Dresden

Ein Kleinkind planscht in einer Kinderbadewanne, ein älterer Herr sitzt in einem Strandkorb, Kinder toben auf dem Spielplatz. Urlaub? Wohnen in Gorbitz! In jenem Stadtteil, der für viele Dresdner der Inbegriff eines trostlosen Plattenviertels ist.

Straßenbahn, Einkaufsmöglichkeiten und ruhige grüne Lage

„Ich finde es nicht schlimm zu sagen: Ich wohne in Gorbitz“, sagt Sarah Rumpf und zählt die Vorteile ihrer Adresse auf: „Die Straßenbahn vor der Haustür, jede Menge Einkaufsmöglichkeiten, ruhige und grüne Lage.“ Vierraumwohnung, 109 Quadratmeter, die 28-Jährige ist mit ihrem Freund von Leuben in die „ Kräuterterrassen“ gezogen. „Wir haben es nicht bereut“, sagt sie.

„ Kräuterterrassen“ ist das größte Projekt der Eisenbahner-Wohnungsgenossenschaft Dresden ( EWG). Auf einem 28 500 Quadratmeter großen Grundstück unterhalb des Betriebshofes Gorbitz der Dresdner Verkehrsbetriebe hat die Genossenschaft in den vergangenen drei Jahren 184 Wohnungen für rund 32 Millionen Euro bauen lassen.

Leerstand kostet 35 Euro pro Quadratmeter und Jahr

Früher, so EWG-Vorstand Michael Reichel, standen auf der Fläche Plattenbauten. „Anfang 2000 standen gut ein Viertel unserer Wohnungen leer. Das hat uns 35 Euro pro Quadratmeter im Jahr gekostet“, erinnert sich der Vorstand an Zeiten, als in Dresden Wohnraum in Größenordnungen abgerissen werden musste. Es habe viele Überlegungen für das Grundstück gegeben – beispielsweise der Verkauf an einen Bauträger, der Einfamilienhäuser errichtet.

Die EWG hat das Grundstück behalten und 2015 intensiv über eine neue Nutzung nachgedacht. Dresden wuchs und wuchs, Wohnungen wurden knapp, die Zeit war reif für Neubau. „Wir haben beschlossen: Wir bauen Mietwohnungen für unsere Mitglieder“, sagt EWG-Vorstand Antje Neelmeijer, „und zwar nicht so dicht wie sonst in Gorbitz, sondern kleinteilig und grün.“

Lila dominiert den Lavendelhof

Die alten Ortskerne in Dresden seien früher von Dreiseithöfen geprägt gewesen, erläutert Architektin Christiane Hähle vom Büro IGC die Idee der Bebauung mit zehn Gartenhäusern, drei großen Stadthäusern und zwei Würfelhäusern. Dadurch sind Innenhöfe entstanden – passend zum Kräuterviertel heißen sie nicht nur „ Lavendelhof“, „Salbeihof“ oder „Rosmarinhof“. Auch die Farbgebung und die Bepflanzung der Grünanlagen ist auf die Namensgeber abgestimmt. Lila dominiert den Lavendelhof, Magenta den Salbeihof.

Neubau hat auch bei einer Genossenschaft seinen Preis: Die Kaltmieten liegen laut Reichel zwischen 9,20 bis 9,60 Euro pro Quadratmeter. „Die Nachfrage nach den neuen Wohnungen war groß. Wir mussten eine Warteliste führen.“ Zwischen 20 und 88 Jahre sind die Mieter in den Kräuterterrassen alt, die letzten haben vor wenigen Wochen ihre Wohnungen bezogen, die EWG zieht einen Schlussstrich unter ihr größtes Vorhaben.

Die „Ginstersiedlung“ wird bis 2028 saniert

Bauvorhaben gibt es trotzdem reichlich, wie Reichel erklärt: „Wir wollen in den nächsten Jahren zwischen 24 und 25 Millionen Euro pro Jahr in unsere Bausubstanz investieren.“ Ein enormer Betrag für eine Genossenschaft mit einer Bilanzsumme von 320 Millionen Euro und jährlichen Nettomieteinnahmen von rund 33 Millionen Euro. Das noch vollständig unsanierte Quartier „Ginstersiedlung“ mit 950 Wohneinheiten soll bis 2028 erneuert werden.

Im ersten Plattenbaukomplex von Gorbitz an der Braunsdorfer Straße laufen die Sanierungsarbeiten seit 2019, bis 2027 werden sich die Bauarbeiter in den Beständen die Klinke in die Hand geben. Die Wohnungen werden nicht nur modernisiert, sondern erhalten auch – wo möglich – andere Grundrisse, so Neelmeijer. So hat die EWG leerstehende Gewerbeeinheiten in Erdgeschossbereichen der Braunsdorfer Straße zu Sechsraum-Wohnungen umbauen lassen. „Wo gibt es so große Familienwohnungen mit Mietergarten in Dresden?“, fragt Neelmeijer.

Durchschnittsmiete liegt bei 5,84 Euro

Die Durchschnittsmiete für die 9000 EWG-Wohnungen liegt bei 5,84 Euro pro Quadratmeter. Komplett sanierte Wohnungen in Gorbitz kosten zwischen 6,50 bis 6,80 Euro, seniorengerecht umgebaute Wohnungen 7,50 bis 7,80 Euro. Der EWG-Bestand entlang der Höhenpromenade ist für ältere Menschen umgebaut worden – die letzten 51 von 377 Wohnungen sind fast fertig saniert.

Von Thomas Baumann-Hartwig