Um das gesellschaftliche Leben nicht vollständig zum Erliegen zu bringen, bemüht sich der Freistaat, Schulen und Kitas trotz Corona-Pandemie geöffnet zu halten. Daher kommt es auch in diesen Einrichtungen zu Infektionsfällen bei Kindern und beim Personal oder zu Quarantänefällen.

Die Karte zeigt die Schulen (roter Punkt) und Kitas (rotes Dreieck) in Dresden, die im Zusammenhang mit der Coronapandemie am 23. November 2020 von Quarantänefällen betroffen sind. Quelle: Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung Dresden informiert täglich über den aktuellen Stand. Dabei wird aufgelistet, wie viele Gemeinschaftseinrichtungen und wie viele Personen betroffen sind. Bei Schulen und Kitas erfolgt eine Darstellung der konkreten Einrichtungen auf einer Stadtkarte. Zudem wird die Zahl der Quarantänefälle und die Dauer der Maßnahme genannt. Wie viele Coronainfizierte es an Dresdner Schulen gibt, wird nicht dargestellt. In Elternkreisen beispielsweise wird das bedauert, die Stadt verweist aber auf Datenschutzgründe.

Zudem bezieht sich die Anzahl der angegebenen Quarantänefälle auch nur auf Festlegungen im Zusammenhang mit Coronafällen in der jeweiligen Einrichtung. Stehen also Kinder nur unter Quarantäne, weil es in ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis Coronafälle gibt, tauchen diese Fälle nicht in dieser Statistik auf.

Neue Überlegungen für Tests an Schulen

In der letzten Zeit ist auf der Basis geänderter Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) auch im Bildungsbereich zurückhaltender getestet worden. Für die Bund-Länder-Gespräche am Mittwoch wird der Beschluss über ein Teststrategie für Schulen vorgeschlagen: Tritt in einer Klasse ein Corona-Fall auf, soll diese zusammen mit den betroffenen Lehrkräften für fünf Tage in Quarantäne. Am fünften Tag soll es für alle einen Schnelltest geben.

Fällt der negativ aus, kann die Klasse wieder zurück an die Schule. „Um diese wirksame Teststrategie flächendeckend zur Anwendung bringen zu können, wird der Bund (über die Länder) zusätzliche Kapazitäten von Antigen-Tests zur Verfügung stellen“, heißt es laut Nachrichtenagentur dpa in einer Vorlage des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, derzeit ist das der Regierende Bürgermeister von Berlin Michael Müller ( SPD), für das Gespräch.

Zahlen relativ stabil

Dresden hat etwa 95000 Kinder und Jugendliche allein in den öffentlichen Schulen und Kitas, also den von Land oder Stadt getragenen Einrichtungen. Die Veröffentlichungen der Stadt beziehen jedoch auch alle privaten oder vereinsrechtlich organisierten Bildungseinrichtungen ein.

Demnach sind am Montag in Dresden an 77 Bildungseinrichtungen (Freitag: 73, einschließlich Horte) 1541 Quarantänefälle (Freitag: 1717) registriert.

In 38 Kitas (Kinderkrippe und Kindergarten) sind 1046 Personen betroffen. Am Vortag waren es in 37 Kitas 1131 Personen.

Häufig müssen die Zahlen der Betroffenen erst noch ermittelt werden. Die konkret betroffenen Einrichtungen (Stand: 23. November 2020, 14 Uhr) sind in nachfolgender Übersicht enthalten.

Von Ingolf Pleil