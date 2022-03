So können die Dresdner Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine helfen

Dresden

Viele Menschen in Dresden wollen helfen – aber wie? Die Landeshauptstadt Dresden hat am Montag eine Liste mit den Dingen veröffentlicht, die am Dringendsten benötigt werden. Die Verwaltung hat auch Schritte eingeleitet, die Hilfsangebote zu koordinieren. Das ist der aktuelle Stand.

Büros für Ukrainisches Kooperationscenter Dresden

Dresden hat der Initiative „Ukrainisches Kooperationscenter Dresden“ seit Montag zwei komplett ausgestattete Büros zur Verfügung gestellt. Oberbürgermeister Dirk Hilbert kündigte an: „Wir werden außerdem Mitarbeiter abstellen, die die ukrainische Gemeinschaft unterstützen und mit den städtischen Einrichtungen vernetzen.“ Die Helferinnen und Helfer aus der ukrainischen Gemeinschaft hätten teilweise ihre eigentliche Arbeit aufgegeben. Dresden werde eine geeignete Vereinbarung treffen, damit Gelder und Honorare zur Verfügung gestellt werden könnten, kündigte Hilbert an. „Wir dürfen diese Menschen nicht alleine lassen. Gemeinsam mit den Wohlfahrtsverbänden werden wir Anlaufstellen in der Stadt schaffen, damit Kriegsflüchtlinge erste Informationen erhalten und nach der langen Reise versorgt werden.“ Der Stadtrat hatte auf seiner Sitzung am Donnerstag 100 000 Euro für Sofortmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

Gemeinsame Initiativen für die Koordination

Die Initiative „Plattform Dresden e. V.“ hat zusammen mit der Ukrainischen griechisch-katholischen Personalpfarrei St. Michel zu Dresden die Initiative „Ukrainisches Kooperationscenter Dresden“ ins Leben gerufen. Hilbert: „Solche gemeinsamen Initiativen geben uns die beste Grundlage für ein gemeinsames Agieren bei der Organisation und Koordination der Hilfe für die Ukraine.“

Zentrales Thema Kinderbetreuung

Ein zentrales Thema werde in jedem Fall die Kinderbetreuung sein. Im Augenblick seien es vor allem Frauen mit ihren Kindern, die nach Dresden kommen würden. Sabine Bibas, Betriebsleiterin Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen: „Wir haben freie Plätze in den Kindertagesstätten. Die Betreuung sollte kein Problem sein. Bei Bedarf können sich die Eltern oder Helfer an die Beratungs- und Vermittlungsstelle des Amtes für Kindertagesbetreuung wenden.“ Die Beschäftigten hätten die Übersicht, in welcher Einrichtung Plätze verfügbar seien und würden die Ansprechpartner vermitteln.

Kontakt: Amt für Kindertagesbetreuung, Beratungs- und Vermittlungsstelle, Breitscheidstraße 78, Haus E, 01237 Dresden, Telefon 0351-4885051.

Dolmetscher und Unterkünfte gesucht

Unter www.dresden.de/ukraine-hilfe sind Informationen zusammengefasst, auch in Ukrainisch und Russisch. Unter E-Mail: ukraine-hilfe@dresden.de können Dresdner ihre Hilfsangebote unterbreiten, die dann an die richtigen Ansprechpartner vermittelt werden. Aktuell sucht die Stadt nach Dolmetscherinnen und Dolmetschern und nach Privatleuten, die zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit sind. Bisher seien etwa 700 E-Mails eingegangen.

Telefonisch ist die Koordinierungsstelle unter 488 2255 zu erreichen.

Geldspenden sind am besten und wirkungsvollsten

Lars Rohwer, Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes Dresden, erklärte: „Es ist überwältigend zu sehen, wie schnell und engagiert die Dresdnerinnen und Dresdner auf allen Ebenen bereit sind zu helfen. Dies trifft auf unzählige Privatpersonen, kleine und große Initiativen sowie Unternehmen zu. Auch wenn es für viele weniger persönlich und ungreifbarer erscheinen mag, sind Geldspenden tatsächlich in der gegenwärtigen Lage die beste und wirkungsvollste Art, um die humanitäre Hilfe im Ausland zu unterstützen.“

