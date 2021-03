So lief Tag 1 in einem Friseursalon in Dresden

Dresden

Das rote Lämpchen leuchtet, MiA AiR beginnt zu brummen. Der Haarspray hat dem Gerät gar nicht gefallen. Jetzt pumpt es Frischluft in den Friseursalon von Arlett Ospel. Seit Montag darf die Friseurmeisterin wieder arbeiten. Sie hat sich gründlich auf die Wiedereröffnung vorbereitet. „Ich habe fast zehn Tage damit verbracht, mich über Lüftungssysteme zu informieren.“ MiA AiR sorgt jetzt für Einraumluft.

„Ich kann ja nicht ständig lüften. Die Kunden haben nasse Haare und erkälten sich“, erklärt die Friseurmeisterin. Gut 2000 Euro hat sie in das Gerät investiert. Ob sie es gefördert bekommt, weiß sie noch nicht. Arlett Ospel weiß nur: „Ich werde alles dafür tun, dass ich meinen Salon wegen Corona nicht schließen muss.“ Am Sonntag war sie zum Corona-Schnelltest in Bannewitz. Dort konnte sie sich im Bürgerhaus kostenlos testen lassen.

Wenn die grüne Lampe leuchtet, ist die Raumluft im Friseursalon in Ordnung. Quelle: thomas baumann-hartwig

Jetzt steht Arlett Ospel nach mehr als zwei Monaten Zwangspause wieder in ihrem kleinen Salon in der Jahnstraße und frisiert ihre Kunden. Das Telefon klingelt fast im Minutentakt. Viele, die noch keinen Termin ergattern konnten, melden sich. „Wir haben auch noch ein paar Lücken“, sagt die Friseurmeisterin. Das Buch ist zwar randvoll, aber etwas ist immer möglich. „Kommen Sie doch am Mittwoch um 6.45 Uhr“, schlägt sie einem Stammkunden vor, der die frühe Uhrzeit sofort akzeptiert.

Schon am ersten Tag die „Corona-Matte“ gestutzt

Der junge Mann auf dem Stuhl hat riesiges Glück gehabt. „Ich habe heute früh angerufen und bin gleich drangekommen“, strahlt er. „Meine erste Kundin wollte sich die Haare doch nicht färben lassen“, erklärt Arlett Ospel die kurzfristige Terminvergabe, „ich hatte plötzlich eine halbe Stunde Zeit.“ „Ich wohne um die Ecke, bin im Homeoffice und konnte es mir so kurzfristig einrichten“, erklärt der Kunde, wieso er schon am Tag eins der Öffnung seine „Corona-Matte“ loswird.

Coronazuschlag je nach Aufwand

„Jetzt kann der Sommer kommen“, sagt er lächelnd, bevor er seinen Haarschnitt bezahlt. Etwas von den vielen Hygienevorkehrungen müsse sie an ihre Kunden weitergeben, sagt Arlett Ospel. „Ich habe meine Preise nicht erhöht, erhebe aber einen Coronazuschlag.“ Dieser richte sich nach dem Umfang der Leistungen. Für einen Kurzhaarschnitt werde weniger fällig als für das volle Programm mit waschen, färben, schneiden.

Der Mann hat zur Schere gegriffen

„Man kam sich schon etwas verlottert vor“, erklärt eine 84-jährige Stammkundin und entschuldigt sich bei der Meisterin: „Sie werden es gleich sehen, wir mussten selbst schon zur Schere greifen.“ Ihr Mann habe ihr hinten die Haare etwas gekürzt. Heilfroh sei sie, so die Rentnerin, das nun Ordnung in ihre Haarpracht komme. Und sie verrät: Am Dienstag hätten sie und ihr Mann ihren großen Termin – die zweite Impfung im Impfzentrum steht an.

40 Kunden an einem Tag in zwei Salons

Corona ist allgegenwärtig beim Friseur am Tag 1 nach der Öffnung. Die nächste Kundin ist 71 Jahre alt und zählt auch schon viele Jahre zum Stamm. „Ich habe gut 60 Kunden in einer Whatsapp-Gruppe zusammengefasst. Darüber vergebe ich auch die Termine“, erklärt Arlett Ospel. Seit 10. Februar haben sie und ihre beiden Kolleginnen Termine vergeben. Fast 40 Kunden verlassen am Montag die Salons in der Weißeritzstraße und der Jahnstraße gut frisiert.

„ich achte auf mein Äußeres“

Wie die 71-Jährige, die sich die Haare tönen lässt. „Das Naturblond guckt an allen Ecken und Enden hervor“, sagt sie lächelnd, „es wurde Zeit, dass wir wieder zum Friseur gehen können.“ Sie gehöre nicht zu der Kategorie der Menschen, die sich nicht mehr für ihre Haare interessieren würden. „Ich achte schon auf mein Äußeres“, erklärt die Rentnerin, warum sie sich um einen Termin am Montag bemüht hat.

Friseur ist mehr als Haareschneiden

„Die Kunden sind unheimlich dankbar“, stellt die Friseurmeisterin fest, „viele haben sich in ihrer Haut nicht mehr wohl gefühlt.“ Und nicht nur das: „Wir schneiden ja nicht nur Haare. Wir kommunizieren auch mit unseren Kunden“, sagt Arlett Ospel. Es gebe ältere Menschen, die würden jede Woche kommen. „Die treffen sich hier im Salon zu einem Schwatz.“

Kunden mit Testergebnis erhöhen Sicherheit

Sie würde sich Verhältnisse wie in Österreich wünschen, sagt die Friseurmeisterin. In der Alpenrepublik müssen Kunden von Friseuren ein negatives Testergebnis vorweisen. „Das erhöht natürlich die Sicherheit. Mal ganz ehrlich: Dass ich einmal die Woche zum Schnelltest muss, bringt eine Sicherheit von 17 Prozent. Ich kann mich doch jeden Tag wieder anstecken.“

„Einen dritten Lockdown mache ich nicht mit“

Sie habe sich in der ersten Welle nicht angesteckt und auch nicht in der zweiten, sagt Arlett Ospel. Ihre Mutter habe eine Corona-Infektion körperlich gut verkraftet, eine ihrer beiden Kolleginnen sei mitten im Lockdown erkrankt. „Sie hat jetzt noch mit den Folgen zu kämpfen.“

Eines, sagt die Friseurmeisterin, sei sicher: „Einen dritten Lockdown mache ich nicht mehr mit. Dann leiste ich zivilen Ungehorsam.“ Sie habe alles getan, um ihre Kunden und sich selbst zu schützen. Die Kunden dürften nicht im Salon warten, bis sie an der Reihe sind, sie habe den Raumlüfter, es müssten FFP-2-Masken getragen werden. „Hier fahren die Straßenbahnen und Busse vorbei und die Leute sitzen dicht an dicht.“ Sie könne es nicht verstehen, wieso Einzelhändler, Gastronomen und Friseure die Pforten schließen mussten und müssen, während andere ungehindert ihrer Arbeit nachgehen könnten.

90 Prozent der Fixkosten vom Staat

Für die Schließzeit im Lockdown erhalte sie 90 Prozent der Fixkosten vom Staat, aber keinen Unternehmerlohn. „Da mussten viele Kollegen Harz IV beantragen“, weiß sie.

Von Thomas Baumann-Hartwig