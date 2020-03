So geht es mit der Herkuleskeule weiter

Dresden

Immerhin, eine gute Nachricht gibt es schon einmal: Die Buchstaben des Schriftzuges „ Herkuleskeule“ liegen in der früheren Spielstätte des Kabaretts am Sternplatz. Sollte das Gebäude also eines Tages abgerissen werden, dann könnten an einem Neubau die Buchstaben angebracht werden. Um daran zu erinnern, welche große Zeiten es hier mal gegeben hat.

39 Sozialwohnungen plus 15 zusätzliche Wohnungen

Die sind lange her, seit 2017 spielt die Herkuleskeule im Kulturpalast und der Altbau verfällt. Auch die Edeka ist längst aus dem benachbarten Flachbau ausgezogen, nur noch ein China-Restaurant und ein Friseursalon halten die Stellung. Die Verwaltung plant den Abriss. Das Grundstück soll zu einem Teil an die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden übertragen werden, die 39 Sozialwohnungen errichten könnte. Der andere Teil soll für Bauherrengemeinschaften ausgeschrieben werden, bis zu 15 Wohnungen wären möglich.

Wertvolles Ensemble der DDR-Moderne

Wären, weil der Abriss nicht unumstritten ist. FDP-Stadtratsfraktionsvorsitzender Holger Zastrow hielt am Mittwoch im Bauausschuss ein Plädoyer für das architektonisch wertvolle Ensemble der DDR-Moderne, das aus seiner Sicht erhalten bleiben sollte. Zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner applaudierten dem Liberalen.

Gebäude befindet sich in desolatem Zustand

Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) verwies auf den desolaten Zustand des Gebäudes, für eine Sanierung müsse der Rohbauzustand hergestellt werden. Es sei viel Fläche für wenig Nutzfläche versiegelt worden, nannte Schmidt-Lamontain einen weiteren Nachteil.

Stadtrat muss entscheiden

Zastrow beantragte, dass die Debatte dem Stadtrat vorgelegt wird – und fand die erforderliche Unterstützung dafür.

Von Thomas Baumann-Hartwig