Dresden

Über 300 Brunnen und Wasserspiele gibt es in Dresden. Sie laden zum Verweilen ein, bieten Abkühlung bei sommerlicher Hitze, tragen ein Stück zu einer lebenswerten Stadt bei. Viele der Brunnen sind aufwändig gestaltet, manche haben eine interessante Geschichte, wieder andere „erzählen“ Geschichten.

Eine gute Gelegenheit, mehr über ausgewählte Wasserspiele zu erfahren, gibt es am Sonnabend, 4. Mai. Denn da findet der nunmehr 21. Dresdner Brunnentag statt. Er widmet sich diesmal den Brunnen im Stadtzentrum.

Treff und Eröffnung ist 10 Uhr vor dem Delphinbrunnen auf der Brühlschen Terrasse. Später werden zwei Gruppen für die Rundgänge gebildet, die 18 Brunnen und Wasserspiele anlaufen. Wer teilnehmen möchte, zahlt vor Ort einen Obolus von 5 Euro. Die Organisation und Finanzierung des Brunnentages erfolgt seit 2017 privat durch die beiden Profi-Wassertechniker Detlef Eilfeld und Eberhard Grundmann. Denn damals zog sich die Stadt als Veranstalter zurück. Weil der Brunnentag alljährlich großen Zuspruch findet – 2018 nahmen wieder zwischen 600 und 700 Gäste an den Führungen teil – machen Eilfeld und Grundmann weiter. Transportable Lautsprecher bieten die Gewähr, dass jeder in der Gruppe die Erläuterungen an den Brunnen versteht. Für einen stimmungsvollen Rahmen beim Brunnentag sorgen Musiker von MusicaAnimae.

Diese Brunnen werden vorgestellt: Delphinbrunnen, Wasserspiele Reformierte Kirche, Wandbrunnen Coselpalais, Maternibrunnen, Krellbrunnen, Trinkbrunnen Neumarkt, Friedensbrunnen, Pferdeschwemme, Georgsbrunnen, Cholerabrunnen, Zwinger-Eckbrunnen, Fischköpfe Zwingergraben, Queckbrunnen, Zwingerteich, Galeriebrunnen, Wandbrunnen/Wassermänner, Nischenbrunnen (Ständehaus Vestibül), Brühlsches Becken, Brunnengrotte

