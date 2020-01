So kaufen die Dresdner 2030 ein – Und so bezahlen sie

Dresden

Mit Päckchen und Tüten bepackte Paare stapfen durch die Einkaufszentren der Innenstadt. Nach Abschluss der Tour beladen sie in der Tiefgarage das Auto und fahren nach Hause. Ist das das Einkaufserlebnis in der Dresdner Innenstadt in zehn Jahren?

Oder hat der Internethandel den stationären Einzelhandel aus dem Zentrum verdrängt? Und: Wie bezahlen die Dresdner künftig ihre Einkäufe? Fragen, auf die es jetzt beim Dresdner Handelsforum des City Managements Dresden Antworten gab.

Hat der Einzelhandel eine Chance gegen das Internet?

Das ist für Ralph Sonntag, Professor für Marketing an der Hochschu­le für Technik und Wirtschaft Dresden, nicht die richtige Frage. „Es hat nur der eine Chance, der kundenzen­triert unterwegs ist“, meint der Experte. Heißt: Stationäre Einzelhändler müssten im Internet ihren Kunden den gleichen Service bieten wie die großen Internethändler.

Auch interessant: Wie funktioniert der Einkauf in einem Unverpackt-Laden?

Worauf legen die Kunden besonderen Wert?

Wichtig ist laut Sonntag insbesondere die Frage der Verfügbarkeit bestimmter Waren. Wer bei Amazon bestellt, sieht, ob das Produkt lieferbar ist. Wer sich vor seinem Einkaufsbummel in der Innenstadt über einzelne Geschäfte informiert, müsse diesen Service auch geboten bekommen, meint Sonntag.

Genauso müsste aber auch „Click & Collect“ möglich sein. Der Kunde ordert die Ware im Internet und holt sie in der Filiale vor Ort ab. Praktisch besonders bei Textilien – was nicht passt, bleibt im Laden. „Diese Kundenwünsche sind erfüllbar“, so der Experte.

Braucht Dresden noch mehr Einzelhandelsfläche?

Auch das ist nicht die richtige Frage, meint Sonntag. „Es geht doch um die Qualität der Handelsstruktur. Wie kann ich die Vielfältigkeit des Handels durch interaktive Konzepte steigern?“

Welche Ideen können Einkaufen attraktiv machen?

Sonntag verweist auf ein Konzept aus Bamberg: Dort haben Jungunternehmer Lagerfläche gemietet. Kunden, die es wünschen, müssen ihre Einkäufe nicht mit sich herumtragen, sondern diese werden zum Lager geliefert. Das verkehrsgünstig gelegen ist. Dort können die Waren bequem abgeholt werden, gerne auch mit dem Auto.

Zum Einkaufen selbst können die Kunden den ÖPNV nutzen, weil sie nicht so viel mit sich herumtragen müssen. Der Wissenschaftler verweist auf die Supermarktkette Walmart in den USA, die den Kunden die Lebensmittel direkt in den Kühlschrank räumt.

Und wie können die Händler Kunden in die City locken?

In Tel Aviv beispielsweise gibt es eine Kreditkarte für die Einwohner, aufgelegt vom Einzelhandel vor Ort. Das stärke das Zentrum. Individualität werde beim Einkaufen immer wichtiger, bei Textilketten wie Zara könnten die Kunden „ihre“ Jeans gestalten. „Sie kaufen nicht mehr eine Jeans, sondern die nach ihren Vorstellungen hergestellte Jeans.“

Es gebe Modegeschäfte, in denen die Kunden nicht mehr zum Anprobieren in die Umkleidekabine gehen müssten, sondern mit Computertechnik die Bekleidung an ihrem Körper anschauen können. Dabei würden gleich noch die passenden Accessoires eingeblendet.

Wie werden die Dresdner künftig bezahlen?

Immer seltener mit Bargeld, meint Heiko Lachmann, Vorstandsmitglied der Ostsächsischen Sparkasse. Elektronische Bezahlsysteme werden Scheine und Münzen immer mehr ablösen. Die Kunden werden auch nicht mehr nur mit Kredit- und ec-Karte bezahlen, sondern immer mehr mit dem Handy.

Welche Trends gibt es beim Bezahlen?

Die „GAFA“-Konzerne – also Google, Apple, Facebook und Amazon – arbeiten an geschlossenen Welten, in denen die Kunden alles angeboten bekommen: Von Fahrkarten für den ÖPNV über Konzerttickets bis hin zu Bezahlsystemen. Die Ostsächsische Sparkasse reagiert und führt beispielsweise Apple Pay für ihre Kunden ein, so Lachmann. Was aber auch heißt: Beim Händler muss es möglich sein, mit Handy zu bezahlen.

Wird die Dresdner Innenstadt veröden?

Nein, sagt Sonntag. 2035 wird Dresden 600.000 Einwohner zählen, und besonders in den innerstädtischen Vierteln wird die Bevölkerung stark wachsen. „Die Innenstadt wird belebt, das ist die Chance für den stationären Einzelhandel“, findet der Experte.

Aktuelle Zahlen – Dresden hat über 563.000 Einwohner

Welche Aufgaben sieht das Citymanagement?

„Wir können die Plattform für eine Vernetzung der Einzelhändler bieten“, sagt Citymanagerin Friederike Wachtel, „und bei vielen Thematiken der Impulsgeber sein.“ Die Dresdner Einzelhändler würden eben nicht nur Wettbewerber sein, sondern würden beispielsweise bei der Digitalisierung im selben Boot sitzen. „Hier bieten sich Kooperationen an.“

Lesen Sie auch: Dresden 1989 und 2019: Das sind die Unterschiede in Fläche und Bevölkerung

Von Thomas Baumann-Hartwig