So geht es für die Bäckerei Eisold in Dresden weiter

Dresden

Für die insolvente Bäckerei und Konditorei Eisold zeichnet sich eine Lösung ab: Am Donnerstag hat Dr. Christian Heintze, Insolvenzverwalter der Kanzlei BBL Brockdorff & Partner, den Insolvenzplan beim Gericht eingereicht. Die Gläubiger werden in den nächsten Wochen über den Plan abstimmen. Das teilte eine Sprecherin der Kanzlei mit.

Investor Matthias Wiechert steigt ein

Der Sanierungsplan umfasst den Angaben zufolge den Einstieg eines Investors in die Gesellschaft und damit auch die abschließende Befriedigung der Gläubigeransprüche. Mit Matthias Wiechert wurde ein branchenbekannter Investor gefunden, dessen Familie bereits die Bäckerei Matzker und das Café Hüblers betreibt. Er wird nach den Worten der Sprecherin die Produktion von Eisold in Radeberg ebenso fortführen wie die zehn Filial-Standorte und die zwei Cafés: das Café Uniklinik und das Café am Fetscherplatz.

„Ich freue mich, dass wir trotz der erschwerten Bedingungen in der Coronakrise eine nachhaltige Lösung für das Unternehmen finden und alle Arbeitsplätze erhalten können“, betont Insolvenzverwalter Heintze, der den Betrieb bereits seit zwei Jahre fortführt. Das sei auch deshalb eine besondere Herausforderung gewesen, weil in einer gerichtlichen Restrukturierung befindliche Unternehmen pauschal von den staatlichen Corona-Hilfen ausgeschlossen seien.

Familie Eislod arbeitet weiter im Unternehmen mit

Für das Café Toskana am Schillerplatz würden derzeit noch Verhandlungen über eine separate Fortführung geführt. Auch hier ist Heintze zuversichtlich. „Die Bäckerei Eisold bleibt den Dresdnern erhalten“, kündigt der Insolvenzverwalter an. Familie Eisold werde auch weiterhin im Unternehmen mitarbeiten und freue sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Investor Wiechert.

2019 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet

Das bislang familiengeführte Unternehmen Eisold mit Sitz in Radeberg bei Dresden ist eine traditionsreiche Bäckerei und Konditorei mit zehn Filialen in Dresden sowie drei Cafés. Der 1953 gegründete Betrieb beschäftigt 117 Mitarbeiter. Am 31. Mai 2019 war das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Fa. Eisold KG eröffnet worden, nachdem das Gericht am 23. April 2019 die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet hatte.

Von Thomas Baumann-Hartwig