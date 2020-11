So kämpfen die Schulen mit den Corona-Regeln

Dresden

Für seine umfangreiche Kommunikation muss das sächsische Kultusministerium bisweilen auch beißende Ironie ertragen: „Herzlichen Dank für soviel Unterstützung und Vorsorge“, schreibt eine Lydia dem Ministerium in den Internet-Blog und meint natürlich das ganze Gegenteil. „Die ErzieherInnen in unserem Hort betreuen die gesamte Klasse und sind auch mit im Unterricht. Wir bekommen weder vernünftige Masken noch Tests“, fügte sie noch hinzu.

Tests für Lehrer, für Erzieher nicht

Das zielt auf die Situation an Schulen und Kindertagesstätten seit dem Ende der Herbstferien. Lehrer können auf Wunsch mit FFP-2-Masken ausgestattet werden und einmal wöchentlich einen kostenlosen Corona-Test in Anspruch nehmen. Für die Erzieherinnen und Erzieher in den Horten der Grundschulen, die die gleichen Kinder häufig in den gleichen Räumen betreuen und damit das gleiche Risiko haben, gilt das dagegen nicht.

Erwartungsgemäß verweist das Kultusministerium auf die unterschiedliche Personalzuständigkeit. Während die Lehrer zum Land gehören, werden die Erzieherinnen von den Kommunen oder Freien Trägern gestellt. Letztlich geht es dabei ums Geld. Masken und Tests sind teuer. Landesweit geht es um Zehntausende Mitarbeiter, wenn Horte versorgt werden, wäre auch an Kinderkrippen und Kindergärten zu denken.

Nach Angaben des Dresdner Bildungsbürgermeisters Jan Donhauser werden die Mitarbeiter der städtischen Kitas zumindest mit Alltagsmasken versorgt. Bei den Tests will der CDU-Politiker an den Freistaat herantreten, „ob das Land die Kommunen dabei unterstützen könnte.“

Arbeitgeber in der Pflicht

Und die Liste der Fragen ließe sich fortsetzen: Was ist mit den Mitarbeitern in den Schulsekretariaten? Oder den Schulsozialarbeitern? Während das Sportgymnasium in Leipzig vom Land getragen wird, ist es in Dresden städtisch mit den entsprechenden Folgen für die Versorgung des Personals mit Masken und Tests. Derzeit ermittle Dresden für Kitas Bedarf und Kosten. Donhauser hat aber schon eine begründete Vorahnung: „Es ist absehbar, dass wir das Land um Unterstützung bitten müssen.“

Viel Hoffnungen darf er sich da aber nicht machen. Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) verweist neuerdings immer wieder darauf, dass die Testkapazitäten knapp sind. Und so heißt es aus dem Sozialministerium auch klipp und klar: Lehrer öffentlicher Schulen seien Angestellte des Freistaates Sachsen, konkret des Kultusministeriums. „Als Arbeitgeber haben wir den Lehrern auf Wunsch Masken zur Verfügung gestellt und ermöglicht, dass wöchentliche Corona-Tests durchgeführt werden können.“ Die Erzieher seien „allerdings nicht unsere Angestellten“. Die Arbeitgeber – freier Träger oder Kommune – „sind hier in der Pflicht.“ Auf diese kommunale Zuständigkeit „haben wir keinen Zugriff“, heißt es. Das Ministerium fügte hinzu: „Eine ungezielte Testung ist nicht zielführend, entspricht nicht der nationalen Teststrategie und verbraucht unnötig Ressourcen.“ Im Rahmen eines auftretenden positiven Falles beispielsweise in einer Kita werde das Gesundheitsamt entsprechend der ermittelten Kontaktpersonen testen. Und: „Vorsorgliche Testungen sind Arbeitgeberleistung und es steht jedem Arbeitgeber frei, sein Personal regelmäßig zu testen.“

Pausenklingel als Lüftungsalarm

Zur verzwickten Lage gehört, dass an den Schulen das Personal zwar zum Land, die Gebäude aber zur Stadt gehören. Die Lehrer sind regelmäßig zum ausreichenden Lüften angehalten, die Umsetzung hängt aber natürlich von den baulichen Voraussetzungen ab.

