So können Bürger ihren Fritz-Foerster-Platz in Dresden gestalten

Bequem am Computer im Arbeitszimmer sitzen oder im Café mit dem Laptop auf dem Schoß und einen prominenten Platz in Dresden gestalten? So als ganz normaler Bewohner dieser Stadt? Klingt ungewöhnlich, wird aber beim Fritz-Foerster-Platz Realität: Die Stadtverwaltung plant mit der Technischen Universität Dresden ein neues Format der Bürgerbeteiligung.

Format schon in Thüringen und Indien ausprobiert

Ein Format, bei dem nicht über fertige Pläne diskutiert wird. Sondern bei dem die Bürger die Pläne vorlegen, die dann diskutiert werden. Das Format „U-Code“ wurde von der Fakultät Architektur der Technischen Universität Dresden in einem von der EU geförderten Projekt entwickelt und in Thüringen und Indien ausprobiert. Mit Erfolg, wie Projektleiter Professor Jörg Noennig erklärt.

„Uns geht es um Wissen“, so der Wissenschaftler. Es gebe fachliche Experten wie Architekten und es gebe die natürlichen Experten wie die Einwohner, die jeden Tag mit öffentlichen Plätzen konfrontiert werden. In drei Stufen soll das Wissen „abgeschöpft“ werden: Zunächst in Stufe eins in Form eines Fragebogens. In Stufe zwei können die Teilnehmer den Platz selbst am Computer gestalten, in Stufe drei werden die Entwürfe bei einem Workshop ausgewertet.

Drohnen-Flug über das eigene virtuelle Modell

Für die Arbeit am Computer haben die TU-Experten eine Art Atelier entwickelt, das einen gewissen Spaßfaktor besitzt. „So ähnlich wie ein Computerspiel“, erläutert der Professor, die Teilnehmer können Bäume, Häuser oder auch Elemente der Stadtmöblierung auf dem Platz anordnen. Mit modernster Technik soll dann beim Workshop ein Drohnen-Flug über das virtuelle Modell möglich gemacht werden.

„Investoren haben uns angezeigt, dass sie am Fritz-Foerster-Platz bauen wollen. Wir als Stadt sind an einem geordneten städtebaulichen Prozess interessiert“, erläutert Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) den Sinn der Übung. Bis Ende des Jahres soll eine städtebauliche Studie vorliegen, die Fachexperten anhand der Ideen und Varianten erarbeiten, die die Bürger im Beteiligungsprozess vorlegen. „Wir sind gespannt“, so Schmidt-Lamontain.

Alle Informationen unter: www.dresden.de/fritz-foerster-platz

Von Thomas Baumann-Hartwig