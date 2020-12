Dresden

Nicht alle waren vorbereitet: Obwohl es klare Regelungen zu den systemrelevanten Berufen gibt, meldeten sich im Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) am Montag mehrere Eltern mit Fragen dazu. „Es gab auch Anfragen von Eltern, wo die Kinder der 5. oder 6. Klasse lernen“, erklärte Lasub-Sprecherin Petra Nikolov auf DNN-Anfrage. Notbetreuung ist allerdings nur an Grund- und Förderschulen möglich. Außerdem gibt es nur einen beschränkten Kreis an Berufsgruppen, die Anspruch auf die Notbetreuung haben. Wie viele Kinder an den Grundschulen in Dresden am Montag auftauchten, konnte Nikolov nicht angeben. Eine solche Statistik gebe es bisher nicht.

An der 30. Grundschule an der Hechtstraße waren die Eltern offenbar besser vorbereitet. „Sie hatten alle ihren Zettel mit“, teilte Schulleiter Mathias Gläsel mit und meint damit die Bescheinigung über die Zugehörigkeit zu einer der systemrelevanten Berufsgruppen wie Pfleger, Polizisten, Feuerwehrleute und andere.

Nur wenige Kinder anwesend

20 von 460 Schülern seien in die Schule gekommen. Vielfach hätten sich die Eltern dafür schon am Freitag angemeldet. Unterricht sei nicht erteilt worden, das hätte auch die Kinder benachteiligt, die zu Hause bleiben mussten. Vielmehr beschäftigten sich die Kinder mit ihren Aufgaben, die sie wie alle anderen für die häusliche Lernarbeit erhalten hatten. „Und sie sind viel an der freien Luft gewesen“, erklärte Gläsel. Es habe keinerlei Probleme gegeben.

In den Kindertagesstätten des städtischen Kita-Eigenbetriebs sind am Montag 1600 Kinder betreut worden, davon 550 in den Horten der Grundschulen. Die Stadt verfügt über insgesamt rund 390 Einrichtungen zur Kinderbetreuung. Davon befinden sich 170 mit rund 30 000 Kindern in Trägerschaft der Stadt. Davon gehen 17 000 Kinder in 51 Horte an kommunalen Grundschulen.

Insgesamt lag der Anteil der betreuten Kinder an diesem ersten Tag der Notbetreuung bei 5,3 Prozent. Für das Angebot gelten die gleichen Berufsvorgaben wie für die Schulen.

Falsche Bescheinigungen von Arbeitgebern

Die Eltern hätten sich mehrheitlich an die Regeln gehalten. „Vereinzelt haben Arbeitgeber ihren Beschäftigten eine Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur bescheinigt, obwohl sie in den Regeln des Freistaats nicht aufgeführt sind.“ Die Eltern hätten sich in diesen Fällen „mehrheitlich einsichtig und verständnisvoll“ gezeigt.

Um für mehr Klarheit zu sorgen, wäre „eine konkrete Auflistung der Tätigkeiten im Bereich Energieversorgung sowie die namentliche Nennung von Praxen der Gesundheitsfachberufe empfehlenswert“, hieß es aus der Stadtverwaltung zu den vom Land aufgestellten Regeln. In diesen Bereichen bestehe bei den Eltern häufig Unsicherheit, ob sie eine Notbetreuung in Anspruch nehmen können oder nicht.

Der Eigenbetrieb appelliert an die Eltern, sich an die Regeln der Staatsregierung zur Notbetreuung zu halten. Angesichts des aktuellen Pandemiegeschehens mit wesentlich höheren Infektionszahlen als im Frühjahr, sollte die Notbetreuung in Kindertagesstätten nach Möglichkeit „nur im höchsten Bedarf in Anspruch genommen werden“.

Von Ingolf Pleil