An neuen Schulgebäuden kann moderne Technik das regelmäßige Lüften steuern. Bei älteren Gebäuden ist viel Fantasie gefragt. So ertönt in manchen Schulen auch während des Unterrichts regelmäßig die Pausenklingel und erinnert an das Aufsperren der Fenster, anderswo übernehmen das „Lüftungskinder“. Teilweise müssen Schüler inzwischen mit weniger Sportunterricht auskommen. So hat mindestens eine Dresdner Grundschule die Eltern schon darauf vorbereitet, das in der kälteren Zeit eine Stunde pro Woche wegfällt, weil die kleine Turnhalle nicht mehr wie bisher mit zwei Klassen belegt werden kann.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) hatte Ende September eine Förderrichtlinie zur „Corona-gerechten Um- und Aufrüstung von raumlufttechnischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten“ vorgelegt. Insgesamt stehen dafür 500 Millionen Euro bis 2024 zur Verfügung, im Jahr 2021 sind es 200 Millionen. Laut Donhauser prüft das Dresdner Schulverwaltungsamt derzeit, ob Mittel über dieses Förderprogramm auch für die sächsische Landeshauptstadt nutzbar sind.

Jürgen Karras, Schulleiter des Gymnasiums Cotta, wollte in seinem ehrwürdigen Gebäude auf technische Unterstützung nicht verzichten. Das Landesamt für Schule und Bildung habe auf „Lüftungsampeln“ verwiesen, die beim arbeitsmedizinischen Dienst geliehen werden könnten und anzeigen, wenn dicke Luft herrscht. Laut Schulleiter gibt es dort jedoch nur fünf Geräte für den Großraum Dresden. In den 60 Räumen seiner Schule kommt er da nicht weit. Mit einem Modell, das einem Wanderpokal gleich nun durch die Klassenräume getragen wird, wirbt er bei allen Beteiligten um Einsicht in die Notwendigkeit für regelmäßiges Lüften. Karras: „Für die Sensibilisierung ist es gut.“

Das Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) geht davon aus, dass die Ausstattung aller Schulen die Kapazitäten der Hersteller sprengen würde, selbst wenn überall nur „eine Musterampel zur Verfügung gestellt werden könnte.“ Das richtige Lüften sei „im Übrigen nicht vom Einsatz einer CO2 -Ampel abhängig“, sagt Lasub-Sprecherin Petra Nikolov, die Schulen hätten „dezidierte Hinweise zum richtigen Lüftungsverhalten erhalten.“

Wie der Lasub-Sprecherin so sind auch Dresdens Bildungsbürgermeister bislang keine schwerwiegenden Probleme bei der Umsetzung der Coronaregeln nach den Herbstferien bekannt geworden. Schul- und Kita-Leitungen gingen offenbar „besonnen und professionell“ mit der Situation um, erklärt Donhauser. Angesichts „der aktuellen Infektionszahlen und der teilweisen Uneinsichtigkeit einiger Menschen“ falle es ihm jedoch schwer, „sich vorzustellen, dass wir nach dem 30. November zum Normalzustand zurückkehren können.“ Damit meint der Bildungsbürgermeister die Zeit vor dem Teil-Lockdown, der bislang vom 2. bis 30. November festgelegt ist.

„Massenaufläufe wie am 31. Oktober auf dem Theaterplatz sind mir völlig unverständlich.“ Niemand stelle die strengen Regeln zum Spaß auf. Nicht zuletzt die Pädagogen in den Kindereinrichtungen und Schulen seien darauf angewiesen, dass sich alle an die Bestimmungen halten – um gesund zu bleiben. Erwachsene hätten dabei eine Vorbildfunktion. Eine besondere Verantwortung komme auch jungen Menschen in Freiwilligendiensten zu, die in Kindereinrichtungen tätig seien. Es sei für ihn „Anlass zur Sorge“, wenn er von immer mehr Infektionsfällen unter diesen Personen erfahre, sagt Donhauser.

Auch die SPD-Bildungspolitikerin Dana Frohwieser befürchtet, dass am 30. November die strengen Regeln nicht vollständig aufgehoben werden können. Es fehle ihr das Verständnis, wie jemand derzeit glauben kann, dass in Dresden der Weihnachtsmarkt geöffnet werden könne. Bislang gebe es aber keinen Anlass, erneut über die Schließung von Schulen und Kitas nachzudenken. Es müsse aber alles getan werden, um dies zu verhindern. Daher könne man „nicht mit Tausenden Menschen ungeschützt auf dem Theaterplatz herumstehen.“ Frohwieser: „Abstand und Masken sind ein geringer Preis dafür, dass Kitas und Schulen offenbleiben.“

Von Ingolf Pleil