Fragen an den Sportbürgermeister - Wann bekommt der Ostrapark in Dresden einen künstlichen See?

Ist das Heinz-Steyer-Stadion der Abschluss des Projektes Sportspange Ostrapark oder der Auftakt? Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) erläutert im Interview seine Vision und sagt auch, wie es mit dem Stadionzuschuss für Dynamo Dresden weitergeht.