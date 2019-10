So geht es mit dem Narrenhäusel weiter

Dresden

Nachdem auf der Gutachtersitzung zu den Entwürfen für das Narrenhäusel am Montag zwei Entwürfe die gleiche Stimmzahl erhalten hatten, wird Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) den Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau am 6. November über das Verfahren informieren. Das kündigte er am Mittwoch an.

Gutachter fordern Nacharbeiten der Entwürfe

Schmidt-Lamontain rechnet nicht damit, dass sich der Ausschuss bereits für eine Variante entscheidet, da die Gutachter bei beiden Entwürfen Nacharbeiten gefordert hätten. Die Architekten sollen das Sockelgeschoss und das Dachgeschoss überarbeiten, sei am Montag festgelegt worden.

Die Grundsatzfrage, so Schmidt-Lamontain, sei aber, welcher Entwurf den Auftrag des Stadtrats aus dem Jahr 2016 erfülle. Der Rat hatte die Verwaltung beauftragt, für den Wiederaufbau des Narrenhäusels in seinem Äußeren vor der Zerstörung 1945 zu sorgen. Das sei ein Gebäude mit einer schlichten und sachlichen Fassade gewesen, so der Baubürgermeister. Der Entwurf von Martin Trux zeichne aber ein barockes, palaisartiges Gebäude. Pontus Falk halte sich dagegen weitgehend an das schlichte Äußere des historischen Narrenhäusels.

Entscheidung ist noch offen

Wer über das Äußere des Narrenhäusels letztlich entscheide, stehe noch nicht fest. Möglicherweise werde es eine zweite Gutachtersitzung geben, so der Baubürgermeister. Vielleicht komme das Thema aber auch auf die Tagesordnung der Gestaltungskommission. Es handele sich in jedem Fall um eine Fachfrage, die von einem Expertengremium diskutiert werden müsse.

Das ist das Narrenhäusel Mitte des 18. Jahrhunderts lebte Joseph Fröhlich, der Hofnarr des Kurfürsten von Sachsen August der Starke, in dem markanten Haus auf der Neustädter Seite der Augustusbrücke. Aus dieser Zeit stammt auch der Spitzname des Gebäudes als Narrenhäusel. Einer Sage nach wollte der Narr mit dem vierstöckigen Haus den Besitzer des Nachbarhauses ärgern, der ihn zuvor hinausgeworfen hatte. Nach dem Tod Fröhlichs wurde das Narrenhäusel mehrfach umgebaut und ab den dreißiger Jahren als Gaststätte genutzt. Im Zweiten Weltkrieg brannte es jedoch aus und wurde 1950 komplett abgerissen. Seit einigen Jahren werden Pläne vorangetrieben, das Narrenhäusel wieder aufzubauen. Da es aber vielfach umgestaltet wurde, herrscht bislang keine Einigkeit unter anderem darüber, welche Gestalt die Rekonstruktion haben soll. Im vergangenen Jahr wurden zudem Mauerreste des früheren Narrenhäusels gefunden.

Im Bauausschuss wird bereits am 6. November darüber entschieden, ob die Stadt die Flurstücke für den Bau des Narrenhäusels an Investor Frank Wießner verkauft. Für die beiden Grundstücke mit einem Buchwert von 6525,40 Euro will die Stadt 712 453 Euro von Wießner kassieren. Der Kaufvertrag soll aber erst vollzogen werden, wenn die Baugenehmigung vorliegt. Wießner erhält immerhin ein notarielles Kaufangebot, das drei Jahre gilt und ihm die Sicherheit gibt, Planungsleistungen zu finanzieren.

Schmidt-Lamontain erneuerte seine Kritik daran, dass Wießner die Entwürfe für das Narrenhäusel schon vor der Gutachtersitzung öffentlich gemacht hat.

Von Thomas Baumann-Hartwig