Dresden

Für zehntausende Dresdner Schüler beginnen am Wochenende die Ferien. Zuvor gab es die Halbjahreszeugnisse und für die Viertklässler kam die Bildungsempfehlung noch hinzu. Dann beginnt für sie nicht nur die freie Zeit, die bis 25. Februar geht, sondern es muss auch die Entscheidung über den weiteren Bildungsweg fallen. Die DNN geben hier Antworten auf 13 wichtige Fragen.

Wie viele Schüler müssen sich in Dresden entscheiden?

4824 Schüler aus den 4. Klassen an 73 öffentlichen Grundschulen stehen in Dresden in diesem Jahr vor der Entscheidung über die weiterführende Schulart. Sie müssen die Frage beantworten, an welche der 29 Oberschulen und 21 Gymnasien in Trägerschaft der Stadt sie möglicherweise wechseln wollen. Für die 151. Oberschule und die Universitätsschule laufen noch die Antragsverfahren zur Umwandlung in Gemeinschaftsschulen, die mit dem neuen Schuljahr starten sollen. Für weiterführende Schulen gibt es keine vorgeschriebenen Schulbezirke. Außerdem stehen auch Schulen in freier Trägerschaft zur Wahl. Im vergangenen Jahr hatten sich 2519 Kinder an öffentliche Gymnasien und 1876 an öffentlichen Oberschulen angemeldet.

Wie läuft die Schulanmeldung in Dresden ab?

Die Eltern melden ihr Kind oder ihre Kinder nach Ausgabe der Bildungsempfehlung am 11. Februar 2022 bis zum 4. März 2022 an einer weiterführenden Schule an. Der Tag der Anmeldung entscheidet nicht über eine Zu- oder Absage. Die Schulen legen selbst fest, wie die Anmeldung genau abläuft und wie die aktuelle Pandemiesituation berücksichtigt wird – dazu gehören unter anderem 3G-Nachweise und FFP2-Masken. Im Detail informieren die Schulen auf ihren Internetseiten. Am 3. Juni 2022 erhalten die Eltern von der aufnehmenden Schule den Bescheid. Bis zu diesem Termin können keine Aufnahmezusagen durch die Schulen gegeben werden. Das neue Schuljahr beginnt am 29. August 2022.

Was braucht man für den Wechsel an ein Gymnasium?

Um die Bildungsempfehlung für das Gymnasium zu bekommen, ist ein Notendurchschnitt von 2,0 in den Fächern Deutsch, Mathe und Sachunterricht notwendig. Schüler ohne Bildungsempfehlung können am 8. März (Ersttermin) oder am 16. März 2022 (Nachtermin) eine Leistungserhebung am Gymnasium absolvieren, an dem der Antrag auf Aufnahme gestellt worden ist. In dem Test, der 60 Minuten dauert, wird Deutsch-, Mathe- und Sachkunde-Wissen abgefragt. Das Kultusministerium verweist stets darauf, dass die Bildungsempfehlung über die Noten hinausgeht und dann erteilt wird, wenn neben dem Notendurchschnitt auch zu erwarten ist, dass die Schülerin oder der Schüler den Anforderungen des Gymnasiums voraussichtlich gewachsen ist. Auch die Persönlichkeits- und die Leistungsentwicklung über alle Grundschuljahre hinweg sollen eine Rolle spielen.

Steckbriefe aller Dresdner Gymnasien DNN-Schulmonitor: Alle Dresdner Gymnasien im Steckbrief

Welche Konsequenzen hat das Aussetzen der Schulpflicht?

Bei Schülern, die wegen aufgehobener Schulbesuchspflicht ab dem 22. November 2021 nicht im Präsenzunterricht waren, werden alle seit Schuljahresstart Anfang September 2021 erbrachten Leistungsnachweise für die Bildungsempfehlung berücksichtigt. Es ist nach Ansicht des Kultusministeriums nahezu ausgeschlossen, dass es Viertklässler gibt, die während des gesamten Schuljahres keinerlei Leistungsnachweise erbracht haben. Darüber hinaus könnten auch Leistungen bewertet werden, die während der Lernzeit zu Hause erbracht worden sind. Die betroffenen Kinder bekommen nicht automatisch eine Empfehlung für die Oberschule.

