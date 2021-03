Dresden

Die Anmeldungen für die Gymnasien in Dresden haben leicht zugenommen. Das geht aus den Zahlen des Landesamts für Schule und Bildung (Lasub) für die sächsischen Landeshauptstadt hervor. Nach den Daten, die den DNN vorliegen, haben sich in diesem Jahr 57,3 Prozent der Schüler für einen weiteren Bildungsweg am Gymnasium entschieden. Im vergangenen Jahr waren es 56,1 Prozent.

Unklar ist, wie stark die Schulkapazitäten in diesem Jahr durch eine höhere Zahl an freiwilligen Wiederholungen beeinflusst werden, die der Freistaat für Kinder in den Abschlussklassen erleichtert hat. Damit sollen Defizite durch die Coronapandemie abgefedert werden.

Meisten Anmeldung an Gymnasium Pieschen und 66. Oberschule

Die meisten Anmeldungen für den Weg zur Hochschulreife gingen an die Gymnasien Pieschen (209), Bürgerwiese (202) und Klotzsche (179). Bei den Oberschulen erhielten die 66. (Dieselstraße, 128 Kinder), die 36. (Emil-Ueberall-Straße, 123 Kinder) und die 32. Oberschule (Kipsdorfer Str. 117 Kinder) die meisten Anmeldungen.

Anmeldungen an Gymnasien in Dresden Bertolt-Brecht-Gymnasium 129 (123) Gymnasium Bühlau 158 (156) Gymnasium Bürgerwiese 202 (209) Gymnasium Cotta 73 (90) Marie-Curie-Gymnasium 130 (139) Gymnasium Dreikönigschule 101 (112) Gymnasium Gorbitz 70 (46) Hans-Erlwein-Gymnasium Dresden 109 (120) Julius-Ambrosius-Hülße-Gymnasium 152 (123) Gymnasium Dresden-Johannstadt 33 (3) Gymnasium Dresden-Klotzsche179 (133) Gymnasium Seidnitz (LEO) 75 (45) Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden 104 (95) Pestalozzi-Gymnasium Dresden99 (91) Gymnasium Dresden Pieschen209 (204) Gymnasium Dresden-Plauen 137 (147) Romain-Rolland-Gymnasium67 (104) Sportgymnasium 68 (53) Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium Dresden 170 (172) Gymnasium Tolkewitz 115 (104) Vitzthum-Gymnasium 126 (171) Sächsisches Landesgymnasium für Musik 13 (15) Gesamt-Dresden 2519 (2425) Quelle: Landesamt für Schule und Bildung Dresden (Lasub), Zahlen in Klammern von 2020

Insgesamt haben sich in diesem Jahr 1876 Kinder für die Oberschule angemeldet, im Vorjahr waren es 1900. Bei den Gymnasien liegt die Gesamtzahl für das kommende Schuljahr bei 2519 Anmeldungen, 2020 waren es 2425 Kinder, die sich auf den Weg zum Abitur machen wollten.

Mehr Kinder mit Abitur-Empfehlung wählen Oberschule

Interessant daran: 396 Kinder, die sich für eine Oberschule entschieden haben, besitzen eigentlich eine Bildungsempfehlung für das Gymnasium. Bei mehr Anmeldungen für die Oberschule (1900) lag diese Zahl im vergangenen Jahr nur bei 299 Kindern.

Andererseits haben sich in diesem Jahr 148 Schüler fürs Gymnasium entschieden, die keine Bildungsempfehlung dafür haben. Die Entscheidung liegt letztlich bei den Eltern. Bei etwas weniger Anmeldungen für die Gymnasien lag diese Zahl im Vorjahr mit 160 Kindern etwas höher.

Anmeldungen für Oberschulen in Dresden 9. Oberschule 68 (68) 25. Oberschule 45 (45) 30. Oberschule 25 (41) 32. Oberschule 117 (140) 35. Oberschule 37 (58) 36. Oberschule 123 (124) 46. Oberschule 35 (41) 55. Oberschule 90 (87) 56. Oberschule 84 (81) 62. Oberschule 104 (122) 64. Oberschule 22 (30) 66. Oberschule 128 (99) 76. Oberschule 106 (97) 82. Oberschule 46 (40) 88. Oberschule 18 (21) 101. Oberschule 47 (33) 107. Oberschule 41 (17) 116. Oberschule 100 (157) 121. Oberschule 56 (44) 128. Oberschule 31 (33) 138. Oberschule 52 (52) 145. Oberschule 91 (128) 151. Oberschule 39 (16) OS Cossebaude 27 (36) OS Pieschen 60 (74) OS Weißig 57 (63) OS Weixdorf 87 (62) „Sportoberschule“ Dresden 31 (30) Universitätsschule 91 (80) Palucca Schule Dresden 18 (13) Gesamt-Dresden 1876 (1900) Quelle: Landesamt für Schule und Bildung (Lasub), Zahlen in Klammern von 2020

Am 11. Juni 2021 erhalten die Eltern von der aufnehmenden Schule den Bescheid. Bis zu diesem Termin sind die Zahlen noch im Fluss und es können keine Aufnahmezusagen durch die Schulen gemacht werden. Das neue Schuljahr beginnt nach derzeitigem Stand am 6. September 2021.

