So kommen Radler in Dresden künftig sicher von der Neustadt nach Pieschen-Süd

Dass der Radverkehr in Dresden vor allem an den Kreuzungen ins Stottern kommt, davon können Radler und Radverkehrsplaner ein bitteres Lied singen. Beispiel dafür ist eine besonders unübersichtliche Stelle in Pieschen, wo sich die Großenhainer Straße rings um die Haltestelle Liststraße mit der Harkortstraße, der Fritz-Reuter-Straße und einigen weiteren, kleinere Straßen kreuzt. Insbesondere Radler, die von dem Neustadt-Zubringer Fritz-Reuter-Straße zur Harkortstraße und von da nach Pieschen-Süd gelangen wollen, bereitet der Knoten Kopfzerbrechen. Wie über die Großenhainer Straße gelangen, ohne die Straßenverkehrsordnung zu verletzen oder das eigene Leben zu gefährden?

Variante „schlicht nicht ausreichend“

Umso schwerer wiegt der Mangel, dass der damals dem Radverkehr mit vornehmer Reserviertheit gegenüber stehende Stadtrat 2014 eine Planung für den Ausbau der Großenhainer Straße in dem Abschnitt beschloss, die keines der Probleme löste. Schlicht „nicht ausreichend“ findet der in Pieschen beheimatete SPD-Stadtrat Stefan Engel diese Variante. Deshalb hat der verkehrspolitische Sprecher seiner Fraktion nachgefragt, ob sich an den bald sieben Jahre alten Plänen bis zu ihrer geplanten Verwirklichung im nächsten Jahr etwas geändert hat. Und tatsächlich: Die Kreuzung wird zu Gunsten des Radverkehrs gehörig umgestrickt.

Das Linksabbiegen ist für Radfahrer an der Großenhainer Straße auf Höhe der Liststraße schwierig. Quelle: SPD Dresden

Das passiert vor allem durch einen Kniff: Die Liststraße wird asphaltiert und in Richtung Großenhainer Straße eine Einbahnstraße, die für Radler allerdings beidseitig befahrbar bleibt. Dadurch lässt sich auf der Großenhainer Straße eine Autofahrerspur für Linksabbieger in die Liststraße einsparen. Den zusätzlichen Platz bekommen die Radfahrer zugesprochen.

Das vor allem, um eine der ärgerlichen Netzlücken entlang der Großenhainer Straße zu schließen: Zwischen Liststraße und Kunzstraße gibt es in Richtung Bahnhof Neustadt kein Angebot für Radfahrer, die dort auf dem Gehweg fahren müssen. Nach dem Ausbau erhalten sie wie auf der Gegenseite der Großenhainer Straße auch einen Radfahrstreifen. Für Linksabbieger aus der Neustadt in Richtung Pieschen ist eine indirekte Abbiegemöglichkeit in die Liststraße vorgesehen, auf deren Gestaltung die Stadtverwaltung in der Beantwortung von Stefan Engels Anfrage nicht weiter eingeht. „Hier werde ich noch einmal einhaken, ich denke, dass der Platz für einer Linksabbiegerspur für Radfahrer auf der Großenhainer Straße genügt“, sagt der SPD-Stadtrat.

Spürbare Verbesserung

Generell zeigt er sich aber von den Umplanungen positiv überrascht. „Hier bekommt der Radverkehr den Stellenwert, den er auch verdient. Das Radfahren zwischen Pieschen und der Neustadt wird so deutlich attraktiver“, sagt er. Und nicht nur das. Es wird auch an Radfahrer gedacht, die von der Harkortstraße nach links auf die Großenhainer Straße gelangen wollen. Sie erhalten eine Abbiegespur über die Haltestelleninsel, die dafür extra verbreitert wird. Da auch viele Schüler diesen Weg nehmen, sei das eine spürbare Verbesserung, findet Stefan Engel. „Gerade bei der Vielzahl an Schulstandorten in der Umgebung muss Verkehrssicherheit groß geschrieben werden.“

Mit einem Antrag fordert die SPD, das Holperpflaster auf der Harkortstraße durch für Radfahrer befahrbaren Asphalt zu ersetzen. Quelle: SPD Dresden

Dennoch haben auch die neuen Pläne einen Makel, wie der Verkehrspolitiker findet. Die derzeit mit einem Holperpflaster versehene Harkortstraße wird nur auf einem kurzen Stück asphaltiert. Auch dort, wo die zur Radmagistrale umgestaltete Liststraße auf die Harkortstraße trifft und in Richtung Bürgerstraße fahrende Radler aufnimmt, soll sich am derzeit unbefahrbaren Zustand wenig ändern. Stefan Engel will deshalb den bereits zum Thema vorgestellten Stadtratsantrag voranbringen. „Es wäre wenig vermittelbar, wenn die gute Planung der Verwaltung durch eine kurze Lücke mit altem Holper-Pflaster konterkariert wird“, sagt er.