Nach welchen Kriterien sollte die Schulentscheidung fallen?

Die Eltern sollten ihre Entscheidung auf Grundlage der Beratungsgespräche in der Grundschule, am Notenstand aus der Bildungsempfehlung und dem Beratungsgespräch am Gymnasium – wenn keine Bildungsempfehlung erteilt worden ist – ausrichten. Weitere Kriterien für die Auswahl einer weiterführenden Schule, egal ob Oberschule oder Gymnasium, können unter anderem sein: das Interesse für bestimmte Fächer, Wahlbereiche oder eine optimale Schülerbeförderung. Die Entscheidung sollte möglichst gemeinsam in der Familie getroffen werden. Auch Abschlüsse an Oberschulen bieten vielfältige Perspektiven. Sind Kinder am Gymnasium überfordert, können sie schnell die Freude an der Schule verlieren, sagen Experten.

Sind Anmeldungen an verschiedenen Schulen möglich?

Eine Mehrfachanmeldung an öffentlichen Schulen ist nicht möglich, weil die Eltern ihr Kind mit dem Original der Bildungsempfehlung anmelden müssen. Da Umlenkungen von Schülern an eine andere als die gewünschte Schule aus Kapazitätsgründen erforderlich werden können, werden ein Zweit- und ein Drittwunsch bei der Anmeldung abgefragt. Mit einer Kopie der Bildungsempfehlung können die Eltern sich auch an einer Freien Schule bewerben, wenn diese Schule das akzeptiert. Wer an einer Freien Schule das Original abgegeben hat, kann sich nicht mehr an einer staatlichen Schule bewerben. Bei einer Ablehnung an der Freien Schule müssen sich die Eltern schnell an das Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) wenden, das dann die Eltern bei der Anmeldung an einer öffentlichen Schule berät. Bei einer Aufnahme an einer Freien Schule sollten Eltern wiederum schnell die öffentliche Schule informieren, bei der sie sich gegebenenfalls ebenfalls beworben haben, damit dort die Plätze nicht unnötig blockiert werden.

Beeinflussen Zweit- und Drittwünsche Aufnahmechancen?

Die Kriterien über die Aufnahme an einer Schule legt im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten die jeweilige Schule selbst fest. Inklusionskinder und Geschwisterkinder können Vorrang haben. Der Notendurchschnitt darf keine Rolle spielen. Einsetzbar sind auch Modelle, bei denen die Entfernung vom Wohnort zur Schule entscheidet. Die Chancen minimieren sich nicht, wenn Zweit- oder Drittwünsche angegeben werden. Wenn es nach Einsatz der Kriterien noch mehr Bewerbungen als Plätze gibt, wird gelost. Sollte die Wunschschule keine Aufnahmekapazität haben, setzt sich die Schulleitung mit der Zweit- oder Drittwunschschule in Verbindung und leitet den Antrag weiter. Gibt es diese Wunsch-Angabe nicht, wird in Abstimmung zwischen Bildungseinrichtungen und Lasubeine Schule zugewiesen. Bei einer Anmeldung an einer der geplanten Gemeinschaftsschulen ist die Angabe des Zweitwunsches wichtig, weil damit auch die Frage nach Oberschule oder Gymnasium beantwortet wird.

Ist die Bildungsempfehlung entscheidend für die Schule?

Der Wunsch der Eltern ist ausschlaggebend. Das Landesamt empfiehlt aber, dass die Eltern den Hinweisen aus den Beratungsgesprächen folgen, da am Gymnasium oftmals eine Überforderung der Kinder eintreten kann, wenn diese schlechtere Leistungen als 2,0 beziehungsweise die Leistungserhebung und das Beratungsgespräch am Gymnasium etwas anderes erbracht haben. Der Weg zum Abitur ist vielfältig, unter bestimmten Umständen sind auch Schulwechsel möglich. Später können unter anderem auch Abendgymnasien, berufliche Gymnasien oder Fachoberschulen besucht werden, die teilweise auch von freien Trägern angeboten werden.

