So kauft Dresden „oben ohne“ ein

Dresden

Karel Prochaska steht am Freitagmittag etwas unentschlossen vor der Altmarkt-Galerie. Der Familienvater aus Usti, der am Morgen mit Frau und zwei Töchtern zum Einkaufsbummel nach Dresden aufgebrochen ist, wirkt ratlos: Setzt er nun seine FFP-2-Maske auf oder nicht? In Tschechien stellt sich für ihn die Frage nicht. Da ist die Maske beim Einkaufen ein Muss. In Dresden kann der tschechische Gast die Mund-Nase-Bedeckung weglassen. Prochaska und seine Frau setzen die Masken trotzdem auf. „Wir fühlen uns besser damit. Ihr habt doch jetzt auch Delta“, erklärt er und stürzt sich ins Getümmel.

Shopping ohne beschlagene Brille

Gefühlt ist am Freitagmittag deutlich mehr Betrieb in der Altmarkt Galerie als die Tage zuvor. „Es ist so herrlich. Einkaufen ohne diesen Lappen vor dem Gesicht“, freut sich Barbara Schäfer. Die Sekretärin hat Urlaub und ist mit der Straßenbahn aus Pieschen gekommen. Auf der Fahrt in die Stadt musste sie Mund und Nase bedecken. „Aber jetzt freue ich mich auf Shopping ohne beschlagene Brille“, sagt sie. „Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Probieren Sie mal einen neuen Duft mit Maske aus“, freut sie sich auf den Besuch in der Parfümerie.

Es war im April 2020, Corona hatte sich endgültig in Mitteleuropa breitgemacht, da führte die sächsische Staatsregierung die Maskenpflicht im Einzelhandel ein. Jetzt dürfen die Dresdner „oben ohne“ einkaufen und genießen den Moment. „Wer weiß, wie lange wir das dürfen“, sagt Rentnerin Ingrid Walther, die nichts Spezielles kaufen, sondern das Bummeln ohne Maske genießen wollte. „Ich befürchte, dass die Maskenpflicht bald zurückkommt.“

Die nächste Woche bleibt maskenfrei

Das kann angesichts der Infektionszahlen in Dresden tatsächlich ganz schnell passieren. Wenn die Inzidenz auf einen zweistelligen Wert steigt, muss die Mund-Nase-Bedeckung wieder getragen werden. Wird der Grenzwert von zehn an fünf Tagen in Folge überschritten, gilt ab dem übernächsten Tag Maskenpflicht. Am Freitag lag Dresden bei 7,7. An den Wochenenden werden naturgemäß nur wenige Neuinfektionen registriert, so dass zumindest die komplette nächste Woche maskenfreies Einkaufen möglich sein sollte.

Das ganze Jahr noch keine Erkältung

Der Student Henry Böger sucht sich im Saturn mit OP-Maske einen neuen Elektrorasierer. „Ich weiß, dass ich die Maske weglassen kann. Aber ich bin noch nicht geimpft und bleibe deshalb vorsichtig.“ Nächste Woche erhalte er die erste Dosis Biontech. „Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich nach der Impfung ohne Maske aus dem Haus gehe. Dass ich das ganze Jahr noch keine Erkältung hatte, dürfte ja Gründe haben, oder?“

Handelsverband begrüßt Lockerung

Tatsächlich sind noch etliche Menschen mit Maske unterwegs in der Altmarkt-Galerie oder im Haus des Buches. Im Lebensmittelmarkt ist der Anteil der Maskenträger aber deutlich höher als in Bekleidungsgeschäften oder im Saturn. Aber dort steht auch deutlich mehr Fläche pro Kunde zur Verfügung als bei REWE oder Aldi.

Der Handelsverband Sachsen begrüßte die Lockerung als eine Erleichterung und weiteren Schritt Richtung Normalität. „Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäften bedeutet der Wegfall gerade in den Sommermonaten ein Weniger an Belastung“, sagte Hauptgeschäftsführer René Glaser der dpa. Die Mund-Nase-Bedeckung habe zahlreiche Kunden davon abgehalten, entspannt zu bummeln und auch Ware an- und auszuprobieren, so Glaser. Das hätten zahlreiche Rückmeldungen und Gespräche ergeben. Gleichwohl mahnte der Handelsverband an, das Erreichte nicht zu gefährden und leichtfertig aufs Spiel zu setzten. „Der Einzelhandel darf keinesfalls wieder in einen Lockdown respektive in eine faktische Schließung mit immensen wirtschaftlichen Folgen gehen müssen“, mahnte er.

