So oft sind Straßenbahnen und Busse in Dresden an Unfällen beteiligt

Dresden

In den vergangenen vier Jahren hat es 1724 Verkehrsunfälle zwischen Straßenbahnen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und anderen Verkehrsteilnehmern gegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) jetzt vorgelegt hat. Die Unfälle wurden in 1357 Fällen von den Unfallgegnern verursacht. 345 Unfälle wurden vom Fahrpersonal der DVB verursacht, in 228 Fällen wurde den Straßenbahnfahrern eine Teilschuld auferlegt.

Im gleichen Zeitraum kam es zu 1021 Unfällen zwischen Bussen, die auf DVB-Linien fahren, und anderen Verkehrsteilnehmern. Hier wurden 575 Unfälle durch Busfahrer verursacht, in 72 Fällen gab es eine Teilschuld und in 439 Fällen waren die anderen Verkehrsteilnehmer die Unfallverursacher. In den vergangenen zwei Jahren kam es den Zahlen zufolge außerdem zu 13 Unfällen zwischen Verkehrsmitteln der DVB.

Rund alle 50.000 Kilometer passiert ein Unfall

Im Zeitraum von 2017 bis 2020 wurden bei den DVB 58 meldepflichtige Arbeitsunfälle erfasst. Meldepflichtig ist ein Unfall, wenn eine verletzte Person mehr als drei Tage krank geschrieben wird. Laut Krankenschein waren 1779 Ausfalltage bei verunglückten Straßenbahn- oder Busfahrern zu verzeichnen, belegen die Zahlen des Oberbürgermeisters. Die Höhe der Sachschäden sei nicht erfasst worden, so dass keine Gesamtsumme vorliege. Der AfD-Stadtrat Heiko Müller hatte die Zahlen abgefragt.

Erst Anfang Januar waren zwei Straßenbahnen auf der Blasewitzer Straße zusammengestoßen und entgleist. Der Sachschaden war zunächst auf 200.000 Euro geschätzt worden, soll aber nach DVB-Angaben deutlich niedriger liegen.

Am 3. Januar waren auf der Blasewitzer Straße zwei Straßenbahnen kollidiert. Quelle: Roland Halkasch

Laut DVB-Sprecher Falk Lösch legten Straßenbahnen 2020 rund 12,7 Millionen Kilometer und die Busse 9,3 Millionen Kilometer zurück. „Das relativiert die reinen Zahlen“, erklärte er und verweist darauf, dass etwa alle 49.500 Kilometer bei einer Straßenbahn ein Unfall registriert werde und alle 54 200 Kilometer bei einem Bus. Hinzu komme, dass als Unfall jeder Schaden erfasst werde, auch ein Lackkratzer, eine demolierte Blinkerschale oder ein abgefahrener Rückspiegel. „Es gehen nicht nur schwere Ereignisse in die Bilanz ein.“

Nicht nur pünktlich, sondern auch sicher

Viele Straßenbahnen und Busse seien im dichten Innenstadtverkehr unterwegs, in dem die Unfallgefahr naturgemäß höher sei als auf wenig befahren Landstraßen. Straßenbahnlinien mit einem hohen Anteil an eigenen Gleiskörpern wie die „3“ seien weniger von Unfällen betroffen als die „13“, die in hohem Maße auf engen und viel befahren Straßen unterwegs ist.

2020 zählten die DVB 284 Unfälle mit Beteiligung einer Straßenbahn, das Jahr zuvor waren es 295. 172 Zusammenstöße mit Beteiligung von Bussen wurden 2020 registriert, 232 waren es 2019. Die Zahlen sinken.

Gleichwohl würden die DVB ihre Verantwortung wahrnehmen und darauf achten, ob einzelne Fahrer mehrfach an Unfällen beteiligt sind. Wenn dies so sein sollte, würden die Kollegen geschult oder müssten ei­nen Tag mit der Fahrschule absolvieren.

Nach schweren Unfällen sei die Unfallnachbetreuung der Fahrer gelebte Praxis bei den DVB. „Die Fahrer werden medizinisch und psychologisch betreut und kehren nicht sofort ans Lenkrad oder auf den Führerstand zurück.“ Es gehe den DVB nicht nur darum, die Fahrgäste pünktlich zum Ziel zu bringen – sondern auch sicher.

Von Thomas Baumann-Hartwig