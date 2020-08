So liebt Dresden: Was nach dem Tod bleibt

Dresden

Es ist Juli 1992. In ihrer Heimatstadt geht Ida Burg* rüber zum Markt. „Ey junge Frau, was wollen wir denn kaufen?“, ruft ihr ein schlaksiger Mann vom Obststand hinterher. „Nüscht, ich gucke bloß“, antwortet Ida und geht weiter. „Na junge Frau, wollen wir doch nichts kaufen?“, hört sie wenige Sekunden später. Sie nimmt den jungen Mann trotz seiner Hartnäckigkeit kaum wahr. Ein Jahr später küssen die beiden sich zum ersten Mal. Es ist die große Liebe. Am Morgen des 26. August 2007 küssen sich Ida und Richard* das letzte Mal. Denn am Abend stirbt Richard an einem Herzinfarkt.

Ida und Richard waren kein gewöhnliches Paar. 13 Jahre trennten die beiden. Erst fünf Jahre nach ihrem ersten Kuss kamen sie zusammen. Denn Ida war schon verheiratet. Eine wunderbare Zeit hätten sie und ihr erster Mann gehabt. Bis „der Lange“ kam.

Anzeige

„Da war dieses Kribbeln im Bauch“

„Der Lange“ – das war Richard. Stolze 2,03 Meter groß, blond, „ein dünner Hering“, wie Ida sagt. Kennengelernt haben sie sich bei ihrer Arbeitsstelle. Richard stand eines Morgens im Türrahmen und meldete sich zum Zivildienst. Die Begegnung am Obststand hatte Ida da schon längst vergessen.

Weitere DNN+ Artikel

Ein Jahr später, bei der Firmenfeier, bat Richard Ida zum Tanz. Am Ende des Abends küsste er sie. „Bist du bescheuert?“, fragte sie ihn. „Aber da war dieses Kribbeln im Bauch. Und dann war da die Vernunft. Ich war verheiratet, hatte zwei Kinder.“ Der Zwiespalt zog sich über fünf Jahre hin. „Ich bin ein Ostkind, ich wurde so erzogen. Da kann man seinen Mann nicht einfach verlassen.“

Bis 1996 der Krebs kam. Als sie auf der Intensivstation lag, sei Ida klar geworden, dass sie etwas ändern muss, die Scheidung schien unausweichlich. Wenige Tage später stand Richard an ihrem Krankenbett und gestand seine Liebe. Als Ida anschließend zur Reha war, ging das Versteckspiel weiter. Am Wochenende kam ihr Mann zu Besuch, in der Woche Richard. Dazwischen schrieb er ihr Liebesnachrichten aufs Handy, die Ida nach dem Lesen sofort wieder löschte.

Idas Ehe existierte zu dem Zeitpunkt nur noch pro forma. Sie schlief im Kinderzimmer, ihr Mann im Schlafzimmer. „Wir spielten dieses Spiel für die anderen, für Freunde und Familie“, sagt Ida. Dann kam Silvester 1998 – nach fünf Jahren Doppelleben war Idas Ehe vorbei.

Mit dem Ende ihrer einen Beziehung wurde die andere offiziell. Idas Erzählungen aus der gemeinsamen Zeit gleichen einem Liebesfilm, ihre gemeinsamen Jahre flossen dahin wie süßer Honig. Wenn Richard am Freitag von der Montage nach Hause kam, hatte Ida schon das Wasser eingelassen. Bei „Schnittchen, Kerzchen und Weinchen“ lagen sie in der Badewanne und erzählten sich von ihren Erlebnissen der letzten Tage. Zwischen den Geschichten ließen sie warmes Wasser nach.

Ihre Urlaube verbrachten die beiden in Griechenland oder dort, wohin sie die Stimmung verschlagen hatte. „Einmal haben wir meine Tante zum Flughafen gebracht und sind einfach weiter gefahren, bis nach Bottrop in den Moviepark“, erzählt Ida. Richard war damals noch nie Achterbahn gefahren. Mit ihr fuhr er gleich zehn Mal. Und manchmal, wenn Ida spät arbeiten musste, dann rief Richard sie nachts um 3 Uhr an, um ihr zu sagen, wie sehr er sie liebte.

