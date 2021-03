Dresden

Ein Konflikt mit Ansage: „Einige Eltern haben mir schon gesagt, dass sie den Nachweis für den Masernimpfschutz verweigern werden“, heißt es aus der Leitung einer Dresdner Schule. Seit einem Jahr muss in Deutschland eine Immunisierung nachgewiesen werden. Für alle, die zu diesem Zeitpunkt schon in einer Gemeinschaftseinrichtungen gearbeitet haben oder dort betreut worden sind, gibt es eine Übergangsfrist, die bislang bis zum 31. Juli läuft.

Wer ein Kind erstmals in die Kita oder in die Grundschule bringen wollten, muss den Nachweis bereits erbringen. Beim Wechsel von der 4. Klasse an Oberschule oder Gymnasium galt die Übergangsfrist.

Trotz hitziger Debatte bislang geräuschlos

Daher lief – trotz hitziger Debatte im Vorfeld des Bundestagsbeschlusses im November 2019 über die bundesweite Einführung der Impfpflicht gegen Masern – bislang alles weitgehend geräuschlos.

Kinder und Arbeitskräfte ohne Impfnachweis wurden seit 1. März 2020 in Kitas ohne Impfnachweis gar nicht erst aufgenommen. „In diesen Fällen kommt es auch nicht zu einer Meldung an uns oder gar einem Bußgeld-Verfahren“, teilte das Gesundheitsamt Dresden mit.

Beim Personal an Schulen gelten bei Neueinstellung die gleichen Regelungen wie in Kindertageseinrichtungen. Da jedoch die Schulpflicht besteht, dürfen Kinder ohne ausreichenden Masernschutz nicht vom Unterricht ausgeschlossen werden. In diesem Falle ist eine Meldung an das Gesundheitsamt zu machen. Das Amt erklärt dazu: „Werden hier trotz mehrfacher Aufforderungen keine Nachweise über den ausreichenden Masernschutz beigebracht, müssen Eltern mit einem Bußgeld in Höhe von 2500 Euro rechnen, das mit Beginn eines jeden Schuljahres neu festgesetzt werden kann.“

Die Einhaltung der Regeln zum Masernimpfschutz werden auch in Einrichtungen von freien Trägern vom Gesundheitsamt kontrolliert. Das erfolge anlassbezogen aufgrund von entsprechenden Hinweisen auf fehlenden Schutz beziehungsweise bei Verstößen oder nach dem Auftreten von Erkrankungen. Stichproben ergänzten den Kontrollmechanismus, heißt es aus der Verwaltung.

Bei den aktuellen Erstklässlern – sie müssen den Impfnachweis bereits erbringen – sieht es landesweit bislang nach wenig Problemen aus. Aktuell gibt es 35.924 Schüler in der Klassenstufe 1 an öffentlichen allgemeinbildenden Grundschulen und Förderschulen in Sachsen. Davon wurde bis jetzt laut Kultusministerium bei 27.813 der Masernimpfschutz erfasst. Die Differenz ergibt sich, weil noch nicht alle Daten registriert sind.

Bei diesen 27.813 Schülern sei bei 27.159 Schülern der Nachweis des Masernimpfschutzes erbracht worden. 87 Schüler haben von den zwei notwendigen Masernimpfungen erst eine erhalten. Bei 395 Schülern wurde der Nachweis nicht erbracht. 172 davon wurden bislang an das jeweilige Gesundheitsamt gemeldet.

Beispiele für Betrugsversuche

Eine Zahl aus Dresden ist nicht bekannt. Doch auch hier gibt es wohl widerspenstige Eltern, die teilweise auch nicht vor Betrugsversuchen zurückschrecken. „Es gibt immer wieder Fälle von fragwürdigen Attesten – ausgestellt in Dresden, in Sachsen aber auch aus anderen Bundesländern“, berichtet das Dresdner Gesundheitsamt.

Die Dresdner Behörde listet Beispiele auf: Da sei ein Attest gegen den Impfstoff, welches von einem Arzt aus einem weit entfernten Bundesland ausgestellt wurde, ein anderes Attest stammt von einem Arzt, der eine Globuligabe für einen adäquaten Impfschutz ansieht. Genauso gebe es den Impfausweis, „der von den Eltern selbst ausgefüllt – de facto also gefälscht wurde“. Argumente seien oftmals die Bedrohung für Leib und Leben durch die Impfung.

Impfausweise dürfen nur vom Arzt ausgefüllt werden. Alles andere ist Fälschung. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Doch es gibt auch eine andere Seite: „Sehr oft bekommen wir als Gesundheitsamt die Rückmeldung von den Eltern, dass Einrichtungsleitungen nicht ihrer Pflicht nachkommen, die Impfausweise als Nachweis der Impfung zu akzeptieren.“ Ein Attest sei jedoch kostenpflichtig für die Eltern. Zudem seien die Ärzte rein rechtlich nicht dazu verpflichtet, ein extra Attest auszustellen, da sie ihrer Dokumentationspflicht mit dem Ausfüllen des Impfpasses schon nachgekommen sind.

Übergangsfrist möglicherweise länger

Bei allen Personen, die vor dem 1. März 2020 schon in Kita oder Schule waren, kam es bislang noch nicht zu Bußgeldverfahren, weil für sie die Übergangsfrist bis 31. Juli gilt. Das Gesundheitsamt hat aber eine Prognose: Die Verfahren seien „erst zu erwarten, wenn die Übergangsfrist verstreicht und dennoch kein ausreichender Masernschutz nachgewiesen wurde“.

Das bereitet auch Schulleitern an Oberschulen und Gymnasien Sorgen, die nun Konflikte mit Eltern erwarten. Doch Entspannung könnte es auch hier geben, zumindest zeitweise: Niedersachsen plädiert dafür, die Übergangsfrist bis Ende 2022 zu verlängern. Die Corona-Pandemie erschwere die Organisation der Überprüfung. Die Vorlage soll am Freitag, 5. März, im Bundesrat beraten werden. Sachsen will dem Vorschlag aus Niedersachsen zustimmen.

Von Ingolf Pleil