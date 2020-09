So liebt Dresden: Partnersuche mit Kind im Gepäck

Dresden

Sind die Zwanziger vorbei, bedeutet Partnersuche häufig auch Familienplanung. Die neue Liebe soll im besten Fall auch Vater oder Mutter der Kinder werden. Doch was, wenn der Single schon Nachwuchs hat? Marcus Block liebt zwar seine vierjährige Tochter, aber nicht mehr deren Mutter. Im DNN-Interview erzählt der 33-jährige Vater von seiner letzten Beziehung, erfolglosem Online-Dating und der Angst davor, alleine zu bleiben.

Wie verändert ein vierjähriges Kind im Gepäck die Partnersuche?

Anzeige

Ein Kind zu haben, kann schon ein Hemmfaktor sein. Dahingehend, dass der Fokus gerade auf meiner Tochter anstatt auf der Partnersuche liegt. Und die Klientel für die Suche ist eine andere als früher. Da schaut man sich dann vor allem bei den Singlemüttern um. Aber man wird nicht automatisch zu einem Kinder-Gandhi, nur weil man selbst schon Vater ist. Ob ich eine Beziehung mit einer Frau eingehen würde, die schon drei Kinder hat, weiß ich nicht. Ein bis zwei Kids wären vermutlich okay. Andererseits sollte man das Ganze auch nicht zum Ausschlusskriterium für die Partnerwahl machen.

Weitere DNN+ Artikel

„Dann ließen wir es drauf ankommen und sie wurde schwanger“

Wer mit einem Single-Vater ausgeht, muss ein Stück weit auch mit dessen Ex auskommen. Wie stehst du heute zur Mutter deiner Tochter?

Wir sind noch miteinander befreundet. Die Beziehungsebene ist zwar verschwunden, aber trotzdem spürt man die gemeinsame Zeit von damals. Wir verstehen uns gut, auch wenn wir ab und zu aneinander geraten, wenn es um Erziehungsfragen geht. Aber das bleibt ja nicht aus, wenn man zusammen ein Kind hat.

Wie lief deine letzte Beziehung? Für das gemeinsame Familienglück hat es offenbar nicht gereicht.

Wir haben uns im Job in Köln kennengelernt. Gefunkt hat es da zu Anfang gar nicht. Im Gegenteil: Sie hat mich regelrecht gehasst. Aber irgendwann knackte ich sie und wir wurden Freunde. Kurze Zeit später gründeten wir eine Wohngemeinschaft und, wie es dann so ist, entstand doch mehr. Dann ließen wir es drauf ankommen und sie wurde schwanger. Erst hatten wir überlegt, ob es passt, ob das Geld reicht. Aber wir sagten uns, dass es sowieso keine hundertprozentige Sicherheit, keinen perfekten Zeitpunkt gibt. Nach zwei Jahren Beziehung merkten wir jedoch, dass es einfach nicht richtig passt.

Sechs Dating-Apps auf dem Handy

Und wie sieht es heute aus? Bist du – wie man sagt - auf der Suche?

Eine Freundin wäre schon nett. Aber wenn ich ehrlich bin, kam die Liebe bisher immer übers Finden und weniger übers Suchen in mein Leben. Wenn man auf Krampf sucht, findet man sicher jemanden. Doch ob es dann passt? Deshalb bin ich jetzt nicht aktiv auf der Suche. Aber wenn ich der Liebe morgen in die Arme laufe, würde ich auch nicht Nein sagen.

Auf Dating-Apps verzichtest du also?

Das wäre gelogen. Ich glaube, ich habe sechs von solchen Apps auf meinem Handy. Ab und an wisch ich da auch hin und her, aber bislang ist nicht viel hängen geblieben. Es gleicht schon einem Sechser im Lotto, wenn man als Mann ehrlich ist und trotzdem ein Match bekommt. Die besten Chancen hast du ja, wenn du möglichst groß bist und auf einem Ferrari liegst – zugespitzt formuliert. Zwischendurch hatte ich die ganzen Apps auch wieder gelöscht. Aber dann bekommt man alle zwei Wochen einen Anfall und schaut wieder rein.

Einen Anfall?

Weil ich natürlich schon gerne eine Beziehung hätte. Irgendwann will ich ja auch meine kleine, eigene Welt haben anstatt als Singlepapa am Rande zu stehen. Ich wache jetzt nicht schweißgebadet in der Nacht mit der Angst auf, niemanden zu finden. Aber ich will auch nicht alleine alt werden. Am Ende brauchen wir alle irgendwen.