Umlenkungen und Lotterie absehbar

Es ist absehbar, dass es zu Umlenkungen von der Wunschschule an andere Einrichtungen kommt. Haben die Kinder bei der Anmeldung einen Zweit- und Drittwunsch angegeben, setzt sich die Wunschschule mit diesen in Verbindung und leitet den Antrag weiter. Gibt es keine Alternativwünsche, wird eine Schule in Abstimmung zwischen Bildungseinrichtungen und Lasub zugewiesen.

Unvermeidlich sind auch in diesem Jahr bei den Aufnahmeentscheidungen die Losverfahren. Das geschieht immer dann, wenn die Entscheidungen nach allen anderen Kriterien abgearbeitet sind. Die Schulen nehmen in der Regel Kinder auf, wenn von ihnen Geschwisterkinder schon an der Schule sind. Zudem gibt es häufig Aufnahmeentscheidungen in Abhängigkeit vom Schulweg. Gibt es dann noch freie Plätz, aber mehr Bewerber, wird gelost.

Größere Unterschiede bei Kindern

Das zeichnet sich bereits am Gynasium Bürgerwiese (202 Anmeldungen) ab. „Theoretisch nehmen wir wieder sechs Klassen mit insgesamt 168 Schülerinnen und Schülern auf“, erklärt Schulleiter Jens Reichel gegenüber den DNN. „Es gibt jedoch schon Meldungen für die freiwillige Wiederholung, genaue Zahlen dazu stehen noch nicht fest“, fügte er hinzu.

Die Auswahl werde wie letztes Jahr erfolgen. „Geschwister, kurzer Schulweg, Los.“ Da inzwischen alle Kriterien und auch das Verfahren mehrfach die Gerichte durchlaufen hätten, sieht Jens Reichel damit keine Probleme. Er rechnet mit „mehreren Corona-Effekten“ in diesem Jahr: „Eine höhere Anzahl von Wiederholern, aber auch enorme Unterschiede bei den Kindern, die ans Gymnasium kommen. Darauf müssen wir uns langfristig einstellen.“

Förderangebote bei Defiziten

„Losen ist unumgänglich“, erklärt auch Schulleiterin Sandra Gockel vom Tschirnhaus-Gymnasium. Mit sechs Zügen könnte die Schule bis zu 168 Kinder aufnehmen. Die Zahl der Anmeldungen liegt bei 170. Wie viele freiwillige Wiederholer es geben werde, sei noch offen. Schulleiterin Sandra Gockel will, wie im Vorjahr, nach den Aufnahmeentscheidungen Kontakt zu den Grundschulen aufnehmen, um zu ergründen, wo Defizite bei Kindern liegen könnten, für die dann Förderangebote installiert werden.

Beatrice Wünsche von der 36. Oberschule in Löbtau ist mit der Anzahl der Anmeldungen „sehr zufrieden“. Wie viele Schüler aufgenommen werden können, sei jedoch noch offen, „da die Klassenbildung noch nicht abschließend entschieden wurde“. Über die Anzahl der zu bildenden Klassen entscheide das Lasub in Kooperation mit dem Schulverwaltungsamt. „Sollte die Anzahl der Anmeldungen unsere Aufnahmekapazitäten überschreiten, müssen wir ein Losverfahren anwenden.“ Geschwisterkinder würden vor dem Losverfahren aufgenommen. An der 145. Oberschule in Pieschen rechnet Schulleiterin Anne Leitner bei 91 Anmeldungen, die sie als „positiv“ bewertet, nicht mit einem Losverfahren.

Corona bremst Schulsanierung

Damit können auch alle Schüler rechnen, die sich am Gymnasium Dreikönigschule (DKS) angemeldet haben. „Wir haben 101 Anmeldungen und können auf jeden Fall vier fünfte Klasse bilden. Ein Losverfahren ist nicht angezeigt, es können also grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler mit Erstwunsch DKS aufgenommen werden“, erklärt Karsten Jonas. Offen sei noch der Ausgang der Beratungen derjenigen sieben Anmeldungen, denen eine Bildungsempfehlung für die Oberschule zugrunde liegt.

Die Anmeldezahlen seien in dieser Größenordnung erwartet gewesen und lägen „gut im Mittel der letzten Jahre“. Vereinzelt mag die „hauptsächlich durch Corona bedingte Verzögerung im Sanierungsfortschritt ein Grund gewesen sein, sich nicht bei uns anzumelden“, vermutet Karsten Jonas, „da so vorübergehend der Schulweg weiterhin nach Tolkewitz führen wird“. Dort werden derzeit die fünften bis siebten Klassen unterrichtet.

Losen für zweite Fremdsprache

„Wir sind mit der Anmeldung sehr zufrieden“, freut sich Schulleiterin Ulrike Böhm am Gymnasium in Tolkewitz über die 115 Viertklässler, die Interesse an der Schule haben. Mehrere wollen auch in diesem Jahr wieder Tschechisch als zweite Fremdsprache belegen. Die Schule kann fünf Klassen, also bis zu 140 Schüler aufnehmen.

Gute Nachricht: Bis jetzt sieht es so aus, dass alle angemeldeten Schüler aufgenommen werden können. Alle Interessenten für Tschechisch dürften auch zum Zug kommen. Bei den beiden anderen Sprachen Spanisch und Französisch könne es zu einem Losverfahren kommen. „Dies erfolgt aber immer am 0. Elternabend im Beisein aller Eltern.“

Von Ingolf Pleil