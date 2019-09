Dresden

Die Landtagswahl in Dresden lag in CDU-Hand. In sechs von sieben Wahlkreisen konnten sich die Direktkandidaten der Christdemokraten durchsetzen. Einzig der Wahlkreis 5 hat grün gewählt. Hier sind die Ergebnisse im Überblick:

Wahlkreis 41 – Dresden 1:

Der Wahlkreis Dresden 1 erstreckt sich über Äußere Neustadt, Radeberger Vorstadt, Albertstadt, Klotzsche, Hellerau/Wilschdorf/Rähnitz, Flughafen, Hellerberge/Waldpark Klotzsche, Weixdorf, Langebrück/ Schönborn, Dresdner Heide, Weißig, Gönnsdorf/Pappritz und Schönfeld/Schullwitz. Hier konnte Christian Hartmann die meisten Stimmen auf sich vereinen. Der CDU-Kandidat erhielt 28,7 Prozent. Das zweitbeste Ergebnis erreichte Valentin Lippmann von den Grünen mit 22,6 Prozent.

Wahlkreis 42 – Dresden 2:

Im Wahlkreis Dresden 2 liegen Loschwitz/Wachwitz, Bühlau/Weißer Hirsch, Hosterwitz/ Pillnitz, Leuben, Laubegast, Kleinzschachwitz, Großzschachwitz, Prohlis-Nord, Prohlis-Süd und Niedersedlitz. Mit 32,4 Prozent machte hier Christian Piwarz von der CDU das Rennen, gefolgt vom AfD-Kandidaten André Wendt mit 27,8 Prozent.

Wahlkreis 43 – Dresden 3:

Der Wahlkreis Dresden 3 umfasst die Gebiete Lockwitz, Leubnitz-Neuostra, Reick, Südvorstadt-West, Südvorstadt-Ost, Räcknitz/Zschertnitz, Kleinpestitz/Mockritz, Coschütz/Gittersee und Plauen. 30,3 Prozent für den CDU-Kandidaten Ingo Flemming bedeuteten das beste Ergebnis. Thomas Ladzinski ( AfD) erhielt 22,9 Prozent.

Wahlkreis 44 – Dresden 4:

Im Wahlkreis Dresden 4 liegen Blasewitz, Striesen, Tolkewitz, Seidnitz und Gruna. Martin Modschiedler von der CDU setzte sich mit 30,7 Prozent der Stimmen deutlich gegen seine stärkste Konkurrentin Martina Jost durch. Die AfD-Kandidatin erhielt 21,6 Prozent.

Wahlkreis 45 – Dresden 5:

Im Wahlkreis Dresden 5, der sich über Innere Altstadt, Pirnaische Vorstadt, Seevorstadt-Ost, Johannstadt-Nord, Johannstadt-Süd, Innere Neustadt, Leipziger Vorstadt, Striesen-Süd und Strehlen erstreckt, war es bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Thomas Löser von den Grünen und CDU-Mann Gunter Thiele. Am Ende sicherte sich Löser mit 24,1 Prozent den Spitzenplatz. Thiele erhielt 23,5 Prozent der Stimmen.

Wahlkreis 46 – Dresden 6:

Auch im Wahlkreis Dresden 6 mit Cossebaude, Löbtau, Naußlitz, Gorbitz, Neu-Omsewitz, Briesnitz und Altfranken/Gompitz liegt ein CDU-Kandidat vorne. Lars Rohwer konnte 31 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Andreas Harlaß von der AfD erhielt 26,9 Prozent.

Wahlkreis 47 – Dresden 7:

Im Wahlkreis Dresden 7 liegen Wilsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-West, Friedrichstadt, Pieschen-Süd, Mickten, Kaditz, Trachau, Pieschen-Nord/Trachenberge und Cotta. Hier sicherte sich CDU-Ministerin Barbara Klepsch mit 25,3 Prozent das beste Ergebnis. Ihr folgt mit 21,7 Prozent Hand-Jürgen Zickler von der AfD.

