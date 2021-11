Dresden

Neue Zuständigkeiten in der Verwaltung: Die Volkshochschule soll aus dem Geschäftsbereich von Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch zu Bildungsbürgermeister Jan Donhauser wechseln. „Mit dem Blick auf Themen wie das lebenslange Lernen oder die Vernetzung von frühkindlicher und schulischer Bildung ist die Volkshochschule dort bestens aufgehoben“, erklärte Bürgermeisterin Klepsch gegenüber den DNN.

HSKD-Umwandlung löste Debatte aus

Die Volkshochschule war nach der Wende bei der Umwandlung der DDR-Strukturen in einen Verein überführt worden. In anderen Städten sind solche Einrichtungen seinerzeit in kommunalen Händen geblieben, teilweise wie in Leipzig auch als Amt organisiert. Im Zuge der Rekommunalisierungsdebatte über das Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden (HSKD) entstand auch eine Diskussion über die Zukunft und den Finanzierungsweg der Volkshochschule. Im Auftrag des Stadtrats prüfte die Verwaltung daher den Abschluss eines sogenannten Zuwendungsvertrags und stellte einen Rechtsformvergleich auf.

„Mit fast einer Million Euro ist die Volkshochschule die größte Einzelförderung innerhalb der Freien Träger durch das Kulturamt “, erklärte Klepsch. Auf Antrag der VHS muss alljährlich über diese Förderung vom Stadtrat entschieden werden. „Mit einem Zuwendungsvertrag kommen wir aus diesem Prozedere heraus“, sagte die Linken-Politikerin. Beim Wechsel der Volkshochschule in den Donhauser-Bereich würden auch die Gelder im Haushalt wechseln.

Erleichterung für Volkshochschule

„Niemand muss sich Sorgen machen, dass mit dem Wechsel in meinen Bereich an anderer Stelle Gelder weggenommen werden“, fügte Jan Donhauser (CDU) hinzu. Der Zuwendungsvertrag sei eine deutliche Erleichterung für die Volkshochschule. Auch der Bildungsbürgermeister sieht im Wechsel der Zuständigkeit eine wichtige Voraussetzung für die weitere Intensivierung der Erwachsenenbildung. Hier könnte die Volkshochschule eine Steuerungsfunktion für die Stadt übernehmen.

Die Beteiligungsverwaltung, die in der Kämmerei im Geschäftsbereich von Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) angesiedelt ist, hat die Rechtsformen Verein, städtischer Eigenbetrieb und GmbH gegenübergestellt. Eine Wertung wurde dabei nicht vorgenommen. Offen lässt der Vergleich auch die Frage, ob die Volkshochschule überhaupt rekommunalisiert werden sollte. Darüber scheint auch in der Verwaltungsspitze der Stadt um Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) noch keine Klarheit zu herrschen.

Struktur und Mitarbeiter-Vergütung

Häufigster Streitpunkt bei Rechtsformdebatten ist die Bezahlung von Mitarbeitern. Der VHS-Verein lehnt sich derzeit an den Tarifvertrag im öffentlichen Dienst an, das war in den 90er Jahren festgelegt worden. Bei einem städtischen Eigenbetrieb wäre das auch so. Bei einer GmbH läge die Entscheidung darüber bei der Geschäftsführung.

Für Klepsch, die sich klar für eine Kommunalisierung ausspricht, ist jedoch bei der Volkshochschule ein weiterer Punkt ganz wesentlich. Dabei geht es um die Vergütung von Honorarkräften und die Gebühren für die Kurse. Beides regele sich nicht mit der Rechtsform, sondern mit der Finanzausstattung und dem Programm der Volkshochschule. „Unsere Aufgabe ist es, ein niederschwelliges Angebot für alle Bevölkerungsgruppen zu bieten, aber insbesondere für die Bevölkerungsschichten, bei denen wir ein Interesse haben, dass sie an Bildung, an lebenslangem Lernen partizipieren“, fügte Klepsch hinzu.

Debatte über Ausrichtung der Volkshochschule

Donhauser will zunächst erst über die inhaltliche Ausrichtung der Volkshochschule diskutieren und klären, „wohin wir wollen“, bevor er sich zu Kommunalisierung oder Rechtsform festlegt. „Die inhaltliche Diskussion in den nächsten Jahren ist dann entscheidend.“ Klepsch sieht bei einem Eigenbetrieb die „engsten“ Steuerungsmöglichkeiten für die Stadt. Eine Kommunalisierung müsse nicht automatisch bedeuten, dass es für die Stadt teurer werde, trat Donhauser pauschalen Ängsten entgegen.

Zunächst liege jetzt ein Rechtsformvergleich auf dem Tisch. Wenn eine Entscheidung für eine bestimmte Variante angestrebt werden soll, so Klepsch, müsste der Stadtrat einen entsprechenden Auftrag an die Verwaltung formulieren. Beim Schütz-Konservatorium hatten die Räte seinerzeit den klaren Auftrag für die Kommunalisierung erteilt und sich auch auf den Eigenbetrieb festgelegt.

