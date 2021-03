Digitale Formate für die demokratischen Gremien erhöhen die Sicherheit. Zu Hause vor dem Computer kann man sich nicht anstecken. In Dresden feierte jetzt die erste digitale Stadtratssitzung Premiere – ein wesentlicher Teil fand im Netz statt.

So lief in Dresden die Internet-Premiere des Stadtrats

So lief in Dresden die Internet-Premiere des Stadtrats

Kostenlos bis 22:22 Uhr So lief in Dresden die Internet-Premiere des Stadtrats