Im vergangenen Jahr hatten in Dresden 148 Schüler, die ans Gymnasium gegangen sind, keine Bildungsempfehlung dafür. Andererseits sind 396 Kinder an Oberschulen gegangen, die eine Bildungsempfehlung fürs Gymnasium hatten. Beim Wechsel an eine Gemeinschaftsschule spielt die Bildungsempfehlung keine Rolle für die Aufnahme, besondere Tests sind auch nicht notwendig, wenn das Kind später das Abitur anstrebt.

Was ist mit dem Nachweis einer Masern-Impfung?

Seit 1. März 2020 müssen laut Masernschutzgesetz alle Personen in Gemeinschaftseinrichtungen eine Masernimpfung nachweisen. Das gilt auch für Schüler. Wenn der Nachweis nicht erbracht wird, muss die Schule das Gesundheitsamt informieren. Es gab allerdings eine bis 31. Juli 2022 verlängerte Übergangsfrist für Personen, die schon an einer Einrichtung betreut worden sind. Wer der gesetzlichen Schulpflicht unterliegt, kann auch ohne Nachweis betreut werden. Allerdings droht den Eltern ein Bußgeld. Das Gesundheitsamt wird eine Frist für die Vorlage des Nachweises setzen, eine Beratung anbieten und schließlich über die Einleitung eines Bußgeldverfahrens über eine Zahlung von bis zu 2500 Euro entscheiden.

Gibt es besondere Regelungen wegen der Coronapandemie?

Um pandemiebedingt Kontakte zu beschränken, reicht es den Schulen, wenn nur ein Elternteil zur Anmeldung kommt. Es muss aber zwingend die Unterschrift des jeweils anderen Elternteils auf dem Anmeldeformular oder eine Vollmacht zur Anmeldung beziehungsweise die schriftliche Bestätigung des alleinigen Sorgerechtes vorliegen. Häufig wird für die Anmeldung eine Terminvereinbarung empfohlen. Die Eltern sollten sich vor der Anmeldung auf der Internetseite der Wunschschule über die Anmeldemodalitäten informieren.

Welche Papiere sind bei der Anmeldung vorzulegen?

Neben der Vorlage des Originals der Bildungsempfehlung sind das Aufnahmeformular und das Formular zur Rückmeldung an die Grundschule abzugeben. Folgende weitere Unterlagen sind als Kopie einzureichen oder zumindest zur Einsicht mitzubringen: Geburtsurkunde oder ein entsprechender Identitätsnachweis der Schülerin oder des Schülers, die aktuelle Halbjahresinformation der Klasse 4 und gegebenenfalls ein Nachweis über das alleinige Sorgerecht. Auch das Zeugnis der 3. Klasse wird meist verlangt.

Wo finden die Schulanmeldungen statt?

Grundsätzlich am Stammsitz der ausgewählten Schule. Wegen Bauarbeiten oder anstehenden Umzügen nehmen Schulen teilweise die die Anmeldungen an anderen Adressen an. Das gilt für die 76. Oberschule Dresden-Briesnitz (derzeit Ginsterweg 3, 01169 Dresden), die 151. Oberschule (Seitenstraße 8, 01097 Dresden), das Gymnasium Dresden-Cotta (Terrassenufer 15, 01069 Dresden) und das Gymnasium Dresden-Klotzsche (Erfurter Straße 17, 01127 Dresden)

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wo gibt es noch mehrInformationen?

Eine Übersicht über alle städtischen Oberschulen und Gymnasien gibt es im Internet unter dresden.de/schulen, weitere Informationen zum sächsischen Schulsystem unter bildung.sachsen.de. Für telefonische Auskünfte zur Anmeldung steht Lasub-Sprecherin Petra Nikolov (mittlerweile in Chemnitz) unter Tel. 0371 536 65 06 zur Verfügung.

Von Ingolf Pleil