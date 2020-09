Dresden

Seid ihr ein Paar? Ist das dein fester Freund? Auf solche Fragen antwortet die Psychologiestudentin Lisa* nur mit einem müden Lächeln. Denn die 27-Jährige ist Verfechterin der Beziehungsanarchie. Wie der Begriff schon andeutet, verzichtet diese Liebesphilosophie auf Begrifflichkeiten, sexuelle Exklusivität und die Trennung von Freundschaft und Liebe. Dass sich Lisa trotz dessen als Romantikerin sieht und auf lebenslange Beziehungen baut, verrät sie im DNN-Interview.

Lisa, wie lieben Beziehungsanarchisten?

Mir geht es darum, Beziehungen nicht zu „verregeln“ und sich nicht an irgendwelchen Konstrukten entlang zu hangeln, nach dem Motto „Das ist mein Freund, das ist meine beste Freundin, das ist mein Mitbewohner“. Ohne diese Konstrukte gibt es dann auch keine Erwartungen, die daran geknüpft wären. Außerdem ziehe ich keine Grenze zwischen sexuellen und nicht-sexuellen Beziehungen.

Bedürfnisse anstatt Begrifflichkeiten

Bei Dir gibt es also keine Begriffe wie „fester Freund“ oder „Partner“?

Ich finde, das wären Festschreibungen. Man kann sagen, welche Gefühle man mit einem anderen Menschen verbindet, was man miteinander teilt, wie häufig man sich sieht und was man in der Zeit tut, aber auch, welche Absprachen man vielleicht miteinander trifft. Aber hinzugehen und zu sagen, diese Person erfüllt eine Kategorie und zu verlangen, dass es auch morgen so sein muss, gefällt mir nicht. Ich bleibe lieber in der Gegenwart. Es geht um Bedürfnisse, darum, was ich und mein Gegenüber gerade brauchen.

Welche Bedeutung hat das Wort „Beziehung“ für dich, wenn du nichts von der klassisch-romantischen Beziehung hältst?

Ich fasse den Begriff einfach weiter. Ich habe sehr viele Beziehungen zu sehr vielen Menschen, wie wahrscheinlich jeder von uns. Manchen bin ich sehr nah, anderen weniger. Manche sehe ich täglich, andere nur zwei Mal im Jahr. Es gibt Menschen, mit denen teile ich manchmal körperliche Nähe und es gibt Menschen, mit denen ich das nicht tue.

Sexualität bestimmt nicht die Art der Beziehung

Mit wie vielen Personen teilst du deine Sexualität gerade?

Ich habe mindestens drei Beziehungen mit Männern und Frauen, in denen wir auch die Sexualität miteinander teilen. Aber eher selten, das entsteht aus der Situation heraus. Grundsätzlich ist es doch so, dass eine Beziehung vor allem am Anfang, in der Verliebtheitsphase, viel Körperlichkeit beinhaltet. Dann wird es ein bisschen weniger, verschwindet komplett oder es kommt immer wieder mal vor. Deshalb ist Sex für mich kein Kriterium, um zu sagen, welche Art von Beziehung man miteinander führt.

Gibt es dann überhaupt einen Unterschied zwischen Freundschaft und Liebe für dich?

Nein. Und ich finde es auch nicht okay, wenn freundschaftliche Beziehungen, in denen Sex keine Rolle spielt, auf den zweiten Platz gestellt werden. Klar, es ist okay, dass man in der Verliebtheitsphase ganz viel Nähe mit dem Partner teilen will. Aber Freundschaften dann nur als den Ort zu sehen, an dem man sich ausheult, seine emotionale Unterstützung sucht, finde ich nicht okay. Schließlich sind das Menschen, die einem seit Jahren oder Jahrzehnten zur Seite stehen. Ich will sie genauso in meine Lebensentscheidungen einbeziehen wie Menschen, mit denen ich vielleicht auch schlafe. Nicht dass ich missverstanden werde: Es geht mir nicht darum, romantische Liebesbeziehungen abzuwerten, sondern andere Beziehungen aufzuwerten.

Gespräche gegen die Eifersucht

Müssen Beziehungsanarchisten immun gegen Eifersucht sein?

Quatsch, auch ich werde ab und an eifersüchtig. Ich habe, denke ich, nur einen anderen Umgang damit. Ich versuche das Gefühl zuzulassen, anstatt mir deshalb Vorwürfe zu machen. Meist hilft es mir, wenn ich mit dem betreffenden Menschen darüber sprechen kann. Wenn ich beispielsweise eine langjährige Beziehung mit jemandem habe und die Person verliebt sich in eine andere, dann hilft es mir zu verstehen, was dahinter steckt. Ich will erfahren, was das für eine Art von Beziehung ist, die die beiden führen, wer die andere Person ist, vielleicht mal mit ihr quatschen. So kann ich mich wieder etwas entspannen. Auch weil ich dann das Gefühl habe, dass es dem anderen wichtig ist, wie es mir geht und ich bei der Sache berücksichtig werde. Das bedeutet aber nicht, dass sie sich wegen mir anders verhalten soll.

