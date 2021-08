Dresden

Die meisten roten und weißen Johannisbeersorten sind zwischen Juni und Juli reif, schwarze Johannisbeeren in der Regel etwas später, die spätesten Sorten reifen im August. Mittlerweile dürften auch die abgeerntet sein. Damit Johannisbeeren viele Jahre gut tragen, ist ein regelmäßiger Schnitt das A und O, sagt Petra Schubarth, Baumschulgärtnermeisterin in der Gartenbaumschule Kreiser in Kreischa. „Für das Wetter kann niemand was.“

Schnitt schafft eine Voraussetzung für eine gute Ernte

Heißt: Ein Spätfrost kann die Ernte sehr mindern oder gar zunichte machen, fehlende Sonne den Geschmack beeinflussen. Aber wenn man mit einem regelmäßigen Schnitt dafür sorgt, dass an den Johannisbeeren genügend junges Holz ist, hat man eine Grundvoraussetzung für eine gute Ernte schon mal geschaffen.

Bei schwarzen Johannisbeeren gibt es die besten Früchte am langen, einjährigen Holz. Außerdem tragen sie seitlich an kleinen Fruchttrieben, die sich an den älteren Zweigen bilden. Rote Johannisbeeren dagegen tragen hauptsächlich am zwei- und dreijährigen Holz. Das hat Einfluss auf den Schnitt.

Das junge Holz ist dünner und heller als das alte. Quelle: Catrin Steinbach

Triebe sollten nicht älter als vier Jahre werden

Bei den schwarzen Johannisbeeren lässt man die jüngsten langen Triebe (also beim Schnitt nach der Ernte die diesjährigen Triebe, beim Schnitt im Spätwinter sind es dann die vorjährigen Triebe) so wie sie sind. Bei roten und weißen Johannisbeeren dagegen werden die neuen Triebe um ein Drittel gekürzt, um eine Verzweigung anzuregen, erklärt die Gartenfachfrau.

„Triebe von Johannisbeeren – egal ob weiß, rot oder schwarz – sollten nicht älter als vier Jahre werden, dann lässt der Ertrag deutlich nach“, weiß Petra Schubarth. Sie hält neben dem Spätwinter die Zeit unmittelbar nach der Ernte der Johannisbeeren für einen guten Schnittzeitpunkt. Ebenso September/Oktober, „und zwar sobald die Johannisbeeren ihr Laub verloren haben. Dann kann man wie im Winter altes von jungem Holz gut unterscheiden“, so das Argument der Baumschulgärtnermeisterin.

Der richtige Zeitpunkt

In der Gartenliteratur ist von einem Auslichtungsschnitt im Sommer (Juni/Juli) die Rede und von einem Aufbauschnitt auf sechs bis zehn Triebe im Winter. Gartenbauingenieur Volker Croy meint, dass man Johannisbeeren bei gutem Wuchs nach der Ernte schneiden kann. „Wenn die Pflanzen eher schlecht wachsen und wenig Neutrieb sichtbar ist, sollte bis zum Dezember für den Schnitt gewartet werden.“

Andere Gärtner halten generell Ende Februar, Anfang März für den richtigen Schnittzeitpunkt, weil ja der Hauptzweck des Schnittes der starke Austrieb sei. Und der werde mit einem Sommerschnitt nicht erreicht, weil sich die Johannisbeere da vollständig verausgabt habe und zu keiner Wuchsreaktion mehr fähig sei, heißt es bei lubera.com.

Petra Schubarths Erfahrung ist, dass das bei spätfruchtenden Sorten keine Rolle spielt. „Man rechnet, dass das Wachstum bis Mitte August geht. Wenn man dann schneidet, passiert am Strauch sowieso nicht mehr viel.“

Nicht zu dicht wachsen lassen

Altes Holz ist dunkelbraun bis schwarzbraun und stark verzweigt. Frische Triebe sind grün, werden dann hellbraun, wenn sie langsam verholzen. Insgesamt sollte ein Johannisbeerstrauch wenigstens sechs, maximal zwölf Bodentriebe haben, sonst wird es zu dicht.

Johannisbeersträucher sollten so erzogen werden, dass sie einen gleichmäßigen Triebaufbau haben (also nicht zu einer Seite kippen). Zudem sollte die Krone so licht sein, dass alle Beeren Sonne bekommen und nach Regenfällen das Laub schnell abtrocknen kann, damit Pilzkrankheiten nicht gefördert werden. Also am besten vorm Ansetzen der Schere immer mal wieder ein paar Schritte zurücktreten und den Strauch (oder die Krone des Stämmchens) im Ganzen betrachten.

Beschädigtes Holz muss raus

Diesen alten Trieb einer schwarzen Johannisbeere schneidet Petra Schubarth bis auf ein „Auge“, das nach außen zeigen sollte, zurück. Quelle: Catrin Steinbach

Entfernt werden vom Grundsatz her erst einmal Triebe, die flach am Boden wachsen (bei einem Busch), beschädigt sind oder sich kreuzen – und zwar so nah wie möglich der Basis. Dann schaut man, wie viel altes und junges Holz der Strauch hat. Sinnvoll ist also, jedes Jahr zwei bis drei der ältesten Triebe herauszunehmen. Dann hat man mit zehn bis zwölf Trieben – auch Gerüstäste genannt – insgesamt altersmäßig eine gute Mischung.

Im Gegensatz zur Auffassung anderer Gärtner ist Petra Schubarth nicht der Meinung, dass ein vier Jahre alter Haupttrieb bodennah abgeschnitten werden muss. „Ich schaue bei dem Trieb, wo nahe der Basis das nächste schlafende Auge ist, das nach außen zeigt, und schneide den Trieb etwa einen halben Zentimeter darüber weg.“ Aus dem Auge wachse dann ein neuer Trieb.

Schwache Triebe um ein Drittel kürzen

Des Weiteren empfiehlt Petra Schubarth, sich alle anderen Triebe genau anzusehen, wenn man die ältesten herausgenommen hat. „Ich schneide dann noch von den jüngeren Trieben die Spitzen oder Seitentriebe weg, die verkrüppelt bzw. verdreht gewachsen sind, weil zum Beispiel Läuse daran gesaugt haben.“ Ebenso werden – wenn in dem Jahr mehr als vier Neutriebe gewachsen sind – die überflüssigen bzw. zu dicht nebeneinander stehenden entfernt. Schwache Triebe kann man um ein Drittel kürzen.

Von Catrin Steinbach