Dresden

Mehr als 1000 Radfahrer setzten sich am Sonntag bei einer Sternfahrt für ein radlerfreundlicheres Dresden ein. Unter dem Motto „So geht #Fahrradland“ fuhren die Teilnehmer aus den Richtungen Loschwitz, Löbtau, Klotzsche und Neustadt zur Skateranlage an der Lingnerallee, um sich dort zu einer zentralen Kundgebung zu treffen. Anschließend rollte der Fahrradkorso durch die Altstadt und Neustadt.

Kritik an Politik und Verwaltung

„Der Radverkehr nimmt in Dresden kräftig zu“, sagte Katharina von Kriegstein vom Fahrradclub (ADFC) Dresden, der die Sternfahrt organisiert hatte. „Aber mehr Platz wird den Radfahrern noch immer nicht wirklich zugestanden.“ Sie forderte in ihrem Redebeitrag mehr breite, sichere und komfortable Radwege in der Stadt und kritisierte Politik und Verwaltung, die sich im Zweifel nicht trauten, hierfür den Autofahrern Platz wegzunehmen.

Von lc