Es geht um Prioritäten

Das klingt nach vielen Gesprächen über Gefühle und Bedürfnisse. Kann das nicht anstrengend werden?

Klar, aber ich glaube, das ist eine Frage von Prioritäten. In meinem Leben sind Menschen das zentrale Element. Das ist mir wichtiger als andere Dinge. Dafür mache ich vielleicht nicht die steilste Karriere, arbeite weniger, lebe sparsamer oder tu andere Dinge nicht, wie fernsehen oder so. Würden die Menschen die Zeit, die sie vor dem Fernseher verbringen, dazu nutzen, über ihre Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen, könnten sie auch mehrere intensive Beziehungen führen. Da bin ich mir sicher.

Wenn es, wie du sagst, keine Erwartungen gibt – fehlt dir da nicht die Idee von einer gemeinsamen Zukunft, diese gewisse Sicherheit?

Die Sicherheit kommt nicht aus einem Versprechen, irgendwelche Dinge nicht zu tun oder für immer beieinander zu bleiben – nach dem Motto „Ich ziehe jetzt für immer rechts eine grüne Socke an und schwöre dir damit, dass wir bis zum Tode zusammen sind.“ Stattdessen kommt die Sicherheit aus einem Gefühl, dass ich spüre. Wie die meisten habe auch ich den romantischen Wunsch, dass meine Beziehungen ein Leben lang halten. Aber ich denke, dass sie das nur können, wenn sie eine gewisse Flexibilität haben – damit sie sich an wandelnde Lebenssituationen anpassen können. Die Verbindlichkeit verschwindet dadurch nicht, sondern die Art und Weise der Beziehung.

Zweifel an der Beziehungsanarchie

Gibt es Momente, in denen du an deinem Liebeskonzept zweifelst?

Ich bin aufgewachsen und konditioniert in einer Welt, die propagiert, dass die romantische Zweierbeziehung der Ort ist, an dem all meine Bedürfnisse erfüllt werden. Deshalb denke ich schon manchmal, dass alles viel einfacher wäre, wenn ich meinen festen Partner hätte, wenn ich wüsste, der ist für immer bei mir. Vor allem in Momenten, in denen es mir nicht so gut geht, kommen solche Gedanken.

Da fehlt jetzt noch das „Aber“.

Ich denke, in romantischen Zweierbeziehungen findet eine Egoverschmelzung statt. Die Menschen machen ihr Selbstbild daran fest, wie viel Bestätigung sie von ihrem Partner bekommen. Beispiel: Person A hat keine Lust mehr, mit mir zu schlafen und findet Person B attraktiv. Also muss das heißen, ich bin abstoßend. An der Stelle versuche ich, eine Grenze zu ziehen. Anstatt die Sache auf mich zu beziehen, versuche ich zu verstehen, was die andere Person gerade braucht. Vielleicht sucht sie Abenteuer oder will eine Seite von sich ausdrücken, mit der ich gar nichts anfangen kann. Dann verstehe ich, dass das Verhalten in den Bedürfnissen des anderen fußt und erst einmal nichts mit mir zu tun hat. Aber das muss ich auch immer wieder lernen.

Keine Versprechen, die zum Lügen zwingen

Hattest du auch Beziehungen im klassischen Sinne, bevor du zur Beziehungsanarchie wechseltest?

Klar. Meine erste Liebesbeziehung war sehr lang. Wir waren noch sehr jung und haben uns nie bewusst gefragt, wie wir das zwischen uns gestalten wollen. Nach einer bestimmten Zeit dachten wir, jetzt sind wir ein Paar, was bedeutet, dass wir auch sexuell treu sind. Das ging allerdings nach hinten los. Wir haben uns gegenseitig betrogen, aber da das nicht erlaubt war, haben wir uns angelogen und dann kam es trotzdem raus. Dann wurde es natürlich sehr verletzend. An dem Punkt merkte ich, dass ich keine Versprechen mehr machen will, die mich irgendwann zum Lügen zwingen.

Wie geht dein Umfeld mit deiner Liebesphilosophie um?

Es gibt sowohl positive als auch negative Reaktionen. Viele finden es spannend und mutig und drücken ihren Respekt aus. Mit anderen mach ich das Thema erst gar nicht auf. Letztens fragte mich mein Opa, wie es denn bei mir aussehe, ob ich nicht auch bald heiraten und Kinder bekommen will wie meine Schwester. Da meinte ich nur, dass ich das sobald nicht kommen sehe. Heiraten sowieso nicht, Kinder – mal gucken. Aber er war da ganz entspannt. Manchmal, wenn mich jemand fragt „Und hast du einen Freund?“, dann antworte ich einfach „Ja, viele.“

*Name redaktionell geändert

Von Laura Catoni