in Tüten verschließen. „Wenn der Tote bereits mehrerer Wochen in seiner Wohnung liegt, ist der Verwesungsprozess weit fortgeschritten. Der Leichengeruch dringt dann teilweise durch die Atemschutzmaske und hält wochenlang in der Nase an“, erklärt die Fachkraft – ohne dabei eine Miene zu verziehen.

Unschwer zu glauben, dass Strehlow im Kindesalter keine Karriere als Tatortreinigerin anstrebte. Die Eingebung hatte sie erst im Erwachsenenalter: „Bei der normalen Gebäudereinigung fehlte mir einfach die Abwechslung. Tatorte fand ich hingegen immer schon spannend.“ Vor eineinhalb Jahren fasste sie den Entschluss, ihr Berufsfeld zu erweitern. Mit ihrem Mann gründete sie die Firma Tatortreinigung Dresden. Seither hat Strehlow mehrere Tatorte gereinigt und an einer großen Einsatzdesinfektion in Polen teilgenommen.

Große psychische Belastung

So mancher Großputz nimmt mehrere Tage in Anspruch. Und auch wenn sie mittlerweile abgehärtet ist – Routine wird sich bei der Tatortreinigerin wohl nie einstellen. Jeder Fall ist unterschiedlich, der Tod hat schließlich viele Gesichter. Daher müsse man flexibel sein und sich auf krasse Situationen einstellen können. Ab und zu hat Strehlow dennoch mit psychischer Belastung zu kämpfen, wenn sie die Tatort-Bilder nicht aus dem Kopf bekommt. „Mit meinem Mann spreche ich dann über die Fälle. Es tut gut, sich seine Gedanken von der Seele zu reden.“ Im Härtefall wird das Zweiergespann psychologisch betreut.

Früher haben Hausmeister oder gar Angehörige die Leichenfundorte gesäubert. Erst in den letzten Jahren ist der Beruf des Tatortreinigers populär geworden, auch durch die deutsche Fernsehserie „Der Tatortreiniger“. Sie begleitet Protagonist „Schotty“ auf humorvolle Weise bei seiner Arbeit. „Die Episoden sind unterhaltsam, haben aber nichts mit der Realität zu tun“, stellt Firmenchef Tino Fremdling klar. Es werde ein missverständliches, bisweilen falsches Bild des Arbeitsfeldes gezeichnet. Dadurch könnten sich viele Menschen vorstellen, den Beruf zu ergreifen.

Tino Fremdling würde auch mit Praktikanten zur Tatortreinigung fahren. „Aber nur, wenn sie sich das wirklich zutrauen.“ Quelle: Anja Schneider

Problem: Tatortreiniger ist kein staatlich anerkannter Beruf. Jeder darf sich so nennen – auch ohne Zertifikate. Vivien Strehlow, die eine Ausbildung zur Desinfektorin und Tatortreinigerin sowie mehrere Lehrgänge absolviert hat, sieht das kritisch: „Diesen Job sollte ein Profi ausführen, der über entsprechendes Know-how verfügt. Die Gefahr einer Infektion durch Bakterien und Viren ist enorm hoch.“

Der Tod gehört dazu

Fremdling und Strehlow haben drei gemeinsame Söhne. Ihr Ältester ist elf Jahre alt, er will bald ein Schulpraktikum im Unternehmen absolvieren. „Wir erzählen unseren Jungs keine Details, aber sie wissen, was wir beruflich machen“, erklärt Fremdling. „Der Tod sollte nicht tabuisiert werden – er gehört nun mal zum Leben dazu.“

Mittlerweile hat das Paar zwei weitere Mitarbeiter in seiner Reinigungsfirma eingestellt. „Wir würden auch Praktikanten nehmen“, meint der 41-Jährige Geschäftsführer und schmunzelt. „Aber nur, wenn sie sich die Arbeit auch wirklich zutrauen.“

Von Junes Semmoudi