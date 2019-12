So geht es mit den Parkgebühren in Dresden weiter

Dresden

Viele viele Jahre lang lag eine schützende Hand über den Dresdner Autofahrern. Letztmals erhöhte der Stadtrat auf Betreiben der Stadtverwaltung im Jahr 2006 die Parkgebühren für die städtischen Parkplätze. Damals kostete der Einzelfahrschein bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) 1,80 Euro. Jetzt könnte es den Autofahrern an den Kragen gehen. Mit voller Wucht. Die Tagestickets sollen nämlich wegfallen.

Die Schere klafft immer weiter auseinander

Die Schere klafft auseinander. Während der Autofahrer 1,50 Euro pro Stunde Parken in besten Innenstadtlagen zahlt, kostet eine Stunde Öffentlicher Personennahverkehr 2,40 Euro. Ab 1. August 2020 werden 2,50 Euro für den Einzelfahrschein fällig.

Drei Verkehrsbürgermeister hat Dresden seit 2006 gesehen – die CDU-Vertreter Herbert Feßenmayr und Jörn Marx haben eine Erhöhung der Parkgebühren nicht hinbekommen und der Bündnisgrüne Raoul Schmidt-Lamontain in den ersten vier Jahren seiner Amtszeit auch nicht.

Die Erhöhung wurde zu Tode geprüft

Das kann nur an der schützenden Hand liegen. Als Rot-Grün-Rot 2014 die Macht übernahm, diktierte die progressive Gestaltungsmehrheit eine stattliche Gebührenerhöhung in den städtischen Haushalt für 2015/2016. Allein: Es geschah nichts. Die Thematik wurde mit maximalen Aufwand zu Tode geprüft.

Erst untersuchte das Finanzressort von Bürgermeister Peter Lames ( SPD), wie das mit der Mehrwertsteuer für Parkgebühren ist. Dann ließ der Verkehrsbürgermeister die Frage prüfen, was mit Autofahrern ist, die auf einem öffentlichen Parkplatz ein Tagesticket ziehen und dann mit ihrem Auto auf einen Parkplatz am Straßenrand wechseln. Gilt das Ticket dann weiter?

Verkehrsbürgermeister sieht gewissen Handlungsdruck

Jetzt scheinen alle offenen Rechtsfragen geklärt zu sein und Schmidt-Lamontain kündigt an: „Die Vorlage zur Neufassung der Parkgebührenverordnung befindet sich in der verwaltungsinternen Endabstimmung.“ Das muss erst mal nichts heißen, denn gefühlt liegt die Vorlage schon mehrere Jahre im Rathaus zur verwaltungsinternen Endabstimmung.

Aber: Der Verkehrsbürgermeister spricht einen gewissen Handlungsdruck an: „Die Parkgebühren sind seit fast 14 Jahren stabil, während die Ticketpreise im ÖPNV seit 2006 um etwa 40 bis 50 Prozent gestiegen sind. Auch im landesweiten Vergleich der Parkgebühren in deutschen Großstädten sind die Parkgebühren in Dresden sehr niedrig. Mit Blick auf den Klimawandel können wir nicht zuschauen, wie dies weiter auseinanderdriftet. Wir müssen eine umweltfreundliche Mobilität mit ÖPNV, Radverkehr und Fußverkehr fördern“, kündigt Schmidt-Lamontain Taten an.

Teilweise Verdopplung der alten Gebühren

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) hatte den Plan, mit deutlich höheren Parkgebühren stabile Abo-Monatskarten für die DVB zu finanzieren. Hilbert ist im Stadtrat grandios gescheitert.

Wie aus Rathauskreisen zu hören ist, soll die Erhöhung trotzdem drastisch ausfallen. So sollen die Tagestickets gestrichen werden. Bisher war in der Parkzone 1 bei sechs Euro und in der Zone 2 bei drei Euro der Höchstbetrag erreicht. Künftig soll es nach DNN-Informationen keinen Höchstbetrag mehr geben. Dafür ist nach gegenwärtiger Fassung der Gebührenverordnung eine eher moderate Steigerung der Stundentarife von 1,50 auf zwei Euro in Zone 1 und von 50 Cent auf einen Euro in Zone 2 vorgesehen.

Zusätzliches Geld für die Stadtkasse

8,1 Millionen Euro Parkgebühren hat die Stadt 2018 eingenommen. Mit dem neuen Gebührenmodell und einer Ausweitung der gebührenpflichtigen Parkzonen könnten es mehr als 13 Millionen Euro Einnahmen pro Jahr für die 10.000 städtischen Parkplätze werden.

Schmidt-Lamontain lässt sich noch nicht in die Karten schauen und will Details der neuen Parkgebührenverordnung erst vorstellen, wenn die Vorlage verwaltungsintern abgestimmt ist und die Dienstberatung des OB passiert hat. Wann das sein wird, lässt der Verkehrsbürgermeister offen. Allerdings: Die Stadt will nächstes Jahr die Parkscheinautomaten umrüsten. Danach soll es auch in Dresden möglich sein, mit EC-Karte zu bezahlen. Praktischerweise sollten bei der Umrüstung gleich die neuen Tarife eingepreist werden.

Deshalb will die CDU Erleichterungen für Pendler

Nur ein Detail der neuen Verordnung gibt der grüne Bürgermeister preis: Elektromobilität und Carsharing für elektrisch betriebene Fahrzeuge werden gefördert. Für eine Testphase sollen Fahrer solcher Autos auf Bezahlparkplätzen oder an Ladesäulen die ersten zwei Stunden nichts zahlen müssen.

Das letzte Wort hat der Stadtrat mit seinen undurchsichtigen Mehrheitsverhältnissen. Und mit den Stadträten wurde noch gar nichts besprochen. Aber es lässt sich nun erklären, warum sich bei der Debatte über den Hilbert-Plan die CDU an Erleichterungen für Berufspendler so festgebissen hat. Denn vor allem die Pendler sind getroffen, wenn die Tagestickets wegfallen.

Von Thomas Baumann-Hartwig