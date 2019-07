Dresden

Es beginnt mit einem Kribbeln in der Brust. Langsam breitet es sich im gesamten Körper aus. In diesen Sekunden setzt Pascal Biehal alles daran, dass es nicht passiert. Dass er nicht die Kontrolle über Teile seines Körpers verliert oder Worte schreit, die er nicht schreien will. Der 18-Jährige hat seit einigen Monaten mit Ticstörungen zu kämpfen. Auch ein Tourette-Syndrom wurde bei ihm diagnostiziert.

„ich muss ganz laut ’Mieeeep’ sagen“

All das geschah während eines fünfmonatigen Klinikaufenthaltes. „Ich bin wegen meinen Zwangs- und Angststörungen in die Klinik gegangen. Dort fingen dann plötzlich die Tics an“, erinnert sich Pascal. Er vermutet, dass die Medikamente gegen die Zwangs- und Angststörungen die Tics so arg verschlimmert haben. Schon in seiner Kindheit zuckte sein Körper immer mal heftig, jedoch sehr selten. „Wenn meine Eltern das mal sahen, dachten sie, ich spinne einfach ein bisschen rum“, erzählt er. Mittlerweile sind die Zuckungen und lauten Aussagen besonders schlimm, wenn er nervös ist oder sich sehr über etwas freut. „Mein Gehirn kann diese extremen Emotionen scheinbar nicht richtig verarbeiten“, vermutet Pascal.

Doch es zeigt sich nicht nur bei emotionalen Angelegenheiten, sondern auch in ganz normalen Alltagssituationen, wie Pascal offen und ohne Scheu erzählt: „Ich erlebe das auch beim Duschen. Dann zuckt mein Körper heftig und ich muss ganz laut ’Mieeeep’ sagen.“ Manchmal sind es aber auch Worte, die er selbst nicht kennt. „Ich muss diese Worte irgendwo mal gehört haben und mein Gehirn hat sie abgespeichert. Ich verstehe dann selbst nicht, was ich gesagt habe“, erklärt der 18-Jährige.

Während der stationären Therapie im Dresdner Uniklinikum hat der 18-Jährige gelernt, wie er seinen Tics etwas entgegen setzen kann. Wenn er beispielsweise anfängt, mit dem Kopf zu zittern, konzentriert er sich darauf, dass der Drang im Körper bleibt und nicht nach außen dringt.

Die Therapieregeln sind streng

Auch wenn es nicht immer klappt, hilft ihm diese Technik, den Alltag besser zu bewältigen. „Als ich noch zur Schule ging, fanden das meine Mitschüler sehr lustig, wenn ich mir vor Nervosität immer an die Nase fassen musste. Für mich war das gar nicht lustig“, erinnert er sich. Inzwischen hat er die Oberschule erfolgreich beendet und beginnt bald ein berufsvorbereitendes Jahr. Dabei kann er elf Monate lang ausprobieren, welche Berufe zu ihm passen könnten. Pascal kann sich vorstellen, mal in einem Büro zu arbeiten: „Wegen meiner Sozialphobie ist es schlimm für mich, wenn ich telefonieren muss. Aber wenn ich dazu gezwungen bin, kann ich der Phobie besser entgegenwirken.“

Diese Technik hat er auch während des Klinikaufenthaltes gelernt. Seine Zwangsstörungen, wegen denen er überhaupt erst mit der Therapie begann, hatten mit Ordnung zu tun. Das schlimmste für Pascal war es, wenn Haare in seiner Nähe lagen. In der Klinik haben die Therapeuten dann bewusst eine unordentliche Umgebung geschaffen und er musste das aushalten, durfte nicht aufräumen. Wenn er es doch tat, gab es keine Karte. Diese Karten sind einfach gesagt die Schlüssel zur Außenwelt. Denn erst, wenn man eine bestimmte Anzahl an Karten gesammelt hat, darf man beispielsweise für kurze Zeit nach Hause. Acht Karten musste Pascal sammeln, damit er eine Nacht zu Hause schlafen konnte. Die Regeln sind streng: Wer zu spät zur Therapiestunde kommt, hat die Chance auf seine Karte direkt verspielt.

Pascal haben diese Regeln und der straffe Tagesablauf geholfen, mit seinen Tic-Störungen und dem Tourette im Alltag klarzukommen. Ganz verschwinden werden sie nie, genauso wenig seine Zwangsstörung. Aber er kann sie inzwischen besser unterdrücken. Und vielleicht auch schon bald den Berufsalltag als Büroangestellter meistern.

Von Lisa-Marie Leuteritz