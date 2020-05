So kehrt das Städtische Klinikum Dresden in den Normalbetrieb zurück

Dresden

Corona wird das Städtische Klinikum Dresden noch mehrere Monate beschäftigen. Da ist sich Marcus Polle, der kaufmännische Direktor, sehr sicher. Es geht längst nicht nur um die Patienten, die mit Corona in Friedrichstadt oder Dresden-Neustadt behandelt werden. Es geht um den Schutz von Patienten, die wegen ganz anderer Krankheitsbilder in den Krankenhäusern behandelt werden. Es geht um den Schutz von Ärztinnen, Ärzten, Krankenschwestern und -pflegern. Ein Klinikum im Regelbetrieb in Zeiten von Corona – geht das überhaupt?

„Wir sind schon erschrocken darüber, dass viele das Gefühl haben, Corona sei vorbei“

Es beginnt in der Notaufnahme in Friedrichstadt. Dr. Mark Frank, Ärztlicher Leiter, spricht von einem großen Einsatz an Ressourcen und Material. Weil schon in der Notaufnahme getrennt wird: Patienten mit Corona-Symptomen kommen in ei­nen gesonderten Bereich, damit sie andere Räume nicht kontaminieren können. Es gibt aber auch Patienten, erzählt Frank, die mit einer Kopfverletzung eingewiesen werden. Und die positiv getestet werden.

Besonders personalintensiv: Dr. Mark Frank mit einer Mitarbeiterin in der Notaufnahme des Krankenhauses Friedrichstadt. Quelle: Anja Schneider

Corona-Patienten ohne intensiven Behandlungsbedarf werden nach Neustadt verlegt. Die Intensivfälle bleiben im Haus C in Friedrichstadt. In einem speziell abgeschirmten Bereich. „Wir arbeiten mit Patienten, die sehr ernsthaft erkrankt sind“, sagt Krankenschwester Katrin Bartoschek und schüttelt den Kopf. Wer die Kranken auf der Intensivstation sehe, komme nicht auf den Gedanken, Corona nicht ernst zu nehmen. „Wir sind schon erschrocken darüber, dass viele das Gefühl haben, Corona sei vorbei“, sagt die Krankenschwester.

Da die Notaufnahme doppelt mit Personal besetzt ist – für Corona-Verdachtsfälle und Patienten ohne Corona-Verdacht – wünschen sich Frank und Bartoschek eine bessere personelle Ausstattung. „Es geht schon an die Substanz“, sagt der Ärztliche Leiter.

Der kaufmännische Direktor bestätigt das: Zu 80 Prozent befinde sich das Städtische Klinikum im Regelbetrieb. Die fehlenden 20 Prozent würden durch den Corona-Mehraufwand verursacht. Das Klinikum sei aber auch auf ein Ansteigen von schweren Corona-Infektionen vorbereitet. „Wir haben ein Konzept, wie wir schnell Kapazitäten frei bekommen“, so Polle. 39 zusätzliche Beatmungsplätze habe das Klinikum zum Beginn der Pandemie eingerichtet. Die Beatmungsgeräte kamen aus Operationssälen.

„Die Patienten kommen in einem deutlich schlechteren Zustand“

Jetzt seien die Geräte intern wieder in den OP-Sälen installiert worden. „Wir haben neue Beatmungsgeräte bestellt, die im Mai kommen. Dann können wir unsere Kapazitäten sehr flexibel und bedarfsgerecht nutzen“, erklärt der kaufmännische Direktor. Der ärztliche Direktor Dr. Lutz Blase ergänzt: „Die psychiatrische Tagesklinik ist der einzige Bereich, den wir noch nicht wieder öffnen konnten.“ Maskenpflicht und Abstandsregeln seien hier schwierig durchzusetzen, so Blase. Alle anderen Kliniken nehmen wieder Patienten auf, können aber noch nicht in der gewohnten Quantität behandeln – weil Corona Personal bindet.

„Die Patienten kommen in einem deutlich schlechteren Zustand“, erklärt Professor Dr. Florina Stockhammer, Chefarzt der Neurochirurgie, die Folge von Corona. „Tumore, die wir sehen, sind größer, Symptome wurden verdrängt“, erklärt der Chefarzt. Laut Blase sind die Notfallbehandlungen während der Coronakrise um die Hälfte zurück gegangen. „Es sind nur schwer kranke Patienten gekommen.“ Inzwischen gehen die Zahlen wieder nach oben. Ein Zeichen dafür, dass die Normalität zurückkehrt.

„Wir müssen lernen, mit Corona zu leben und unsere Prozesse umstellen“, weiß der ärztliche Direktor. Die Mitarbeiter des Klinikums werden zwei Mal pro Woche getestet. 61 Tests waren laut Blase bisher positiv. 58 Beschäftigte seien inzwischen wieder auf Ar­beit. „Seit drei Wochen haben wir keine Neuinfektionen.“ Ein Zeichen dafür, dass die Konzepte funktionieren, findet Blase.

Corona habe zu einem Stau an Operationen und Behandlungen geführt, sagt Polle. „Das müssen wir jetzt abarbeiten. Das steht im Vordergrund.“ Die Botschaft sei eindeutig: „Corona wird uns noch mehrere Monate beschäftigen. Aber wir sind als Klinikum in der Lage, die Risiken zu beherrschen und alle Patienten auf hohem Niveau zu behandeln.“

Zumal Krankenhausträger Landeshauptstadt Dresden und Freistaat Sachsen weiter in das Klinikum investieren. In einem Anbau an Haus C in Friedrichstadt entsteht ein OP-Zentrum für rund zwölf Millionen Euro. Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) überreichte jetzt einen Fördermittelbescheid in Höhe von rund 9,5 Millionen Euro an Dresdens Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann ( Die Linke).

Von Thomas Baumann-Hartwig