Nicht abgestimmte Lieferungen blockieren die Arbeit

Es gebe sowohl in der Ukraine als auch in den Grenzgebieten keine Kapazitäten seitens des Roten Kreuzes, nicht abgestimmte Lieferungen anzunehmen, zu lagern, auf Qualität zu prüfen und zu verteilen. Diese Spenden blieben oft ungenutzt und erschwerten oder blockierten sogar die humanitäre Arbeit. „Wir sprechen immer von zielgerichteter und bedarfsorientierter Unterstützung. Vor allem wenn es um Hilfsgüter geht. Das bedeutet, dass wir in enger Absprache mit den Partnern vor Ort wirklich nur das liefern, was gerade dringend gebraucht wird.“

Das DRK bittet um Spenden für die betroffene Bevölkerung: Deutsches Rotes Kreuz, IBAN: DE63370205000005023307, BIC: BFSWDE33XXX, Stichwort: Nothilfe Ukraine

Unterkünfte für Flüchtlinge gesucht

Kriegsflüchtlinge sollen in Dresden möglichst dezentral in Wohnungen untergebracht werden. Die Stadt sucht Ein- bis Fünfraumwohnungen mit Küche und Bad, im Idealfall möbliert. Unter www.dresden.de/ukraine-hilfe stellt die Stadt eine Checkliste für die Wohnungen bereit. Bislang sind 91 Wohnungsangebote von gewerblichen und privaten Vermietern bei der Stadt eingegangen. Die Dresdner Hotelallianz hat als Soforthilfe 300 Plätze angeboten.

Mehr Betreuer in der Migrationssozialarbeit

Aktuell stockt das Sozialamt mit seinen Partnern der Migrationssozialarbeit die Betreuungskapazität für Geflüchtete auf. Die Partner sind das Sächsische Umschulungs- und Fortbildungswerk (Region West), der Afropa e. V. (Region Nord), der Caritasverband für Dresden (Region Süd) und der Ausländerrat (Region Mitte). Juliana Schneider, Geschäftsführerin des Caritasverbands Dresden, sagte: „Wir sind als Träger der Migrationssozialarbeit mit der Stadt in engen Gesprächen. Wir stimmen uns gerade mit der Stadt über Unterstützungsleistungen ab. Die Stadt hat ein gutes System von Beratungsangeboten, mit dem wir Träger der freien Wohlfahrtspflege in den Stadtteilen präsent sind. So sind wir für Betroffene einfach erreichbar.“

Arche nova hilft direkt vor Ort

Die Landeshauptstadt Dresden arbeitet seit Jahren unter dem Stichwort „Dresden hilft“ eng mit der Dresdner Hilfsorganisation arche nova zusammen. Die Initiative leistet humanitäre Hilfe vor Ort. Sie hat langjährige Erfahrungen und Kontakte und unterstützt die befreundeten humanitären Helferinnen und Helfer in den Regionen Donezk und Luhansk. arche nova hat für diese Hilfe vor Ort in einem ersten Schritt ein Budget von 45 000 Euro zur Verfügung gestellt. Aktuell wird die Verteilung von Wasser, Lebensmitteln und andere lebensnotwendigen Hilfsgütern in ostukrainischen Gemeinden vorbereitet. Arche nova konzentriert sich dabei auf besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen. Dazu gehören ältere Menschen und Menschen mit Beeinträchtigungen, die nicht in der Lage sind, zu fliehen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch diejenigen, die bisher nicht direkt von Artillerieangriffen betroffen seien, müssten bereits mit massiven Versorgungsengpässen leben. Die gemeinsame Hilfe ziele deshalb auf humanitäre Grundbedürfnisse ab. Lücken in der öffentlichen Versorgung sollen geschlossen werden. Arche nova verfüge über Erfahrung in der Hilfsgüterverteilung und große Expertise im Bereich Wasser- und Sanitärversorgung. Das Team sei darauf vorbereitet, Reparaturen durchzuführen oder Notdienste zu übernehmen.

arche nova ruft zu Spenden für die Ukraine auf | arche nova – Initiative für Menschen in Not; Spendenkonto: arche nova e.V., Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE78850205000003573500, BIC: BFSWDE33DRE, Stichwort: Ukraine

Von Thomas Baumann-Hartwig