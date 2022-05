Dresden

Nach dem Ärger bleibt nun nur noch die Hoffnung: Die Aufgaben im Deutsch-Abitur haben in Dresden bei vielen Schülern zu einem bösen Erwachen geführt. Das bestätigen jetzt auch Angaben aus der Elternschaft. Mütter und Väter zeigen sich noch zuversichtlich.

An den Gymnasien laufen die schriftlichen Prüfungen auf Hochtouren, am 12. Mai ist es für die meisten überstanden. Für Diskussionen sorgt jetzt vor allem der 27. April. Da stand das Deutsch-Abitur auf dem Programm und viele Schüler in Dresden hat es wohl kalt erwischt.

Schüler: Klagen kein Einzelfall

Sie hatten sich wohl vor allem auf eine schriftliche Arbeit über ein lyrisches Werk vorbereitet. Doch am Prüfungstag dann das böse Erwachen: Drei aus vier möglichen Aufgabenarten hatte die Kultusverwaltung ausgewählt, ausgerechnet das Gedicht war nicht dabei.

Darüber sei die Schülerschaft überrascht gewesen, bstätigte Oscar Jandura, Abiturient am Bertolt-Brecht-Gymnasium. „Eine Sächsische Leistungskurs-Prüfung für das Fach Deutsch ohne ein einziges Gedicht im Aufgabenrepertoire gab es zuletzt im Jahr 2013“, fügt er hinzu. Die Klagen darüber seien „keineswegs ein Einzelfall“.

Kultus: Einseitige Vorbereitung keine gute Strategie

Aus dem Kultusministerium hieß es, es sei keine gute Strategie, sich einseitig auf einen Themenschwerpunkt vorzubereiten. Die Schüler könnten nie sicher sein, dass ein bestimmtes Thema dabei sei, sonst wäre es ja „ein Abitur mit Ansage“, erklärte Susann Meerheim aus der Pressestelle von Kultusminister Christian Piwarz (CDU).

Aus Rücksicht auf die Vorbereitungsphase in der Coronazeit seien zwei von sechs Aufgabenarten im Vorfeld noch gestrichen und die Prüfungszeit für alle schriftlichen Arbeiten um 30 Minuten verlängert worden.

Eltern hoffen auf gute Resultate

In den Reaktionen der Elternschaft finden sich beide Seiten wieder. Aus einem Gymnasium ist zu hören, dass sich ein großer Teil der Schüler auf die Bearbeitung eines Gedichts vorbereitet habe. Aus einem anderen heißt es, wer sich so auf ein Thema konzentriere, gehe ein hohes Risiko ein.

Insgesamt sei zwar niemand der Meinung, dass die Auswahl der Aufgaben unfair war, da die Regeln allen Abiturienten und Abiturientinnen bekannt gewesen sein dürften, fasste Achim Horeni vom Kreiselternrat das Meinungsspektrum unter Eltern in dem Gremium zusammen.

Trotzdem, so fügte er gegenüber DNN hinzu, „ist es natürlich schwer nachzuvollziehen, warum lange Jahre kontinuierlich Gedichte zur Interpretation oder zum Vergleich angeboten werden – und dann plötzlich ein Corona-Jahrgang mit einer veränderten Aufgabenstruktur kalt erwischt wurde.“ Elternvertreter Horeni: „Es bleibt zu hoffen, dass sich dies nicht in den Resultaten niederschlägt.“

Von Ingolf Pleil