Dresden

Den Dresdner Schulen geht in diesen Tagen eine besondere Botschaft zu. Sie erfahren, wann bei ihnen die Digitalisierung ankommen soll. Sie erfahren es ganz analog, per Brief von der Stesad. Die Stadttochter soll in Dresden den sogenannten „Digitalpakt“ umsetzen.

Der Bund hat darin den Ländern fünf Milliarden Euro für die Ausstattung der Schulen mit schnellem Internet und moderner Gerätschaft versprochen und ihnen Zeit bis 2024 gegeben. Es geht allein in Dresden um knapp 28 Millionen Euro, mehr als 150 Schulgebäude, tausende Klassen- und Lehrerräume sowie noch viel mehr digitale Displays, interaktive Tafeln, Tablets und Notebooks. Bei diesen Dimensionen sind Planungen, Ausschreibungen, Vergabeverfahren notwendig. Das klingt nicht nur so, sondern das dauert auch seine Zeit. Die hinzukommenden Mühlen der Bürokratie will Dresden mit dem Einsatz der Stesad auf Touren bringen.

Schulen warten mit Spannung

Der städtische Sanierungs- und Entwicklungsträger ist sich bewusst, dass die Schulen „mit Spannung auf die Umsetzung des Förderprogramms Digitale Schule“ warten. Damit sie eine Antwort auf die Frage „Wann geht es bei uns endlich los?“ haben, erfahren die Schulleitungen zwei Termine. Wenn dann zu lesen ist „Errichtung WLAN-Struktur (aktiver Ausbau) III. Quartal/2022 und Schaffung kabelgebundener Netzwerkinfrastruktur (passiver Ausbau) I. Quartal 2022“, dann sieht es für die Schule schon ganz gut aus.

Für alle, denen die Termine „noch sehr weit entfernt“ erscheinen, hat die Stesad noch ein paar aufmunternde Worte. „Wir geben uns die allergrößte Mühe, die Abläufe und Prozesse noch weiter zu beschleunigen.“ Leider seien die Ressourcen am Markt nur in begrenzter Menge verfügbar. Nach den „aufwendigen europaweiten Ausschreibungen“ seien es nun die „Lieferfristen der Hersteller“ und die „Kapazitäten der Dienstleister“, die eine „zeitversetzte Ausstattung“ der Schulen erforderlich machten. „Wir hoffen deshalb auf ihr Verständnis“.

Arbeit an fast 150 Schulen

Dass davon einiges aufzubringen sein wird, zeigen die nackten Zahlen: An allen knapp 150 Schulen in Dresden will die Stesad kabellose Datennetzwerke (WLAN) einrichten. Laut Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) sind an 50 Schulen im Vorfeld Baumaßnahmen zur Errichtung oder Ertüchtigung einer passiven Netzwerkinfrastruktur nötig.

In vier Schulen sei die Ertüchtigung der passiven Datennetzwerkinfrastruktur abgeschlossen. Diese Schulen habe die Stadt modellhaft ertüchtigt, um Erfahrungen für den weiteren Ausbau zu sammeln. Für alle weiteren Schulen, in denen Baumaßnahmen für die passive Datennetzwerkinfrastruktur notwendig sind und Fördermittel beantragt und bewilligt wurden, hätten sich Stesad und Schulverwaltungsamt auf einen Zeitplan bis zum Ende des Förderprogramms verständigt.

Zeitplan läuft bis Ende 2024

Parallel dazu habe die Stesad jetzt mit dem Ausbau der WLAN-Strukturen (genannt: „aktiver Ausbau“) in den Schulen begonnen. Donhauser: „Auch hierzu wurde ein Zeitplan für die Umsetzung bis Ende 2024 abgestimmt.“ Nach Abschluss des entsprechenden europaweiten Vergabeverfahrens beginne im Frühjahr 2022 die Ausstattung der Schulen mit den förderfähigen IT-Gegenständen.

Auch das geht nicht von heute auf morgen. Stesad, Verwaltung, Lieferant und Schulleitung nehmen das Schulgebäude noch mal gemeinsam unter die Lupe. Schon für den passiven Ausbau wurde festgelegt, wo Datendosen und Anzeigegeräte in den Räumen eingebaut werden und wann das gemacht wird. Prämisse: Lärmintensive Arbeiten außerhalb des Unterrichts, andere Arbeiten sind aufgrund des Zeitdrucks auch in der Schulzeit möglich, Einschränkungen für den Schulablauf inklusive. Dann es um die Montage der WLAN-Technik, die anschließend vom IT-Betreuer in der Stadtverwaltung in Betrieb genommen werden muss.

Zusatzproblem: Die Glasfaseranbindung

Die Anbindung der Schule an schnelle Datenleitungen ist dabei noch eine ganz andere Frage. Alle Prozesse innerhalb der Schulen, seien „unabhängig zur äußeren Glasfasererschließung im Rahmen des Stadtnetz 500+, erklärt Bildungsbürgermeister Jan Donhauser.

Aktuell seien etwa 75 Schulen mit einem Glasfaseranschluss an das Stadtnetz 500+ angeschlossen. Die Bandbreite des Anschlusses betrage je Schule einen GBit/s. Nach gegenwärtigem Stand ist die Erschließung aller Schulen bis Ende 2023 geplant. Dazu wurden bei über 50 Schulen die Durchführungsplanungen durch das Schulverwaltungsamt und Sachsen Gigabit GmbH abgeschlossen. Sachsen Gigabit ist die Telekommunikationstochter der in der Sachsen Energie zusammengeschlossenen Energieversorger Drewag und Enso. Der Bau der Glasfaseranschlüssen ist im Rahmen des Digitalpaktes nicht förderfähig.