„Eine Beziehung scheitert immer an zwei Personen“

Klingt so, als würde dir das Singleleben schwer fallen.

Das nicht. Ich war schon immer jemand, der gut alleine klar kommt. Ich halte nichts davon, von einer Beziehung in die nächste zu rennen. Weil dann die Zeit fehlt, um das Vergangene zu reflektieren, zu verarbeiten. Im besten Fall lernt man ja etwas aus der letzten Beziehung. Anstatt immer die gleichen Fehler zu machen. Und Fehler machen wir alle. Eine Beziehung scheitert immer an zwei Personen, da bin ich sicher.

Wenn eine Partnerschaft kaputt geht, könnte es vielleicht auch am Beziehungskonzept gelegen haben. Wie denkst du über offene Beziehung, Polyamorie und Co.?

Ich bin da ziemlich konservativ, war immer in klassischen Zweierbeziehungen. Das einzige, was ich mir abseits davon vorstellen könnte, ist das Freunde-Plus-Modell, also Freundschaft mit gewissen Vorzügen. Das kann gut funktionieren, wenn man den Fokus nicht auf die Beziehung legen will. Dann kann man seine Bedürfnisse stillen, ohne dass man sich reinhängen muss. Und der Verbindlichkeit – ein Thema, das oft für Beziehungskonflikte sorgt – geht man so aus dem Weg. Aber es ist auch eine Gratwanderung, weil sich immer einer von beiden verlieben könnte. Was offene Beziehungen angeht, glaube ich, dass da ein Stück Ernsthaftigkeit verloren geht. Natürlich lässt sich so auch viel Ärger umschiffen - aber mir würde die Intensität fehlen, das Gefühl, wenn man sich in den schwächsten und gruseligsten Momenten kennenlernt. Das ist nicht immer schön, aber das ist das Leben auch nicht.

Geschichten gesucht Leben Sie auch in einem Beziehungsmodell fernab der Norm oder haben sich ganz bewusst für die treue Zweierbeziehung entschieden? Haben auch Sie eine spannende Liebesgeschichte in petto? Dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an lokales@dnn.de. Wir sind gespannt auf Ihre Lovestory.

Bei Vertretern offener Beziehungskonzepte schwingt oft ein starker Freiheitsdrang mit. Wie siehst du die Liebeswelt im Jahr 2020?

Das Konzept der freien Liebe ist ja eigentlich von gestern, aber irgendwie auch total aktuell. Die Leute wollen sich ausleben, andererseits wollen sie etwas Festes, Familiäres, gleichzeitig aber auch ungebunden sein. Was die Liebe angeht, haben es die jungen Menschen gar nicht so leicht, glaube ich. Viele wissen nicht, wo sie sich einordnen sollen. Da spielt vermutlich auch die Angst, etwas zu verpassen, eine große Rolle. Früher war das einfacher. Da gab es Mann und Frau und dann hat man irgendwann ein Haus gebaut. Da hat man Beziehungen noch durchgedrückt, obwohl es schon richtig weh tat, man gar keinen Bock mehr hatte. Das gibt es heute nicht mehr. Heute heißt es stattdessen, es passt nicht, und die Suche geht weiter. Wir haben heute eine riesige Freiheit, aber zahlen auch einen großen Preis dafür, denke ich.

„Liebe bedeutet für mich Ankommen“

Trotz der Bürden des modernen Zeitalters – was bedeutet Liebe für dich?

Ein Gefühl, ein Stückchen zu Hause. Wenn man sich vor Feierabend freut, in die Wohnung zu kommen, weil da jemand auf einen wartet. Liebe bedeutet für mich Ankommen. Aber auch neue Dinge zu erleben und diese mit jemandem zu teilen. Dennoch finde ich es wichtig, dass beide Partner noch eigenständige Menschen bleiben, dass sich jeder ein Stück Freiheit behält. Im Maschinenbaustudium habe ich gelernt, dass es zwei Arten gibt, Metalle miteinander zu verbinden. Die eine ist die Legierung, bei der sich beide Stoffe miteinander vermischen und einen neuen ergeben. Die andere Variante ist das Sintern, bei der ein Granulat beide Komponenten so miteinander verbindet, dass sie erhalten bleiben und gleichzeitig eine neue bilden. Das klingt irgendwie pragmatisch, aber ich glaube, das trifft es ganz gut.

Von Laura Catoni