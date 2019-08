Dresden

Viola Schneiders Arbeitsalltag als Physiotherapeutin hat es in sich: Heben und Tragen von mitunter schwerstkranken Patienten, belastende Körperhaltungen und viel Stehen. Seit zehn Jahren hält sie sich deshalb körperlich fit und besucht ein bis zweimal die Woche das Carus Vital. Als Mitarbeiterin des Dresdner Uniklinikums kann sie in dem betriebseigenen Fitnessstudio für zehn Euro im Monat trainieren.

Ausgleich zur Arbeit und Spaß mit Kollegen

Insgesamt nutzen 1700 der insgesamt rund 6000 Mitarbeiter des Uniklinikums das betriebliche Sportangebot. Und das feiert in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen. Genauso lang ist auch Viola Schneider schon dabei: „Hier finde ich meinen Ausgleich zur Arbeit und habe gleichzeitig Spaß mit den Kollegen“, sagt die 56-Jährige. In den vergangenen Jahren hat sie mehr Stabilität in den Kniegelenken aufbauen können und klagt außerdem weniger über Rückenschmerzen.

Das Carus Vital ist Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements am Uniklinikum. Jeder, der hier oder bei einem anderen Arbeitgeber angestellt und im Uniklinikum tätig ist, kann das Angebot im Haus 16 nutzen. Gleich im ersten Raum gibt es einen Kreis aus Geräten, die einzeln oder in der Gruppe genutzt werden können. Eine Ampel in der Mitte zeigt mit grünen Lichtern an, dass trainiert werden soll. Wenn die Lampe rot anzeigt, muss gewechselt werden. „Damit soll vermieden werden, dass Leute die Geräte mit ihren Handtüchern besetzen. Außerdem kann so in der Gruppe trainiert werden, was das Miteinander stärkt“, erklärt Leiter Mathias Roth die Idee dahinter.

Fitness auch für Ruheständler

Im nächsten Raum ist viel Platz für Yogamatten, Gymnastikbälle oder andere Sportgeräte, die in den verschiedenen Kursen genutzt werden. Sogar das Jonglieren kann hier gelernt werden. Die restlichen Räume sind gespickt mit den unterschiedlichsten Trainingsgeräten. Diese benutzt auch Viola Schneider lieber, als Kurse zu besuchen: „Ich bin eher ein Freund des freien Trainings. Hier kann ich selbst entscheiden, wann ich komme und bin nicht an eine bestimmte Uhrzeit gebunden.“

Die 1700 Mitglieder sind zwischen 26 und 45 Jahre alt. Aber auch ehemalige Mitarbeiter können das Angebot nutzen und halten sich hier im Ruhestand fit. Die Finanzierung des Fitnessstudios übernimmt das Uniklinikum mit Unterstützung einiger hiesiger Krankenkassen. „Wir übernehmen mit diesem Angebot die Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, indem wir ihnen die Möglichkeit für Bewegung und körperlichen Austausch geben“, sagt Katrin Erk vom kaufmännischen Vorstand des Klinikums. Viola Schneider tut hier nicht nur etwas Gutes für ihre Gesundheit, sondern auch für die Patienten. Denn mit einer stabilen Muskulatur hebt es sich gleich viel besser.

Von Lisa-Marie Leuteritz