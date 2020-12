Dresden

Jetzt ist es amtlich: Auf die Dresdner Berufsschullandschaft kommen erhebliche Veränderungen zu. Das geht aus den Reformplänen des Landes hervor, die jetzt auf dem Tisch liegen.

In einem offiziellen Anhörungsverfahren können die Schulträger – die Kreisfreien Städte und Landkreise – nun dazu Stellung nehmen. Die Diskussion um die Strukturveränderungen läuft schon seit Monaten und hatte zu Beginn vor allem in Dresden für heftige Diskussionen gesorgt. Mit verschiedenen Kompromissen konnte der Freistaat inzwischen die Wogen glätten.

Das Land will mit der Strukturreform für die Ausbildungsgänge an den 60 öffentlichen Berufsschulen in Sachsen Kompetenzen bündeln und den ländlichen Raum stärken. Dazu war mit den im März erstmals veröffentlichten Plänen die Verlagerung von mehr als 2000 Ausbildungsplätzen aus den Großstädten aufs Land vorgesehen. Mit etwa 1200 Plätzen war die Landeshauptstadt überproportional betroffen. Das hatte in der Stadt Kritiker aus Politik und Wirtschaft auf den Plan gerufen.

Erhebliche Proteste

Mit dem Verlust von fast 700 Ausbildungsplätzen wäre das Berufliche Schulzentrum (BSZ) für Elektrotechnik (Strehlener Platz) in Dresden am stärksten betroffen gewesen. Gravierende Einschnitte drohten den Kritikern zufolge auch dem Beruflichen Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung. Am Standort in Altroßthal werden die „Grünen Berufe“ ausgebildet. Die Schule sollte jedoch die Ausbildung von Tierwirten und Landwirten an Berufsschulen in Löbau, Freiberg und Wurzen abgeben.

Kampf an mehreren Fronten: Mitglieder des KlimaSchulTeams des BSZ Altroßthal und Schulleiterin Anja Unger überbrachten am vergangenen den Dresdner Stadträten vor der Sitzung in der Messe einen Gruß aus Altroßthal. Neben der Strukturreform macht dem BSZ der marode Zustand des Standorts im Dresdner Westen große Sorgen. Quelle: privat

Vor allem SPD und Grüne im Stadtrat setzten sich für Änderungen ein. Widerstand gab es aber auch bei Landwirtschaftsunternehmen der Region. Teilweise wurden die Reformpläne als existenzgefährdend für die traditionsreiche Ausbildungsstätte im Dresdner Westen gesehen. Auch Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) sah die Pläne von Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) in der schwarz-grün-roten Koalition kritisch. Kompromissvorschläge machte schließlich auch die Stadt Dresden.

Land lässt sich auf Kompromisse ein

Nun sollen die Ausbildungsgänge vorerst in Altroßthal beibehalten werden. Das Einzugsgebiet der Schule wird auf die Landeshauptstadt und den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge reduziert. Bislang konnten auch Jugendliche aus dem Landkreis Meißen an diesem BSZ lernen. Von den Einzugsgebieten kann grundsätzlich nur in Ausnahmefällen abgewichen werden. Im Jahr 2025 soll die Entwicklung der Ausbildungsgänge am BSZ in Altroßthal überprüft werden.

Einen Kompromiss gibt es auch für die Ausbildungsgänge am BSZ für Elektrotechnik. Nach den ursprünglichen Plänen sollten die Elektroniker sowie die Mechatroniker nicht mehr an der Schule ausgebildet werden. Allein damit wären schon fast 600 Ausbildungsplätze verloren gegangen. Nun soll nur noch ein bestimmter Ausbildungsgang für Elektroniker vollständig wegfallen. Bei den Mechatronikern wird das Einzugsgebiet der Schule auf die Stadt Dresden und den Landkreis Sächsische Schweiz beschränkt.

Das BSZ Dienstleistung, Gestaltung und Sozialwesen in Dresden wird unter anderem die Ausbildung von Friseuren und Maßschneidern verlieren. Beides war in Dresden auf Kritik gestoßen.

Teilweise verhallt Kritik

Verhallt ist auch die Kritik an der Verlagerung der Ausbildung von Tourismuskaufleuten. Diese Ausbildungsgänge werden künftig nicht mehr für das BSZ „ Franz Ludwig Gehe“ vorgesehen.

Dresden hat insgesamt zehn Berufsschulzentren mit derzeit etwa 13 000 Auszubildenden. Teilweise gibt es in Dresden mit den Reformplänen auch Verschiebungen zwischen Einrichtungen in der Landeshauptstadt.

Sachsenweit gibt es 60 Berufsschulzentren, die alle erhalten bleiben sollen. „Erstmals liegt jetzt eine landesweit aufeinander abgestimmte Verteilung der Ausbildungsgänge vor“, erklärte Kultusminister Piwarz. Damit soll für die nächsten zehn Jahre Planungssicherheit geschaffen werden. Eine jährliche Anpassung der Ausbildungsangebote soll damit entfallen.

Bis zum 1. März 2021 haben die Landkreise, die Kreisfreien Städte und der Landesausschuss für Berufsbildung, in dem die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer vertreten sind, Gelegenheit zur Stellungnahme. Letztlich müssen alle Schulträger zustimmen, sonst kommt der Schulnetzplan für die Berufsschulen nicht zustande.

Von Ingolf Pleil