So hoch ist die Frequenz im Impfzentrum Dresden

Im Impfzentrum Dresden in der Messe werden täglich 1800 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Wie Ulrike Peter, Sprecherin des Deutschen Roten Kreuz (DRK), Kreisverband Dresden, auf Anfrage mitteilte, sind acht Impfstrecken in Betrieb. Darüber hinaus sind mehrere mobile Impfteams des DRK unterwegs und immunisieren Beschäftigte in Schulen und Kindertagesstätten.

„Die mobilen Impfteams kommen auch verstärkt in Betrieben und Institutionen zum Einsatz“, so die DRK-Sprecherin. Mitglieder des Sächsischen Landtags wurden von einem Impfteam immunisiert, Richter und Staatsanwälte konnten sich in konzertierten Aktionen impfen lassen, auch die Beschäftigten von Ministerien erhielten ein Impfangebot.

Der freie Träger Outlaw gGmbH hatte als erstes Unternehmen in Dresden seine Mitarbeiter zentral geimpft. „Solche Sammeltermine in einem Unternehmen sind eine gute Gelegenheit, viele Menschen auf einmal zu erreichen“, schätzt die DRK-Sprecherin ein.

Impfstrategie für Obdachlose

Gemeinsam mit dem Sozialamt der Landeshauptstadt erarbeitet das DRK auch eine Strategie, wie dauerhaft Obdachlose geimpft werden können. Die wohnungslosen Personen sollen den Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten, weil dieser nur einmal verabreicht werden muss. Obdachlose sind nicht regelmäßig an einem Ort aufzufinden, so dass es schwierig ist, diese Menschen mit Erst- und Zweitimpfung zu versorgen.

Nach Angaben des sächsischen Sozialministeriums haben im Impfzentrum Dresden 88 473 Personen eine Erstimpfung erhalten. 44 314 Menschen wurden mit Erst- und Zweitimpfung versorgt. Wie viele Dresdner geimpft wurden, ist schwer zu ermitteln, da viele Einwohner auch in anderen Impfzentren ihre Spritze erhalten haben. Hinzu kommen Impfungen bei Hausärzten sowie in Krankenhäusern. Seit Beginn der Coronaschutz-Impfung wurden laut Ministerium in ganz Sachsen 1,5777 Millionen Impfdosen verabreicht.

Von Thomas Baumann-Hartwig