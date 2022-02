Dresden

Ein Bauzaun am Sternplatz ist das erste deutlich sichtbare Anzeichen: Die ehemalige Spielstätte des Kabaretts Herkuleskeule und der daneben liegende Flachbau am Sternplatz werden abgerissen. „Der Abriss ist im Gange und soll bis April 2022 abgeschlossen werden“, teilte das städtische Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung der Stadtverwaltung jetzt auf Anfrage mit.

In dem Gebäude haben Experten Schadstoffe gefunden, die auf Sondermülldeponien entsorgt werden müssen. Der Gebäudekomplex soll bis April vollständig aus dem Stadtbild verschwinden, heißt es aus dem Amt. Nach dem Abriss werde die entstandene Baugrube mit einem Bauzaun gesichert und für die Neubauten vorgehalten.

Baubeginn frühestens 2025

Im linken Teil des Grundstücks wird die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co KG (WiD) ein Wohngebäude errichten. Im rechten Teil soll eine Bauherrengemeinschaft bauen. Allerdings: Der Weg bis zum Baubeginn ist noch weit. Im März 2022 beginnt nach Auskunft des Amtes ein Architekturwettbewerb, dessen Ergebnis im Mai 2023 vorliegen soll. Im Anschluss werde die Planung starten, die dann bis 2024 dauern werde. Mit einem Baubeginn sei deshalb erst im Jahr 2025 zu rechnen.

Früher der Kabarett-Eingang, heute abgesperrt, bis April verschwunden. Quelle: Dietrich Flechtner

Der Architekturwettbewerb werde auch Grundlage der Ausschreibung für eine Baugemeinschaft sein. Deshalb werde die Ausschreibung erst dann veröffentlicht, wenn das Wettbewerbsergebnis vorliege – also im Mai 2023, erklärte das Amt. Das Vergabeverfahren an die Bauherrengemeinschaft werde erfahrungsgemäß etwa 18 Monate dauern, so dass mit einem Zuschlag erst Ende 2024 zu rechnen sei. Danach beginne 2025 die Planung, so dass hier Ende 2026 der Bau beginnen könne.

Heißt: Die WiD beginnt ihren Neubau Anfang 2025 und die Bauherrengemeinschaft Ende 2026. Bei der WiD sind gegenwärtig 39 Wohneinheiten vorgesehen und bei der Bauherrengemeinschaft 15. Während des Architekturwettbewerbs würden die Größen der Neubauten noch präzisiert, teilt das städtische Amt mit.

Anwohnerwünsche für Gewerbe im Erdgeschoss

„Für uns ist das ein sehr reizvoller Standort“, erklärte WiD-Geschäftsführer Steffen Jäckel. Die WiD habe für die Nutzungen in der künftigen Erdgeschosszone die Bevölkerung in dem Wohngebiet nach ihren Ideen gefragt. „In einem weiteren Workshop haben wir die Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung einbezogen und so alle Seiten der Bedarfe, aber auch der Möglichkeiten beleuchtet.“ In den nächsten Monaten würden diese Überlegungen vertieft, kündigte Jäckel an. Der Prozess werde in eine Aufgabenstellung für die Planungsbüros münden, erklärte der WiD-Geschäftsführer.

Die meisten Anwohner, die sich an der Befragung beteiligt haben, wünschen sich einen Supermarkt, aber auch eine Bäckerei und eine Fleischerei in der Erdgeschosszone. Aber auch Arztpraxen, ein Friseur oder gastronomische Angebote wurden von den Anwohnern genannt. Auch soziale Angebote, wie ein Seniorentreff, stehen auf der Wunschliste.

Von Thomas Baumann-Hartwig