Schulen schaffen sich Interimslösungen

Aus einzelnen Schulen ist bekannt, dass sie sich mit selbst- oder von Fördervereinen beschafften WLAN-Hotspots über die Zeit helfen wollen. Doch auch das ist nicht ohne Fallstricke. „Eine Internetanbindung über LTE-WLAN-Router ist aus sicherheitstechnischen Gründen problematisch und aus Support-Gründen nicht möglich“, heißt es aus der Stadt. Bei der Errichtung solcher „Insellösungen“ wäre kein Fernwartungssupport, keine zentrale Firewall und kein zentraler Kinder-und Jugendschutz realisierbar.

Jeder Punkt für sich ist da eine Herausforderung für die Schulen, weil es dort eigentlich keine Technikverantwortlichen gibt. Donhauser lässt das Schulverwaltungsamt dennoch prüfen, wie punktuell eine Unterstützung von Schulen ermöglicht werden kann.

Suche nach Beschleunigung

Ist der Glasfaseranschluss damit der Flaschenhals bei der Digitalisierung der Schulen in Dresden? Die Antwort fällt eher salomonisch aus: „Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Digitalpakt stehen auch im Zusammenhang mit der Anbindung der Schulen an das Stadtnetz 500+“, heißt es.

Der Bildungsbürgermeister will hier mit den Beteiligten aus den Geschäftsbereichen von Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD), wo der IT-Eigenbetrieb der Stadt angesiedelt ist, und dem Geschäftsbereich 6 von Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne), der Stesad GmbH, der Sachsen Gigabit GmbH sowie des neuen Amtes für Schulen noch im Januar 2022 beraten, „um Beschleunigungspotenziale zu heben“, wie es so schön heißt.

Erst 75 Schulen am Highspeed-Netz

Bei 75 ans Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossenen Schulen und 50 Einrichtungen, bei denen die Planungen für den Anschluss erfolgt sind, bleiben noch etwa 25 Schulen in der Luft hängen. Bis Ende 2023 sollen alle kommunalen Schulen mit Glasfaseranschlüssen im Rahmen des Stadtnetz 500+ erschlossen sein, bekräftigt der Bildungsbürgermeister.

Zu allem Überfluss kommen dann bei einigen Schulgebäuden noch Probleme mit dem Brandschutz dazu, die bei Bauarbeiten für die IT-Netzwerke gleich mit erledigt werden sollen. Das bedeutet zusätzliche Planungen für Bauarbeiten und vor allem zusätzliche Zeit.

Nach Digitalpakt-Ende weiter Geld nötig

Ob die Fördermittel reichen, lässt die Stadt noch offen. Aber sie macht eine andere klare Ansage: Eine abschließende „Bewertung der Auskömmlichkeit der Fördermittel ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich“, heißt es. Dies werde erst nach Abschluss aller notwendigen Vergabeverfahren für Bau- und Beschaffungsmaßnahmen möglich sein. Jede kommunale Schule werde im Förderprogramm berücksichtigt. Nach Abschluss zum Ende des Jahres 2024 seien allerdings Folgekosten zu erwarten. Donhauser: „Wir setzen uns für ein weiteres Engagement des Freistaates und des Bundes hinsichtlich einer verlässlichen Kostenbeteiligung an der schulischen IT Infrastruktur in den Jahren nach 2024 ein.“

Ab 2025 steht bei der digitalen Infrastruktur in Schulen also viel in den Sternen. Doch auch bis dahin gibt es genügend Unwägbarkeiten. Das weiß auch die Stesad. Und so teilt sie in ihren Schreiben an die Schulleitungen ganz am Ende der Erläuterungen vorsorglich mit: Aufgrund der Gemengelage mit Lieferengpässen und begrenzten Ressourcen der Dienstleister könne die Stesad „grundsätzlich keine Termine garantieren“ und bittet schon um Verständnis, „sofern Termine angepasst werden müssen“.

Digitalpakt für Schulen Sachsen erhält aus dem Milliarden-Paket des Bundes für die Digitalisierung der Schulen rund 250 Millionen Euro. Davon entfallen etwa 212 Millionen Euro auf Schulen in öffentlicher Trägerschaft, der übrige Teil auf freie Träger. 225 Millionen Euro der Gesamtsumme kommen direkt vom Bund, die übrigen 25 Millionen Euro teilen sich der Freistaat und die sächsischen Kommunen. „Es geht mehr um schulgebundene Ausstattung als um die schülergebundene Ausstattung“, hatte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) nach der Einigung mit dem Bund 2019 gesagt. Daher gibt es bei der Ausstattung mit Laptops oder Tablets auch eine Obergrenze von 25 000 Euro pro Schule. Das Hauptanliegen des Digitalpakts sei die „technische Ertüchtigung der Schulen“. Die Gelder sind auch nach Zahl der pädagogisch genutzten Räume, WLAN je Raum sowie Schulart gestaffelt. 27,9 Millionen Euro entfallen auf Dresden.

Von Ingolf Pleil