Hochzeit am 23. Juli 2005

Im Jahr 2003 kam der Krebs zurück. Als Ida wieder auf der Intensivstation lag, fragte Richard: „Heiratest du mich?“ Idas Antwort: „Ey, hier kommen überall Schläuche aus mir raus und du sagst, du heiratest mich. Bist du noch ganz dicht?“ Währenddessen liefen der Krankenschwester die Tränen übers Gesicht. „Wieso heulen Sie denn da?“, fragte ihre Patientin. Am 23. Juli 2005 gaben sie sich das Ja-Wort. Auch, weil Idas Töchter Überzeugungsarbeit geleistet hatten. „Für sie war Richard wie ein zweiter Vater. Sie waren verrückt nach ihm.“

Ihren ersten Hochzeitstag feierten Ida und ihr Mann mit einer Radtour zum Knappensee. Nach einer Runde mit dem Tretboot gab es Currywurst, Pommes und Bier. Die Romantik lag bei ihnen in der Einfachheit. Zweimal machten sie diesen Ausflug, es sollte ein Ritual für die Zukunft werden.

Dann kam der 26. August 2007, es war ein Sonntag. „Am Morgen erzählte Richard mir, dass ihm alles weh tue. Er war sich sicher, dass die Schmerzen von den Sportübungen die Tage davor kamen“, erinnert sich Ida. „Ich wollte mit ihm zum Arzt fahren, aber er wollte nicht.“ Also ging sie zur Arbeit, die Spätschicht stand an. Dort erzählte Ida noch ihrer Kollegin, was für ein toller Typ zu Hause auf sie warte.

Als sie nach 20 entgangenen Anrufen dort um 21 Uhr ankam, wartete schon der Notarzt. „Da wusste ich, es ist etwas Schlimmes passiert. Aber ich hatte keine Sekunde an Richard gedacht“, sagt Ida. Es war Richard. Er hatte einen Herzinfarkt gehabt. Gestorben ist er im Ehebett.

Geschichten gesucht Leben Sie auch in einem Beziehungsmodell fernab der Norm oder haben sich ganz bewusst für die treue Zweierbeziehung entschieden? Haben auch Sie eine spannende Liebesgeschichte in petto? Dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an lokales@dnn.de. Wir sind gespannt auf Ihre Lovestory.

Die ersten Tage nach dem Tod verbrachte Ida im Schockzustand. „Ich habe nichts gegessen. Ich dachte die ganze Zeit, er kommt wieder zurück“, sagt die Witwe. Als Ida der Verlust klar wurde, machte sich in ihr eine grenzenlose Wut breit, „eine Wut auf die ganze Welt.“ Wenn Menschen gelacht haben, dann dachte sie: „Warum lachen die? Vor zwei Wochen ist mein Mann gestorben. Da gibt es keinen Grund zu lachen.“ Wenn sich andere gestritten haben, wollte Ida schreien „Was macht ihr? Genießt eure Zeit, ihr habt euch wenigstens noch!“.

Ihre Trauer ertränkte Ida in Alkohol und Arbeit. „Ich habe nur funktioniert, 230 Stunden im Monat gearbeitet. Das habe ich zwei Jahre lang durchgezogen“, sagt die 61-Jährige. Bis ihr Körper 2009 nicht mehr mitmachte. Ihr Arzt wollte sie in eine psychosomatische Klinik schicken. Es war der gleiche Arzt, der zwei Jahre zuvor den Tod ihres Mannes festgestellt hatte. Ida weigerte sich, ging wieder nach Hause und legte sich in ihr Bett. Das Bett, in dem Richard zwei Jahre zuvor gestorben war.

Neuanfang in Dresden

Das Geschehene ließ Ida nicht los. „Ich sah ihn da jeden Morgen tot liegen“, sagt sie. 2011 zog sie aus. Und kam nach Dresden. Es sollte ein Neuanfang werden.

Richards Tod ist mittlerweile 13 Jahre her. Selbst gemalte Bilder über Idas Esstisch erinnern noch an die dunklen Momente. Das Malen habe ihr damals bei der Trauerbewältigung geholfen, sagt sie. Ob sie den Verlust verkraftet hat? „Es gibt Tage, an denen geht es mir gut. Und dann gibt es Tage, an denen kann ich nicht einmal über ihn sprechen. Aber heute ist ein guter Tag, heute heul ich nicht.“

Ob sie sich noch einmal verlieben will? „Nein. Weil ich meine große Liebe, die viele Frauen vielleicht gar nicht finden, bereits hatte.“

*Namen redaktionell geändert

Von Laura Catoni