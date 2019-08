Dresden

Am kommenden Sonntag wird hierzulande wieder gewählt, diesmal der Sächsische Landtag. Wenige Tage vor dem Wahltag hat die Stadt noch einmal alle Infos zum Wahlvorgang zusammengefasst veröffentlicht.

Wie viele Stimmen habe ich?Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen. Mit der Direktstimme werden die Direktkandidaten aus den jeweiligen Wahlkreisen gewählt. Mit der Listenstimme wird eine Landesliste gewählt, die von den einzelnen Parteien aufgestellt worden ist. Der Direktkandidat mit den meisten Stimmen vertritt am Ende seinen Wahlkreis als Abgeordneter im Landtag. Die Listenstimme entscheidet über die Sitzverteilung.

Lesen Sie auch: Das ist Sachsens größtes Wahlkampfmotiv

Wo ist mein Wahllokal?Online unter www.dresden.de/wahlen gibt es einen Wahllokalfinder. Dort können die Dresdner nachschauen, wo das Wahllokal ist und ob es gegebenenfalls auch barrierefrei ist. Am Bürgertelefon unter der Nummer 488 11 20 beantworten Mitarbeiter der Stadtverwaltung fragen zum Wählerverzeichnis, zu den Wahllokalen und zur Briefwahl. Die insgesamt 365 Wahllokale haben am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Jeder Wahlberechtigte muss seine Wahlbenachrichtigung und einen gültigen Personalausweis mitbringen. Nach der Schließung um 18 Uhr wird ausgezählt.

Alle Infos zu den Wahlkreisen finden Sie in unserem Special zur Landtagswahl 2019

Kann ich jetzt noch per Brief wählen?Die Unterlagen für eine Briefwahl können noch bis Freitag beantragt werden, jedoch nur bis 16 Uhr. Wer sie allerdings nicht mehr rechtzeitig per Post erhält, ist am Sonntag für die Wahl im Lokal gesperrt. Die Stadt empfiehlt daher, die Briefwahl persönlich im Briefwahlbüro zu beantragen, denn dort kann anschließend auch direkt vor Ort gewählt werden. Das Büro befindet sich an der Theaterstraße 11-15 in der ersten Etage, Raum 100. Es ist bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet, freitags schließt es bereits 16 Uhr.

Wer seine Briefwahl bis Freitag noch nicht abgeschickt hat, sollte sie direkt im Rathaus abgeben oder in den Briefkasten am Haupteingang einwerfen, empfiehlt die Stadtverwaltung. Aktuell haben bereits 114 000 Menschen diesen Weg beantragt, insgesamt sind es 482 000 Wahlberechtigte in der Stadt. Die Sofortbriefwahl im Briefwahlbüro nutzten bisher mehr als 13 000 Dresdner.

Die Stimmen der Briefwahl werden am Sonntag ab 15.30 Uhr von den 139 Briefwahlvorständen im Gymnasium Bürgerwiese ausgezählt. Bis 18 Uhr werden jedoch nur Wahlschein und Wahlumschlag mit dem enthaltenen Stimmzettel voneinander getrennt. Letztere werden erst ab 18 Uhr geöffnet, damit das Wahlgeheimnis gesichert ist.

Wann kann ich mit den Ergebnissen rechnen?Die Stadt prognostiziert, dass gegen 19 Uhr mit den ersten Ergebnissen gerechnet werden kann. Die Ermittlung kann online unter www.dresden.de/wahlen verfolgt werden. Auch die Präsentation der Wahlergebnisse erfolgt nur online. Am 5. September stellt der Kreiswahlausschuss das amtliche Endergebnis der Dresdner Wahlkreise für die Landtagswahl fest. Die öffentliche Sitzung dazu findet 10 Uhr im Festsaal des Rathauses statt.

Von lml