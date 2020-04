So liest sich Volker Sielaffs neuer Gedichtband „Barfuß vor Penelope“

Dresden

Ist diese erzwungene Ruhezeit ohne Veranstaltungen gut oder schlecht für einen Dichter? „Ambivalent“, meint Volker Sielaff. „Einerseits findet man schneller zum ruhigen Beobachten“, sagt der 54-Jährige, der bei einem seiner Spaziergänge am Neustädter Elbufer auf einer Bank pausiert. Andererseits: „Es ist gespenstisch ruhig. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Ich versuche es noch herauszufinden.“ Jedoch merkt er jetzt, wie wichtig Lesungen, Festivals, Preisverleihungen als Möglichkeit zur Begegnung sind.

Seine Texte sind auf Dialog aus

Sein Notizbuch trägt er stets bei sich, um Wörter und Sätze festzuhalten, die ihm durch Kopf und Herz schießen. „Als Lyriker ist man immer bereit für Sprache.“ Aus manchen Notaten werden Gedichte. So ist es auch bei seinem neuen Band „Barfuß vor Penelope“ gewesen, der mit seiner lyrischen Vielfalt beeindruckt.

In welch ungestüme Bewegung ein Text geraten kann, sehen wir im eröffnenden Zyklus „Mystische Aubergine“. Eine Litanei verschiedenster Begriffe reißt einen in einen Strom, der mit seinen Binnenreimen ein wenig an den Sprechgesang von Rappern erinnert. Es ist eine große Liebeserklärung, umfassend Erhabenes wie Profanes. Im zweiten Teil lauschen wir plötzlich einer weiblichen Stimme. Der Monolog bekommt sein Gegenüber - ein verblüffender Perspektivwechsel, jedoch folgerichtig für Volker Sielaff: Seine Texte sind auf Dialog aus.

„Ich habe selten so viel Freude gehabt beim Schreiben“, erzählt er. Das spürt man als Leser. In wilder Reihung folgen dicht auf dicht Tiere, Künstlernamen, Städte, Philosophische Großbegriffe oder körperliche Kleinigkeiten. Ein verspielt-verrücktes Weltgedicht, in dem wir begreifen, wie disparat, wie vielstimmig Realität auf uns einstürzt, wie wenig man sie auf einen Nenner bringen kann. Das Chaos tobt sich allerdings innerhalb einer strengen Struktur aus, zu der die Langzeilen geordnet sind.

Reime finden wir auch in den meisten anderen Gedichten. Seit dem Vorgängerband hat Volker Sielaff sie für sich entdeckt. Sie verstärken das Klangliche, schaffen stärkere innere Verbindungen. „Das Schönste beim Reim ist: Du findest Lösungen, die kannst du dir nicht vornehmen und mit Nachdenken erreichen.“

„Die Liebe ist so randlos immer“, so die Zeile in einer weiteren Abteilung des Bandes. Hier erleben wir die Liebe in allen denkbaren Schattierungen: zärtlich, lustvoll körperlich, als entgrenzenden Höhenflug, Wahn, aber auch als Absturz ins seelische Elend: „wer mit seinem Schmerz zahlt zahlt sich heim“. Eines der berührendsten Gedichte enthält die schöne Wendung: „Ich lag auf dir wie Tau“.

Bekannten Malern und ihren Bildern begegnen wir: Max Liebermann, Kasimir Malewitsch, Carl Lohse, Strawalde, Hubertus Giebe. Bis zurück zu einem namenlosen Eiszeitmaler reicht das. „Manchmal sehe ich ein Bild in einer Galerie, das ich mir nicht ausgesucht habe, das eine, das mir auffällt.“ Volker Sielaff besorgt sich eine Reproduktion, denkt wenig oder viel später daran. „Ich beschäftige mich dann einen Tag lang mit Innenbildern oder zurückliegenden Ereignissen.“

Ausgangspunkt für „Diogenes spricht zu einem Maler“ war eine Ausstellung von Hubertus Giebe mit Skizzen zu Gemälden des flämischen Barockmalers Jacob Jordaens. Es ist einer der düstersten Texte des Bandes. Hoffnung auf das Humane und die Erfahrung von Vergeblichkeit in der „Schreckensfahrt“ der Geschichte sind darin gestaltet.

Bemerkenswert breites Stilspektrum

Volker Sielaffs Vorliebe für japanische Kunst zeigt sich an vielen Stellen. „Ihre Klarheit und Schlichtheit faszinieren mich und der Hang zum Rituellen.“ Dabei ist er sich bewusst, dass unser europäischer Blick ein fremder auf etwas Fremdes bleibt: „Die Begegnung mit dem Anderen.“ Spannend wird es in „Japonismus“, weil er hier die Fragen von kultureller Besonderheit und Öffnung nach dem Westen aus der Geschichte in die Gegenwart führt - als Diskussion über das „Glück der Ungestörtheit“.

Waren es in den Neunzigern vorwiegend US-amerikanische Dichter, mit denen sich Volker Sielaff intensiver beschäftigte, sind in den zurückliegenden Jahren russische in den Vordergrund getreten. Auf deren Rolle als Lyriker in der Gesellschaft lenkt er unsern Blick, bei Majakowski, Joseph Brodsky oder Marina Zwetajewa etwa. Homer mit seiner „Odyssee“ und Marcel Proust mit „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ indes sind seine Säulenheiligen geblieben. So reichert griechische Mythologie die Verse an, worauf schon die Gattin des Odysseus im Titel des Bandes hinweist. Eines der beeindruckendsten Gedichte setzt Prousts Prosa Extrembedingungen aus: Sie bewährt sich als sinnstiftender Halt unter intellektuellen Häftlingen im sowjetischen Gulag bei 45 Grad Kälte.

Auf der einen Seite des bemerkenswert breiten Stilspektrums dieses Bandes finden wir Abstecher in den Surrealismus wie „Amok oder Verfehlung der Ereignisse aus dem Geiste der Poesie“, entstanden nach einem Terroranschlag. Wir kennen diesen Wettlauf der Nachrichten: Schreckliche Bluttat, alle berichten, obwohl keiner was weiß. So sprechen diese Verse aus der Verzweiflung, nie an den Punkt des Eigentlichen zu kommen.

Auf der anderen Seite nimmt seine Sprache dokumentarischen Prosaduktus an, wo Volker Sielaff seine Herkunft ins Gedicht holt: Großröhrsdorf, eine Kleinstadt der Textilindustrie in der Lausitz, von dessen Bewohnern „Gaake“ genannt. „Ich bin tief hineingerutscht in diese Kindheitslandschaft. Man trägt sie ja in sich.“ In der Detailfülle dieser Verse vergegenwärtigt er uns, mit wie vielen Fäden das eigene Leben mit den Vorfahren und deren Lebensumständen verbunden ist. Er folgt den Fährten zurück bis ins frühe 20. Jahrhundert und in die Nazizeit. Damit liefert er fein gezeichnete Momentaufnahmen, die zeigen, wie Biografisches in diesem Ort an der Großen Röder verquickt ist mit deutscher Geschichte.

Volker Sielaff: Barfuß vor Penelope. Edition Azur im Verlag Voland & Quist. 112 S., 19 Euro

